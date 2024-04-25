Слишкович: «Мы идем от игры к игре, хотим побеждать в каждом матче»

Исполняющий обязанности главного тренера «Спартака» Владимир Слишкович оценил результаты команды в последних матчах.

В четверг, 25 апреля, красно-белые поделили очки с ЦСКА (0:0) в матче 21-го тура РПЛ. Под руководством боснийского специалиста команда одержала победу над «Ростовом» (5:1) в игре 25-го тура, а также сыграла вничью с «Зенитом» (0:0) в ответном матче 1/2 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России.

— Вы не проигрываете в «Спартаке». Следите за этим?

— Небольшой фанат статистики. Она показывает многое, но не все. Мы идем от игры к игре, хотим побеждать в каждом матче. Ничья хорошо для «Спартака»? Нет, тогда это уже не «Спартак». Я работаю здесь и хочу побеждать в каждом матче.

На данный момент «Спартак» занимает 6-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 39 очков. 28 апреля красно-белые проведут домашнюю встречу с «Локомотивом».