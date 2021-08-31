«Большинство клубов за гладкий чемпионат. Формат «Юпитер-16» нарушает спортивный принцип». Итоги общего собрания клубов РПЛ

Президент РПЛ Сергей Прядкин, спортивный директор «Ростова» Алексей Рыскин и генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов высказались по ключевым вопросам, которые во вторник обсуждались на общем собрании клубов РПЛ.

Лимит на легионеров

Прядкин: — Было принято решение поддержать предложение РФС о смягчении лимита на легионеров и поручить президенту Российской премьер-лиги сформировать рабочую группу из числа представителей клубов. По итогам ее работы в РФС будет направлено предложение по количеству легионеров. Лимит на зарубежную рабочую силу у нас регламентируется государственными структурами, в том числе с Министерством спорта, все вопросы будут решаться с ними.

Рыскин: — Мы пришли к мнению, что смягчение лимита должно пойти на пользу клубам, которые выступают в еврокубках. Поэтому мы соберемся, обсудим все детали. Поддержали смягчение лимита все. Будем обсуждать, насколько смягчать и в каком временном формате это должно произойти.

Сайманов: — Лично я за полную отмену лимита. Я в целом солидарен с позицией коллег. Не уверен, что иностранцы поедут играть к нам за меньшую сумму. Но у нас точно будет больше возможностей выбирать качественных игроков. У средних футболистов упадут зарплаты, у хороших футболистов — нет.

Права на показ РПЛ

Прядкин: — Мы получили оферту от «Газпром-медиа». С остальными компаниями ведутся переговоры. В ближайшую неделю у нас пройдет финальное заседание. Думаю, что до конца сентября мы завершим работу над этим вопросом. Чтобы не проводить тендер, мы должны получить предложение, от которого клубы не могли бы отказаться. Премьер-лига в лице клубов принимает решение, устраивает ли их предложение и идем ли мы в тендер или не идем. Если предложение нас не устроит, мы проведем тендер.

Сайманов: — Мы ориентируемся на 10 миллиардов рублей. Голландцы, показывая свою схему развития, говорили про 10-12 миллиардов. Если будет предложение, достойное нас всех, то мы можем отказаться от тендера и принять то предложение, которое посчитаем достойным. Если бы, например, «Матч ТВ» предложил 10 миллиардов рублей, я бы согласился сразу же. Но я не могу говорить за других. Но нельзя исключать, что будут предложения и больше. Мы знаем, сколько реально могут стоить наши права.

Формат проведения РПЛ

Прядкин: — Все 16 клубов поддержали реформы. Они назрели, их надо проводить. Но они должны проводиться комплексно, не только по формату. Мы озвучили позицию по легионерам. Мы это поддерживаем. По структуре соревнований, принимая во внимание доклад Hypercube по формату «Юпитер-16», предложили доработать его РФС с учетом принципиальных возражений, озвученных клубами РПЛ в ходе обсуждения этого доклада. Срок установили до 4 октября.

Рыскин: — Мы считаем, данные предложения нарушают самое главное — спортивный принцип. Нам не ответили, откуда берутся цифры по финансовым показателям. Поэтому принято решение доработать эти моменты. Самый честный спортивный принцип — это когда каждая команда играет с каждой по два матча: дома и на выезде. В данном формате некоторые команды не встретятся. Также мы услышали от голландского специалиста, что первый этап может быть сокращен до 20 игр. Это предмет долгого обсуждения. В моем понимании, большинство клубов поддерживает гладкий чемпионат.

Сайманов: — В мире по этой системе еще никто не играет, поэтому мы не можем проанализировать. Вопросов много, пусть нам дадут ответы. Посыл был к компании улучшить наш чемпионат. То есть они предлагают форму проведения изменить, лимит, окна между ФНЛ и РПЛ поменять. Много предложений было, но цель — улучшить чемпионат.

Допуск болельщиков на трибуны

Прядкин: — На месте решение принимают глава региона и местный врач. Принято решение Собяниным пойти навстречу. Эпидемия сместилась из больших городов в регионы, поэтому этот вопрос достаточно сложный. Каждый заинтересован в зрителях. Это деньги и атмосфера. Я писал всем главам регионов, но пока все ссылаются на коэффициент заболеваемости. Если получится договориться, чтобы пускали вакцинированных, мы попробуем. Мы ведем диалог с Роспотребнадзором.