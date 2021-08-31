Известный телекомментатор, специалист по английскому футболу, оценил перспективы Николы Влашича в «Вест Хэме», сравнил его с Алексом Кралом, порассуждал о проблемах Александра Головина и Алексея Миранчука и вспомнил игру Андрея Аршавина за «Арсенал».

В АПЛ ценят хорватов

— Понятна ли вам логика «Вест Хэма», который решил подписать контракт с полузащитником ЦСКА Николой Влашичем? — первый вопрос Елагину.

— Влашич — нормальная рабочая лошадка, пробивной парень. Понимаете, в Англии ведь любят хорватов. Они напористые, толковые, неуступчивые. И «Вест Хэм» как раз строит сейчас именно такую команду. Там футболисты с качествами Влашича вполне могут заиграть. Никола же способен действовать на разных позициях. Им такой человек как раз нужен — для разгона атак. У «молотобойцев» все заточено на движении. Ведь почему не играет Ярмоленко?

— Не хватает сил?

— Да, украинец стоит на месте. Поэтому в состав не попадает, выходит на одну-две минуты. Ярмоленко не двигается все 90 минут. Ему дадут пас — прорвется. А здесь сплошная движуха! Повторю свою мысль: хорватская школа очень ценится в Англии. Там ведь и Модрич играл, и Билич — кстати, в том же «Вест Хэме». И все были на очень хорошем счету. Так что, думаю, Влашич впишется. Ну не потерялись же, в конце концов, там Цоуфал и Соучек — ребята из Восточной Европы.

Цоуфал — правый защитник — там вообще номер один. Мойесу нужны именно такие парни — с движением, с умением отдать обостряющую передачу. Так что, считаю, трансфер оправдан. Вот если бы в РПЛ были такие «движки», как Влашич. Эх...

— Не видно?

— Таких, как Аршавин, Павлюченко, к огромному сожалению, нет.

— Кто конкурент Влашича в «Вест Хэме»? Кого он может потеснить?

— Соучек — священная корова. Будет играть, пока не получит травму. Бенрахма все-таки заточен прежде всего на атаку. А Влашич как раз может стать этим связующим звеном. Я, правда, не до конца понимаю, как он играет в отборе. Но скорее всего, его берут не для разрушения, а для разгона атак.

— Может быть, его берут как замену Райсу?

— Не знаю. Пока лондонцы Райса решили вроде бы не отпускать. Да и окно уже закрывается.

— 30 миллионов за Влашича — адекватная цена?

— Почему нет? Нормальная сделка. Влашич — хорошая рабочая лошадка. «Вест Хэму» нужен человек, который будет забивать гвозди в центре поля.

Алекс Крал. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Адама Траоре просто втопчет Крала в газон

— Но сможет ли хорват так быстро переключиться со скоростей РПЛ на интенсивность АПЛ?

— А это, простите меня, зависит от него самого и его агента. Я уверен, что Влашича вели не один год. И потом, менталитет хорватских футболистов отличается от нашего в лучшую сторону. Ведь какие примеры стоят у Влашича перед глазами? Модрич, Манджукич, Перишич, Брозович. Вот эти ребята для него сейчас ориентиры. И он на них равняется. И прекрасно понимает, что, если будет хорошо играть, «Вест Хэм» может стать вообще неплохим трамплином в его карьере. А кроме того, ходят слухи, что клуб могут купить. Кто знает, может быть, «Вест Хэм» в недалеком будущем и сам станет топовой командой. В любом случае у Николы на бумаге неплохие перспективы.

— Помимо Влашича, в «Вест Хэме» может оказаться другой представитель РПЛ — спартаковец Крал.

— А вот тут у меня возникают сомнения. Не уверен. Я помню Крала, когда он выступал за молодежку Чехии на чемпионате Европы, комментировал те матчи. И он обратил на себя внимание не только своей прической. Тогда он действительно выделялся. Но что Крал в последнее время показывает в «Спартаке»?

— Не проходит в состав.

— Ну вот. Допускаю, что «Вест Хэм» его берет с подачи чеха Соучека. Возможно, и агент его проталкивает в АПЛ. Но с тем отношением к делу, которое Крал показывает в «Спартаке... Во всяком случае, с Влашичем его сравнивать сложно. И какую пользу Крал принесет в «Вест Хэме»? Да его там просто сомнут. Разочек налетит на него Адама Траоре, и что будет? Втопчет чеха в газон... Там бороться надо. А Крал почему-то затух в России.

Да, пожалуй, его рекомендуют Соучек с Цоуфалом. Но опять же — вместо кого выйдет на поле Крал? На подмену Райсу? Да это смешно! Не то это, не то. У Крала просто мощи не хватит, он в РПЛ иногда отскакивает от форвардов. Ведь и на Евро ничего не показал. Нет, я бы на месте лондонцев на него внимания не обращал.

Андрей Аршавин. Фото Getty Images

Аршавин был одним из лучших в «Арсенале», а Головин и Миранчук...

— Да. Хотелось бы, чтобы и россияне в АПЛ появлялись, — продолжает Елагин.

— Таких не видно?

— В «Динамо» есть симпатичные игроки. Тюкавин, Захарян, Скопинцев. Им бы еще побольше мощи. Резкие, быстрые. Возьмите дерби «Динамо» — «Локомотив».

— Отличная игра.

— Ну всем хорош матч, а силы, мощи, плотности борьбы не хватает. Разительное отличие от скоростей АПЛ! Хотя все очень старались. К сожалению, мы стали уступать Европе в «физике». Есть игроки с футбольными мозгами, но вот функционалка... Это же было видно по матчам сборной на чемпионате Европы. Через 45 минут задыхались... 90 минут один темп не держат. А кому ты нужен в Англии, если ты носишься только полчаса? Вы же видели игру «Челси» — «Ливерпуль»? Просто чума! Какая физическая готовность!

Почему мы перестали уделять этому компоненту пристальное внимание? Специалисты, что ли, не т. е... Ведь наш шанс против хорватов — только в «физике» и настрое. Сможем ли мы их перебегать? Вопрос... Сил-то нет.

— А какие перспективы у Головина? Когда он переходил в «Монако», вторым реальным вариантом у него был «Челси»?

— Ему сложно будет в Англии. Тоже не хватает «физики». Мбаппе моложе, но зато какой атлет! А Головин пока еще выглядит как юноша.

— Так и Аршавин атлетом не был.

— Да бросьте вы. Аршавин — это умница. И физически он был готов на все сто процентов. Пересмотрите его матчи в «Арсенале». Его Венгер отправил на левый фланг — со смещением в центр. И Андрюша там был одним из лучших. Не верьте тем, кто считает, что у него не получилось в Англии. Чепуха! Его там до сих пор вспоминают. Не забывайте, что Андрюша играл еще в том «Зените», который тренировал Юрий Морозов. Представляете, какую базу в него заложили? А сейчас у нас только однодневки играют, которым лишь бы бабки сорвать...

— То есть вы не думаете, что в ближайшее время мы увидим прогресс в игре Головина, его карьерный рост?

— И он, и Миранчук — безусловно, талантливые ребята. Но не готовы физически... Разве их можно сравнить с Цоуфалом и Соучеком? Если бы Миранчук обладал хотя бы половиной такой «физики», то представляете, сколько бы он со своими мозгами дал «Аталанте»? Сейчас читаю, что его хочет арендовать «Милан». А выдержит ли он там такой темп? Все упирается в «физику». Евро нам это показал...