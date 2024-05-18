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«Динамо» всем все доказало. Не удивлюсь, если Зенит оступится в Грозном». Мнение Орещука

Орещук отреагировал на победу «Динамо» над «Крыльями Советов»
Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
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Футболист «Динамо» Муми Нгамале
Муми Нгамале.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук — о крупной победе над «Крыльями Советов» (4:1).

— «Динамо» — чемпион?

— Даже не хочу верить в то, что бело-голубые теперь упустят золото! Сегодняшней игрой «Динамо» всем все доказало и показало. Бело-голубые будут чемпионами! Других вариантов не вижу.

 
Гол Фабиана Бальбуэны в&nbsp;ворота &laquo;Крыльев Советов&raquo;. В шаге от мечты! Генерал Бальбуэна приблизил «Динамо» к чемпионству

— 4:1 — счет по игре?

— Наверное, «Крылья» все-таки не заслужили разгрома, но победа москвичей, конечно, закономерна. Теперь все в руках и ногах команды Лички. Дождемся, как сыграют конкуренты. Возможно, уже завтра начнем отмечать.

— А у вас есть предчувствие, что «Зенит» не выиграет в Грозном?

— Да и «Краснодар» может не победить «Сочи». Все реально. «Ахмат» всегда очень хорошо играет против «Зенита», отбирают очки. Не удивлюсь, если питерцы оступятся в Грозном.

— Бальбуэна — это похороны?

— Молодец! Начал сезон здорово. Потом, похоже, снизил к себе требования. А теперь вновь вышел на свой уровень, тащит за собой команду. Классно, что у него все получается. Он и свои прямые обязанности в обороне четко выполняет, и впереди хорош. Красавец!

Гол Фабиана Бальбуэны в ворота «Крыльев Советов».
Фото Александр Федоров, "СЭ"

— Зачем Нгамале играть 90 минут? Может быть, его просто выпускать уже в компенсированное время под гол?

— (Улыбается.) Ну нет, нет. Нгамале разминается 90 минут, готовится. Потом уже забивает. Все логично. Без разминки в футболе ничего не бывает. Хороший трансфер, который себя, безусловно, оправдывает. Очень рад, что контракт с ним будет автоматически продлен. Камерунец еще принесет бело-голубым немало пользы.

— К Лещуку есть вопросы по голу Горшкова со штрафного?

— Да, угол Игоря... Вратарская ошибка. Ну ничего страшного. Когда команда побеждает, да еще и с таким счетом, эти вещи забываются. Бывает.

— Тюкавин ушел с поля без гола. Но для вас очевидно, что именно Константина признают лучшим игроком сезона?

— Если «Динамо» станет чемпионом, то какие еще варианты?

— А если все-таки не станет?

— Ну... Сложно сказать. Я бы еще рассмотрел тогда кандидатуру Сперцяна. Его тоже нужно отметить.

 
Константин Тюкавин и&nbsp;Иван Ломаев. «Динамо» разгромило «Крылья Советов» и находится в шаге от чемпионства! Онлайн-трансляция

— Что-то насторожило вас в игре бело-голубых?

— Первый тайм — тяжелый, конечно... Все идет от головы. Я заметил: «Динамо» начинает играть в свой футбол, как только пропускает. Вот тогда команда действительно оживает. Психология. Забили — и прижимаются к воротам. Хотя этому и есть объяснение.

— Какое?

— Никто из игроков «Динамо», как я понимаю, раньше не становился чемпионом в своих прежних командах. Менталитет.

Игорь Лещук
Роман Орещук
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Крылья Советов (Самара)
Фабиан Бальбуэна
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Динамо 29 16 8 5 53-38 56
2
 Зенит 28 15 6 7 45-25 51
3
 Краснодар 28 14 8 6 41-27 50
4
 Локомотив 28 12 11 5 47-37 47
5
 Спартак 28 13 7 8 38-31 46
6
 ЦСКА 28 10 12 6 48-38 42
7
 Рубин 28 11 8 9 29-34 41
8
 Кр. Советов 29 11 7 11 45-43 40
9
 Ростов 28 11 7 10 40-43 40
10
 Ахмат 28 10 5 13 32-38 35
11
 Пари НН 28 8 5 15 26-44 29
12
 Урал 28 7 8 13 27-41 29
13
 Факел 28 6 11 11 20-29 29
14
 Оренбург 28 7 8 13 31-38 29
15
 Балтика 28 7 5 16 31-37 26
16
 Сочи 28 5 8 15 34-44 23
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30 тур
18.05 14:00
Динамо – Кр. Советов
 4 : 1
18.05 16:30
Локомотив – Факел
 - : -
18.05 19:00
Сочи – Краснодар
 - : -
19.05 12:00
Урал – Оренбург
 - : -
19.05 14:15
Спартак – Рубин
 - : -
19.05 16:30
Ростов – Балтика
 - : -
19.05 19:00
Ахмат – Зенит
 - : -
20.05 20:00
Пари НН – ЦСКА
 - : -
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Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 16
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 15
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 14
П
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 15
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 9
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 7
И К Ж
да Силва Виллиан Роша

да Силва Виллиан Роша

ЦСКА

 22 1 9
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 23 1 4
Кирилл Гоцук

Кирилл Гоцук

Пари Нижний Новгород

 23 1 4
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