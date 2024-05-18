«Локо» мчится к серебру: дубль Сулейманова «Факелу» — и до «Зенита» уже один балл
Кому нужнее?
Матчи между клубами из верхней и нижней половины таблицы — это не прямые стыки, но часто эти игры много решают для обоих соперников. И в таких случаях всегда возникает банальный вопрос: кому нужнее? Вопрос риторический. Все вычисления умозрительны, ненаучны и спорны.
Возьмем для примера матч между «Локомотивом» и «Факелом». Красно-зеленые прилично проводят вторую половину весны и неожиданно для себя стали претендентами на серебро! Матчи «Зенита» и «Краснодара» в 29-м туре были назначены на более позднее время, поэтому железнодорожники могли приблизиться ко второму месту на расстояние всего одного очка. Разве не мотивация? Конечно, сильнейшая!
А что «Факел»? Воронежцы набрали одинаковое количество очков с тремя командами и оказались напрямую вовлечены в одну из самых захватывающих гонок за выживание в истории премьер-лиги. Очевидно, что и команде Игоря Черевченко требовались три очка. И для «Факела» не имело значения то, что он играет в гостях у одной из сильнейших команд России.
Самошников в основе, Марков в запасе
Михаилу Галактионову явно понравилась яркая игра юного Батракова в Оренбурге, поэтому сейчас он снова отправил 18-летнего хавбека в стартовый состав. Кроме того, тренерский штаб «Локо» перекинул Сильянова с левого фланга на правый и выставил в основе Самошникова, но — в защите, а не в нападении.
Черевченко ответил на это слегка измененной структурой: Марков неожиданно остался в запасе, а в качестве единственного нападающего «Факела» матч начал Аппаев. Альшин и Акбашев играли в оттяжке, так что тактика воронежцев напоминала привычную расстановку ЦСКА — 3-4-2-1.
Опасные стандарты
Вообще схема с тремя центральными защитниками стереотипно считается оборонительной, хотя это не совсем так. В случае «Факела», конечно, чаще всего подобная расстановка помогает ему компактно защищаться, но в игре с «Локомотивом» многое повернулось. Статистика, в которую сложно поверить: за первый тайм каждый из пяти защитников гостей пробил по воротам как минимум однажды!
Весь фокус — в стандартных положениях. «Локомотив» чудовищно защищался при них, а «Факел» был очень опасен. Сначала мог забить Юрганов, затем — Акбашев прямым ударом со штрафного, а Божину особенно не повезло: Лантратов с трудом перевел мяч в перекладину после выстрела Сергея.
Но все эти моменты «Факел» создал уже после того, как «Локо» открыл счет. Забавно, но гол пришел как раз с углового: Глушенков отдал пас, Миранчук подал, а Сулейманов поразил ворота.
Две перекладины Глушенкова
«Факел» сильно удивлял агрессией: гости владели мячом почти 50 процентов времени, держали линию обороны высоко и определенно наиграли на гол за 45 минут. Однако на исходе тайма едва не забил «Локо»: Сулейманов подкараулил ошибку Божина и чуть не оформил дубль, и Пиняев на добивании тоже попал в Беленова.
На удивление скромно первую половину встречи провел Глушенков. Вероятно, он и сам это понял, поэтому прямо из раздевалки сделал заявку на гол: Беленов отразил мяч в перекладину. На 65-й минуте Максим снова попал туда же, но на этот раз без помощи голкипера «Факела». В субботу отметиться результативным действием лидеру «Локо» было не суждено.
Красно-зеленые — почти в топ-3
Зато для Сулейманова звезды сошлись: на 53-й минуте он снова отличился. Горькая ирония для «Факела»: гол опять пришел с углового. Воронежцы с них создали больше, а москвичи их лучше реализовывали.
Игра шла по идеальному сценарию для «Локо», поэтому во втором тайме Галактионов не постеснялся полностью отдать мяч противникам — на отрезке после перерыва «Факел» владел им заметно дольше красно-зеленых. А атаковать первым номером воронежцы умеют так себе. Неудивительно, что самые опасные моменты второго тайма у ворот хозяев родились в результате грубейшей ошибки Ньямси и последовавшего за ней углового: сперва «Локо» выручил Морозов, а следом — Лантратов.
Финиш встречи у «Факела» не получился: никакого навала, никаких оригинальных идей. «Локо» внешне спокойно оборонялся и довел дело до логичной победы. Да, воронежцы чаще били по воротам и больше создавали, но в футболе решает реализация. Железнодорожники вплотную подбираются к топ-3 и реально могут закончить чемпионат с серебром.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Динамо
|29
|16
|8
|5
|53-38
|56
|
2
|Зенит
|28
|15
|6
|7
|45-25
|51
|
3
|Краснодар
|28
|14
|8
|6
|41-27
|50
|
4
|Локомотив
|29
|13
|11
|5
|49-37
|50
|
5
|Спартак
|28
|13
|7
|8
|38-31
|46
|
6
|ЦСКА
|28
|10
|12
|6
|48-38
|42
|
7
|Рубин
|28
|11
|8
|9
|29-34
|41
|
8
|Кр. Советов
|29
|11
|7
|11
|45-43
|40
|
9
|Ростов
|28
|11
|7
|10
|40-43
|40
|
10
|Ахмат
|28
|10
|5
|13
|32-38
|35
|
11
|Пари НН
|28
|8
|5
|15
|26-44
|29
|
12
|Урал
|28
|7
|8
|13
|27-41
|29
|
13
|Факел
|29
|6
|11
|12
|20-31
|29
|
14
|Оренбург
|28
|7
|8
|13
|31-38
|29
|
15
|Балтика
|28
|7
|5
|16
|31-37
|26
|
16
|Сочи
|28
|5
|8
|15
|34-44
|23
|18.05
|14:00
|
Динамо – Кр. Советов
|4 : 1
|18.05
|16:30
|
Локомотив – Факел
|2 : 0
|18.05
|19:00
|
Сочи – Краснодар
|- : -
|19.05
|12:00
|
Урал – Оренбург
|- : -
|19.05
|14:15
|
Спартак – Рубин
|- : -
|19.05
|16:30
|
Ростов – Балтика
|- : -
|19.05
|19:00
|
Ахмат – Зенит
|- : -
|20.05
|20:00
|
Пари НН – ЦСКА
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|16
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|15
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|14
|П
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|15
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|9
|
|
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|7
|И
|К
|Ж
|
|
да Силва Виллиан Роша
ЦСКА
|22
|1
|9
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|23
|1
|4
|
|
Кирилл Гоцук
Пари Нижний Новгород
|23
|1
|4