Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Статьи
Таблица Календарь Статистика Новости Таблица переходов
Зимний Кубок РПЛ 2024
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 18:40

«Локо» мчится к серебру: дубль Сулейманова «Факелу» — и до «Зенита» уже один балл

«Локомотив» обыграл «Факел» в последнем домашнем матче сезона
Гоша Чернов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Футболисты «Локомотива» празднуют гол Тимура Сулейманова в ворота «Крыльев».
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
А воронежцы усугубили свое положение в борьбе за выживание.
Россия. Премьер-лига. 29-й тур
18 мая, 16:30. РЖД Арена (Москва)
Локомотив
2:0
Факел

Кому нужнее?

Матчи между клубами из верхней и нижней половины таблицы — это не прямые стыки, но часто эти игры много решают для обоих соперников. И в таких случаях всегда возникает банальный вопрос: кому нужнее? Вопрос риторический. Все вычисления умозрительны, ненаучны и спорны.

Возьмем для примера матч между «Локомотивом» и «Факелом». Красно-зеленые прилично проводят вторую половину весны и неожиданно для себя стали претендентами на серебро! Матчи «Зенита» и «Краснодара» в 29-м туре были назначены на более позднее время, поэтому железнодорожники могли приблизиться ко второму месту на расстояние всего одного очка. Разве не мотивация? Конечно, сильнейшая!

А что «Факел»? Воронежцы набрали одинаковое количество очков с тремя командами и оказались напрямую вовлечены в одну из самых захватывающих гонок за выживание в истории премьер-лиги. Очевидно, что и команде Игоря Черевченко требовались три очка. И для «Факела» не имело значения то, что он играет в гостях у одной из сильнейших команд России.

Михаил Галактионов и&nbsp;Игорь Черевченко. «Локомотив» обыграл «Факел» благодаря дублю Сулейманова. Онлайн-трансляция матча

Самошников в основе, Марков в запасе

Михаилу Галактионову явно понравилась яркая игра юного Батракова в Оренбурге, поэтому сейчас он снова отправил 18-летнего хавбека в стартовый состав. Кроме того, тренерский штаб «Локо» перекинул Сильянова с левого фланга на правый и выставил в основе Самошникова, но — в защите, а не в нападении.

Черевченко ответил на это слегка измененной структурой: Марков неожиданно остался в запасе, а в качестве единственного нападающего «Факела» матч начал Аппаев. Альшин и Акбашев играли в оттяжке, так что тактика воронежцев напоминала привычную расстановку ЦСКА — 3-4-2-1.

Опасные стандарты

Вообще схема с тремя центральными защитниками стереотипно считается оборонительной, хотя это не совсем так. В случае «Факела», конечно, чаще всего подобная расстановка помогает ему компактно защищаться, но в игре с «Локомотивом» многое повернулось. Статистика, в которую сложно поверить: за первый тайм каждый из пяти защитников гостей пробил по воротам как минимум однажды!

Весь фокус — в стандартных положениях. «Локомотив» чудовищно защищался при них, а «Факел» был очень опасен. Сначала мог забить Юрганов, затем — Акбашев прямым ударом со штрафного, а Божину особенно не повезло: Лантратов с трудом перевел мяч в перекладину после выстрела Сергея.

Но все эти моменты «Факел» создал уже после того, как «Локо» открыл счет. Забавно, но гол пришел как раз с углового: Глушенков отдал пас, Миранчук подал, а Сулейманов поразил ворота.

Две перекладины Глушенкова

«Факел» сильно удивлял агрессией: гости владели мячом почти 50 процентов времени, держали линию обороны высоко и определенно наиграли на гол за 45 минут. Однако на исходе тайма едва не забил «Локо»: Сулейманов подкараулил ошибку Божина и чуть не оформил дубль, и Пиняев на добивании тоже попал в Беленова.

На удивление скромно первую половину встречи провел Глушенков. Вероятно, он и сам это понял, поэтому прямо из раздевалки сделал заявку на гол: Беленов отразил мяч в перекладину. На 65-й минуте Максим снова попал туда же, но на этот раз без помощи голкипера «Факела». В субботу отметиться результативным действием лидеру «Локо» было не суждено.

Красно-зеленые — почти в топ-3

Зато для Сулейманова звезды сошлись: на 53-й минуте он снова отличился. Горькая ирония для «Факела»: гол опять пришел с углового. Воронежцы с них создали больше, а москвичи их лучше реализовывали.

Игра шла по идеальному сценарию для «Локо», поэтому во втором тайме Галактионов не постеснялся полностью отдать мяч противникам — на отрезке после перерыва «Факел» владел им заметно дольше красно-зеленых. А атаковать первым номером воронежцы умеют так себе. Неудивительно, что самые опасные моменты второго тайма у ворот хозяев родились в результате грубейшей ошибки Ньямси и последовавшего за ней углового: сперва «Локо» выручил Морозов, а следом — Лантратов.

Финиш встречи у «Факела» не получился: никакого навала, никаких оригинальных идей. «Локо» внешне спокойно оборонялся и довел дело до логичной победы. Да, воронежцы чаще били по воротам и больше создавали, но в футболе решает реализация. Железнодорожники вплотную подбираются к топ-3 и реально могут закончить чемпионат с серебром.

Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
ФК Факел (Воронеж)
Тимур Сулейманов
3
1
Читайте также
Джастин и Хейли Бибер ждут ребенка
Бывшая звезда «Интера» Станкович стал тренером «Спартака»
В Санкт-Петербурге в доме упал лифт с ребенком
Боб на Хлебушка, шикарный ассист Дадонова и +4 русских в полуфинале.  Что произошло в Кубке Стэнли 18 мая
Карта спецоперации на Украине 18 мая
Опубликованы кадры с места убийства девушки в Екатеринбурге
Популярное видео
«Аль-Наср» — «Аль-Хиляль»: видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Валенсия»: видеообзор, чемпионат Испании
«Альмерия» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Аталанта» — «Ювентус»: видеообзор матча, финал Кубка Италии
«Зенит» — ЦСКА: Кубок России, финал Пути РПЛ, видеообзор матча
«Жирона» — «Вильярреал»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Алавес»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Балтика» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Барселона» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 28-го тура 12 мая
«Атлетико» — «Сельта»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 28-го тура 11 мая
«Гранада» — «Реал»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
«Алавес» — «Жирона»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 28-го тура 10 мая
«Аль-Охдуд» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 27-го тура 6 мая
РПЛ: видео голов 27-го тура 5 мая
«Мальорка» — «Атлетико»: видеообзор матча, 34-й тур чемпионата Испании
«Жирона» — «Барселона»: видеообзор матча, 34-й тур чемпионата Испании
«Аль-Наср» — «Аль-Вахда»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 27-го тура 4 мая
«Реал» — «Кадис»: видеообзор матча, 34-й тур чемпионата Испании
«Реал Сосьедад» — «Лас-Пальмас»: видеообзор матча
ЦСКА — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Ростов» — «Балтика»: Кубок России, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 29-й тур: «Ахмат» — «Зенит», «Сочи» — «Краснодар» и другие матчи
РПЛ: «Сочи» — «Краснодар», «Спартак» — «Рубин» и другие матчи 29-го тура
«Сочи» — «Краснодар»: онлайн-трансляция матча
«Ахмат» — «Зенит»: время начала и где смотреть матч РПЛ
Агент Тюкавина сообщил о травме нападающего, полученной в матче с «Крыльями Советов»
Алаев про обещанную премию «Крыльям Советов» за победу над «Динамо»: «Первый раз слышу»
Черчесов одним словом описал результаты «Динамо»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Динамо» всем все доказало. Не удивлюсь, если «Зенит» оступится в Грозном». Мнение Орещука
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Динамо 29 16 8 5 53-38 56
2
 Зенит 28 15 6 7 45-25 51
3
 Краснодар 28 14 8 6 41-27 50
4
 Локомотив 29 13 11 5 49-37 50
5
 Спартак 28 13 7 8 38-31 46
6
 ЦСКА 28 10 12 6 48-38 42
7
 Рубин 28 11 8 9 29-34 41
8
 Кр. Советов 29 11 7 11 45-43 40
9
 Ростов 28 11 7 10 40-43 40
10
 Ахмат 28 10 5 13 32-38 35
11
 Пари НН 28 8 5 15 26-44 29
12
 Урал 28 7 8 13 27-41 29
13
 Факел 29 6 11 12 20-31 29
14
 Оренбург 28 7 8 13 31-38 29
15
 Балтика 28 7 5 16 31-37 26
16
 Сочи 28 5 8 15 34-44 23
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
18.05 14:00
Динамо – Кр. Советов
 4 : 1
18.05 16:30
Локомотив – Факел
 2 : 0
18.05 19:00
Сочи – Краснодар
 - : -
19.05 12:00
Урал – Оренбург
 - : -
19.05 14:15
Спартак – Рубин
 - : -
19.05 16:30
Ростов – Балтика
 - : -
19.05 19:00
Ахмат – Зенит
 - : -
20.05 20:00
Пари НН – ЦСКА
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 16
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 15
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 14
П
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 15
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 9
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 7
И К Ж
да Силва Виллиан Роша

да Силва Виллиан Роша

ЦСКА

 22 1 9
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 23 1 4
Кирилл Гоцук

Кирилл Гоцук

Пари Нижний Новгород

 23 1 4
Вся статистика

Придумай мем

Новости
RSS RSS
Все новости