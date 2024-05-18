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Сегодня, 23:00

Развязка десятилетия! Нас ждет золотой матч «Краснодар» — «Динамо»

«Динамо» и «Краснодар» победили в матчах 29-го тура РПЛ
Олег Кошелев
Редактор отдела футбола
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18 мая. Футболисты «Динамо» Бителло и Муми Нгамале празднуют гол в ворота «Крыльев Советов» (4:1).
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Впервые за 10 лет календарь свел двух претендентов на золото в последнем туре.

«Краснодар» и «Сочи» едва не утопили друг друга в Черном море: ничья на «Фиште» одновременно лишала хозяев шансов остаться в РПЛ, а гостям окончательно закрывала дорогу к чемпионству. В итоге под воду ушли сочинцы, а «Краснодар» остался в гонке! «Сочи» весной был симпатичен, эту команду с этим тренером жалко терять. Но именно их пришлось принести в жертву, чтобы получить просто фантастическую развязку сезона. У нас не просто все решится в последнем туре, мы увидим золотой матч «Краснодар» «Динамо»!

Гол Фабиана Бальбуэны в&nbsp;ворота &laquo;Крыльев Советов&raquo;. В шаге от мечты! Генерал Бальбуэна приблизил «Динамо» к чемпионству

Чемпион в последнем туре в России не определялся аж с 2016 года. ЦСКА Леонида Слуцкого тогда на выезде обыграл «Рубин» и не дал обойти себя на флажке «Ростову» Курбана Бердыева. И какая там была драма! Восемь лет прошло, но двойной сейв Акинфеева до сих пор перед глазами. Чего только не было в богатой карьере Игоря, но тот момент точно останется одним из самых памятных. Не менее лихой сюжет случился и за пару лет до этого, когда перед заключительным туром на золото претендовали ЦСКА, «Зенит» и «Локомотив», причем московские команды играли между собой в последнем туре! Там тоже была масса раскладов, «Локо» мог сделать «Зенит» чемпионом, но ЦСКА выиграл дерби в Химках и забрал свое.

И вот 10 лет спустя у нас снова может быть сразу три претендента на чемпионство! Здесь все зависит от воскресной игры «Ахмат» «Зенит». Если питерцы победят в Грозном, то сохранят шансы на шестое золото подряд. Представляете, какое сумасшествие может быть в онлайн-таблице в следующую субботу?! Например: «Краснодар» забивает «Динамо», «Зенит» открывает счет в матче с «Ростовом», и Питер поднимается на первое место, а «Динамо» при этом скатывается на третье. Каждый гол будет тасовать команды в первой тройке. Но, повторюсь, закрутка на три команды возможна только в случае победы «Зенита»; если «Ахмат» отберет очки у чемпиона, то «Краснодар» и «Динамо» все решат в очном матче.

18&nbsp;мая. &laquo;Краснодар&raquo; вырвал победу в&nbsp;гостевом матче с &laquo;Сочи&raquo; (3:2). «Краснодар» — в чемпионской гонке, «Сочи» — в первой лиге. Невероятная развязка на «Фиште»!

Конечно, сейчас однозначным фаворитом видится «Динамо». Команда Лички на ходу: шесть побед подряд, а 4:1 с Самарой показали, что бело-голубые не боятся близости титула. Но и «Краснодар» списывать нельзя. На них ставили крест, причем совершенно заслуженно: три матча подряд без забитых мячей это просто беда. Игра в Сочи тоже гладкой не получилось чего стоят только промахи Кордобы с обязательным наказанием в виде следовавших голов «Сочи». Но «быки» показали характер и вытащили концовку. И это было похоже на то, что два тура подряд исполняло «Динамо»: те же 3:2 с победным голом в компенсированное время.

Фактически нас ждет настоящий финал. Да, «Динамо» устроит ничья, но кто будет думать о ней, когда все в руках команды, и ей предоставился шанс полувека. Хотя почему бы отдельно взятый матч не выиграть и «Краснодару»? «Быки» ведь теперь, возможно, в одной победе от главного достижения в истории клуба, пусть и не такой продолжительной. А, возможно, именно она снова сделает чемпионом «Зенит»...

&laquo;Краснодар&raquo; вырвал победу в&nbsp;матче с &laquo;Сочи&raquo; (3:2) 18&nbsp;мая. Впервые за восемь лет чемпион определится в последнем туре. Что теперь нужно «Краснодару», «Динамо» и «Зениту»?

Неделя на предвкушение. Будет круто!

Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Зенит
ФК Краснодар
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«Краснодар» — в чемпионской гонке, «Сочи» — в первой лиге. Невероятная развязка на «Фиште»!
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Динамо 29 16 8 5 53-38 56
2
 Краснодар 29 15 8 6 44-29 53
3
 Зенит 28 15 6 7 45-25 51
4
 Локомотив 29 13 11 5 49-37 50
5
 Спартак 28 13 7 8 38-31 46
6
 ЦСКА 28 10 12 6 48-38 42
7
 Рубин 28 11 8 9 29-34 41
8
 Кр. Советов 29 11 7 11 45-43 40
9
 Ростов 28 11 7 10 40-43 40
10
 Ахмат 28 10 5 13 32-38 35
11
 Пари НН 28 8 5 15 26-44 29
12
 Оренбург 28 7 8 13 31-38 29
13
 Урал 28 7 8 13 27-41 29
14
 Факел 29 6 11 12 20-31 29
15
 Балтика 28 7 5 16 31-37 26
16
 Сочи 29 5 8 16 36-47 23
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26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
18.05 14:00
Динамо – Кр. Советов
 4 : 1
18.05 16:30
Локомотив – Факел
 2 : 0
18.05 19:00
Сочи – Краснодар
 2 : 3
19.05 12:00
Урал – Оренбург
 - : -
19.05 14:15
Спартак – Рубин
 - : -
19.05 16:30
Ростов – Балтика
 - : -
19.05 19:00
Ахмат – Зенит
 - : -
20.05 20:00
Пари НН – ЦСКА
 - : -
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ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 16
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 15
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 14
П
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 15
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 9
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 7
И К Ж
да Силва Виллиан Роша

да Силва Виллиан Роша

ЦСКА

 22 1 9
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 23 1 4
Кирилл Гоцук

Кирилл Гоцук

Пари Нижний Новгород

 23 1 4
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