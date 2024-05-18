Впервые за 10 лет календарь свел двух претендентов на золото в последнем туре.

«Краснодар» и «Сочи» едва не утопили друг друга в Черном море : ничья на «Фиште» одновременно лишала хозяев шансов остаться в РПЛ , а гостям окончательно закрывала дорогу к чемпионству . В итоге под воду ушли сочинцы , а «Краснодар» остался в гонке ! «Сочи» весной был симпатичен , эту команду с этим тренером жалко терять . Но именно их пришлось принести в жертву , чтобы получить просто фантастическую развязку сезона . У нас не просто все решится в последнем туре , мы увидим золотой матч «Краснодар» — «Динамо» !

Чемпион в последнем туре в России не определялся аж с 2016 года . ЦСКА Леонида Слуцкого тогда на выезде обыграл «Рубин» и не дал обойти себя на флажке «Ростову» Курбана Бердыева . И какая там была драма ! Восемь лет прошло , но двойной сейв Акинфеева до сих пор перед глазами . Чего только не было в богатой карьере Игоря , но тот момент точно останется одним из самых памятных . Не менее лихой сюжет случился и за пару лет до этого , когда перед заключительным туром на золото претендовали ЦСКА , «Зенит» и «Локомотив» , причем московские команды играли между собой в последнем туре ! Там тоже была масса раскладов , «Локо» мог сделать «Зенит» чемпионом , но ЦСКА выиграл дерби в Химках и забрал свое .

И вот 10 лет спустя у нас снова может быть сразу три претендента на чемпионство ! Здесь все зависит от воскресной игры «Ахмат» — «Зенит» . Если питерцы победят в Грозном , то сохранят шансы на шестое золото подряд . Представляете , какое сумасшествие может быть в онлайн - таблице в следующую субботу ?! Например : «Краснодар» забивает «Динамо» , «Зенит» открывает счет в матче с «Ростовом» , и Питер поднимается на первое место , а «Динамо» при этом скатывается на третье . Каждый гол будет тасовать команды в первой тройке . Но , повторюсь , закрутка на три команды возможна только в случае победы «Зенита» ; если «Ахмат» отберет очки у чемпиона , то «Краснодар» и «Динамо» все решат в очном матче .

Конечно , сейчас однозначным фаворитом видится «Динамо» . Команда Лички на ходу : шесть побед подряд , а 4:1 с Самарой показали , что бело - голубые не боятся близости титула . Но и «Краснодар» списывать нельзя . На них ставили крест , причем совершенно заслуженно : три матча подряд без забитых мячей — это просто беда . Игра в Сочи тоже гладкой не получилось — чего стоят только промахи Кордобы с обязательным наказанием в виде следовавших голов «Сочи» . Но «быки» показали характер и вытащили концовку . И это было похоже на то , что два тура подряд исполняло «Динамо» : те же 3:2 с победным голом в компенсированное время .

Фактически нас ждет настоящий финал . Да , «Динамо» устроит ничья , но кто будет думать о ней , когда все в руках команды , и ей предоставился шанс полувека . Хотя почему бы отдельно взятый матч не выиграть и «Краснодару» ? «Быки» ведь теперь , возможно , в одной победе от главного достижения в истории клуба , пусть и не такой продолжительной . А , возможно , именно она снова сделает чемпионом «Зенит» ...