Развязка десятилетия! Нас ждет золотой матч «Краснодар» — «Динамо»
«Краснодар» и «Сочи» едва не утопили друг друга в Черном море: ничья на «Фиште» одновременно лишала хозяев шансов остаться в РПЛ, а гостям окончательно закрывала дорогу к чемпионству. В итоге под воду ушли сочинцы, а «Краснодар» остался в гонке! «Сочи» весной был симпатичен, эту команду с этим тренером жалко терять. Но именно их пришлось принести в жертву, чтобы получить просто фантастическую развязку сезона. У нас не просто все решится в последнем туре, мы увидим золотой матч «Краснодар» — «Динамо»!
Чемпион в последнем туре в России не определялся аж с 2016 года. ЦСКА Леонида Слуцкого тогда на выезде обыграл «Рубин» и не дал обойти себя на флажке «Ростову» Курбана Бердыева. И какая там была драма! Восемь лет прошло, но двойной сейв Акинфеева до сих пор перед глазами. Чего только не было в богатой карьере Игоря, но тот момент точно останется одним из самых памятных. Не менее лихой сюжет случился и за пару лет до этого, когда перед заключительным туром на золото претендовали ЦСКА, «Зенит» и «Локомотив», причем московские команды играли между собой в последнем туре! Там тоже была масса раскладов, «Локо» мог сделать «Зенит» чемпионом, но ЦСКА выиграл дерби в Химках и забрал свое.
И вот 10 лет спустя у нас снова может быть сразу три претендента на чемпионство! Здесь все зависит от воскресной игры «Ахмат» — «Зенит». Если питерцы победят в Грозном, то сохранят шансы на шестое золото подряд. Представляете, какое сумасшествие может быть в онлайн-таблице в следующую субботу?! Например: «Краснодар» забивает «Динамо», «Зенит» открывает счет в матче с «Ростовом», и Питер поднимается на первое место, а «Динамо» при этом скатывается на третье. Каждый гол будет тасовать команды в первой тройке. Но, повторюсь, закрутка на три команды возможна только в случае победы «Зенита»; если «Ахмат» отберет очки у чемпиона, то «Краснодар» и «Динамо» все решат в очном матче.
Конечно, сейчас однозначным фаворитом видится «Динамо». Команда Лички на ходу: шесть побед подряд, а 4:1 с Самарой показали, что бело-голубые не боятся близости титула. Но и «Краснодар» списывать нельзя. На них ставили крест, причем совершенно заслуженно: три матча подряд без забитых мячей — это просто беда. Игра в Сочи тоже гладкой не получилось — чего стоят только промахи Кордобы с обязательным наказанием в виде следовавших голов «Сочи». Но «быки» показали характер и вытащили концовку. И это было похоже на то, что два тура подряд исполняло «Динамо»: те же 3:2 с победным голом в компенсированное время.
Фактически нас ждет настоящий финал. Да, «Динамо» устроит ничья, но кто будет думать о ней, когда все в руках команды, и ей предоставился шанс полувека. Хотя почему бы отдельно взятый матч не выиграть и «Краснодару»? «Быки» ведь теперь, возможно, в одной победе от главного достижения в истории клуба, пусть и не такой продолжительной. А, возможно, именно она снова сделает чемпионом «Зенит»...
Неделя на предвкушение. Будет круто!
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Динамо
|29
|16
|8
|5
|53-38
|56
|
2
|Краснодар
|29
|15
|8
|6
|44-29
|53
|
3
|Зенит
|28
|15
|6
|7
|45-25
|51
|
4
|Локомотив
|29
|13
|11
|5
|49-37
|50
|
5
|Спартак
|28
|13
|7
|8
|38-31
|46
|
6
|ЦСКА
|28
|10
|12
|6
|48-38
|42
|
7
|Рубин
|28
|11
|8
|9
|29-34
|41
|
8
|Кр. Советов
|29
|11
|7
|11
|45-43
|40
|
9
|Ростов
|28
|11
|7
|10
|40-43
|40
|
10
|Ахмат
|28
|10
|5
|13
|32-38
|35
|
11
|Пари НН
|28
|8
|5
|15
|26-44
|29
|
12
|Оренбург
|28
|7
|8
|13
|31-38
|29
|
13
|Урал
|28
|7
|8
|13
|27-41
|29
|
14
|Факел
|29
|6
|11
|12
|20-31
|29
|
15
|Балтика
|28
|7
|5
|16
|31-37
|26
|
16
|Сочи
|29
|5
|8
|16
|36-47
|23
|18.05
|14:00
|
Динамо – Кр. Советов
|4 : 1
|18.05
|16:30
|
Локомотив – Факел
|2 : 0
|18.05
|19:00
|
Сочи – Краснодар
|2 : 3
|19.05
|12:00
|
Урал – Оренбург
|- : -
|19.05
|14:15
|
Спартак – Рубин
|- : -
|19.05
|16:30
|
Ростов – Балтика
|- : -
|19.05
|19:00
|
Ахмат – Зенит
|- : -
|20.05
|20:00
|
Пари НН – ЦСКА
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|16
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|15
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|14
|П
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|15
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|9
|
|
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|7
|И
|К
|Ж
|
|
да Силва Виллиан Роша
ЦСКА
|22
|1
|9
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|23
|1
|4
|
|
Кирилл Гоцук
Пари Нижний Новгород
|23
|1
|4