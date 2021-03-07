«Спартак» нанес «Краснодару» рекордно крупное поражение
Ранее краснодарцы четыре раза получали по пять мячей. В Лиге Европы их огорчали «Базель» (0:5) и «Вольфсбург» (1:5), в чемпионате страны — «Зенит» (0:5), ЦСКА (1:5) и «Анжи» (2:5).
Самые крупные поражения в истории «Краснодара»
|
Дата
|
Турнир
|
Тренер
|
Вратарь
|
Матч
|
07.03.2021
|
Чемпионат России
|
Мурад Мусаев
|
Станислав Агкацев
|
Спартак (г) — 1:6
|
28.08.2011
|
Чемпионат России
|
Славолюб Муслин
|
Евгений Городов
|
Зенит (г) — 0:5
|
19.09.2019
|
Лига Европы
|
Мурад Мусаев
|
Матвей Сафонов
|
Базель (г) — 0:5
|
27.10.2013
|
Чемпионат России
|
Олег Кононов
|
Александр Фильцов
|
ЦСКА (г) — 1:5
|
06.11.2014
|
Лига Европы
|
Олег Кононов
|
Андрей Дикань
|
Вольфсбург (г) — 1:5
|
06.08.2009
|
Первый дивизион
|
Нурбий Хакунов
|
Александр Перов
|
Носта (г) — 0:4
|
21.05.2011
|
Чемпионат России
|
Славолюб Муслин
|
Евгений Городов
|
Спартак (г) — 0:4
|
06.12.2014
|
Чемпионат России
|
Олег Кононов
|
Андрей Дикань
|
Зенит (г) — 0:4
|
21.08.2019
|
Лига чемпионов
|
Мурад Мусаев
|
Матвей Сафонов
|
Олимпиакос П (г) — 0:4
|
28.10.2020
|
Лига чемпионов
|
Мурад Мусаев
|
Матвей Сафонов
|
Челси (д) — 0:4
За время работы Доменико Тедеско красно-белые еще ни разу не играли настолько результативно.
Семи соперникам (в том числе и «Краснодару» в первом круге) спартаковцы забили по три мяча, «Родине» из второго дивизиона и начинавшему бастовать «Тамбову» — по пять.
Любопытно, что в восьми из десяти самых результативных матчей Тедеско отличался Эсекиэль Понсе, в семи — Джордан Ларссон.
Самые результативные матчи «Спартака» при Доменико Тедеско
|
Дата
|
Турнир
|
Соперник
|
Счет
|
Авторы голов
|
07.03.2021
|
Чемпионат России
|
Краснодар (д)
|
6:1
|
Соболев-2, Ларссон-2, Промес, Понсе
|
16.09.2020
|
Кубок России
|
Родина (г)
|
5:1
|
Соболев, Урунов, Айртон, Зобнин, Понсе
|
05.12.2020
|
Чемпионат России
|
Тамбов (д)
|
5:1
|
Ларссон-2, Понсе-2, Жиго
|
27.10.2019
|
Чемпионат России
|
Локомотив (г)
|
3:0
|
Ларссон-2, Понсе
|
04.03.2020
|
Кубок России
|
ЦСКА (д)
|
3:2 (д.в.)
|
Бакаев, Понсе, Ларссон
|
14.03.2020
|
Чемпионат России
|
Оренбург (г)
|
3:1
|
Понсе, Ларссон, Мирзов
|
20.06.2020
|
Чемпионат России
|
Арсенал (г)
|
3:2
|
Соболев, Рассказов, Понсе
|
15.07.2020
|
Чемпионат России
|
Ахмат (д)
|
3:0
|
Зобнин, Соболев, Тил
|
17.10.2020
|
Чемпионат России
|
Химки (г)
|
3:2
|
Кокорин, Понсе, Ларссон
|
24.10.2020
|
Чемпионат России
|
Краснодар (г)
|
3:1
|
Понсе, Мозес, Ларссон
Джордан Ларссон и Александр Соболев — 23-й в российской истории атакующий тандем «Спартака», сделавший по дублю в игре чемпионата.
В предыдущем случае — в декабре с «Тамбовом» — компанию Ларссону составил Понсе, а ранее подобных историй не случалось семь лет со времен разгрома нижегородской «Волги». Тогда по два мяча на свой счет записали Араз Езбилис и Хосе Хурадо.
Случаи, когда два футболиста «Спартака» делали дубли в одном матче чемпионата
|
Дата
|
Матч
|
Игрок
|
Минуты
|
29.03.1992
|
Крылья Советов (д) — 5:0
|
Владимир Бесчастных
|
6' (1:0), 50' (3:0)
|
|
|
Игорь Ледяхов
|
30' (2:0), 83' (5:0)
|
11.09.1992
|
Спартак Вл (г) — 5:2
|
Дмитрий Радченко
|
10' (1:0), 14' (2:0)
|
|
|
Валерий Карпин
|
69' (3:0), 77' (4:0)
|
31.10.1992
|
Динамо (г) — 5:2
|
Дмитрий Радченко
|
9' (1:1), 49' (4:1), 73' (5:1)
|
|
|
Игорь Ледяхов
|
49' (3:1), 64' (4:1)
|
17.07.1993
|
Уралмаш (г) — 8:2
|
Николай Писарев
|
10' (2:0), 36' (5:2), 47' (6:2)
|
|
|
Валерий Карпин
|
13' (3:0), 52' (7:2), 60' (8:2)
|
25.07.1993
|
КАМАЗ (д) — 6:1
|
Николай Писарев
|
12' (1:0), 31' (3:0)
|
|
|
Владимир Бесчастных
|
15' (2:0), 70' (4:0)
|
17.04.1994
|
Лада (г) — 5:1
|
Владимир Бесчастных
|
18' (1:0), 52' (3:0), 72' (5:0)
|
|
|
Валерий Карпин
|
25' (2:0), 66' (4:0)
|
03.08.1994
|
Уралмаш (г) — 6:2
|
Мухсин Мухамадиев
|
33' (2:0), 83' (6:2)
|
|
|
Дмитрий Аленичев
|
65' (4:1), 76' (5:2)
|
08.07.1995
|
Крылья Советов (г) — 6:1
|
Юрий Никифоров
|
17' (1:0), 23' (2:0)
|
|
|
Андрей Тихонов
|
75' (5:1), 83' (6:1)
|
15.07.1995
|
Черноморец (д) — 5:0
|
Валерий Шмаров
|
22' (2:0), 56' (4:0)
|
|
|
Андрей Тихонов
|
37' (3:0), 81' (5:0)
|
17.09.1995
|
Торпедо (д) — 5:0
|
Валерий Шмаров
|
58' (2:0), 87' (5:0)
|
|
|
Юрий Никифоров
|
75' (3:0), 78' (4:0)
|
26.10.1995
|
Текстильщик (д) — 4:2
|
Валерий Кечинов
|
3' (1:0), 56' (4:1)
|
|
|
Валерий Шмаров
|
10' (2:0), 20' (3:1)
|
02.10.1999
|
Жемчужина (г) — 7:3
|
Александр Ширко
|
16' (1:0), 60' (4:1)
|
|
|
Робсон
|
19' (2:0), 71' (5:2), 74' (6:2)
|
07.05.2000
|
Ротор (г) — 6:1
|
Егор Титов
|
34' (3:0), 80' (5:1)
|
|
|
Максим Бузникин
|
63' (4:1), 88' (6:1)
|
18.08.2001
|
Факел (г) — 5:0
|
Эдуард Цихмейструк
|
19' (2:0), 68' (5:0)
|
|
|
Робсон
|
30' (3:0), 45' (4:0)
|
21.09.2001
|
Сокол (г) — 4:2
|
Робсон
|
45' (1:0), 54' (2:0)
|
|
|
Владимир Бесчастных
|
62' (3:1), 71' (4:1)
|
17.04.2005
|
Динамо (д) — 5:1
|
Фернандо Кавенаги
|
17' (1:1), 30' (2:1)
|
|
|
Денис Бояринцев
|
34' (3:1), 57' (4:1)
|
18.11.2006
|
Ростов (г) — 4:3
|
Егор Титов
|
21' (1:1), 39' (2:2)
|
|
|
Роман Павлюченко
|
62' (3:2), 82' (4:3)
|
23.05.2009
|
Амкар (д) — 5:1
|
Веллитон
|
10' (1:0), 88' (5:0)
|
|
|
Алекс
|
51' (2:0), 86' (4:0)
|
21.07.2010
|
Сибирь (д) — 5:3
|
Ари
|
5' (1:0), 52' (3:0)
|
|
|
Джано Ананидзе
|
23' (2:0), 67' (4:0)
|
21.05.2011
|
Краснодар (д) — 4:0
|
Ари
|
9' (1:0), 90' (4:0)
|
|
|
Артем Дзюба
|
51' (2:0), 65' (3:0)
|
01.12.2013
|
Волга (д) — 6:1
|
Хосе Хурадо
|
3' (1:0), 33' (2:0)
|
|
|
Арас Езбилис
|
50' (4:0), 77' (5:1)
|
05.12.2020
|
Тамбов (д) — 5:1
|
Джордан Ларссон
|
27' (1:0), 83' (3:0)
|
|
|
Эсекиэль Понсе
|
64' (3:1), 90+3' (5:1)
|
07.03.2021
|
Краснодар (д) — 6:1
|
Александр Соболев
|
2' (1:0), 61' (3:1)
|
|
|
Джордан Ларссон
|
63' (4:1), 83' (6:1)
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