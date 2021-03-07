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«Спартак» нанес «Краснодару» рекордно крупное поражение

Кирилл Бурдаков
Кирилл Бурдаков
Корреспондент
Сегодня, 22:50
7 марта. Москва. «Спартак» — «Краснодар» — 6:1. «Быки» впервые пропустили шесть голов. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
7 марта. Москва. «Спартак» — «Краснодар» — 6:1. «Быки» впервые пропустили шесть голов. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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В матче 21-го тура чемпионата России «Спартак» разгромил «Краснодар» со счетом 6:1, установив рекорд по количеству голов в ворота «быков».
Спартак — Краснодар

Ранее краснодарцы четыре раза получали по пять мячей. В Лиге Европы их огорчали «Базель» (0:5) и «Вольфсбург» (1:5), в чемпионате страны — «Зенит» (0:5), ЦСКА (1:5) и «Анжи» (2:5).

Самые крупные поражения в истории «Краснодара»

Дата

Турнир

Тренер

Вратарь

Матч

07.03.2021

Чемпионат России

Мурад Мусаев

Станислав Агкацев

Спартак (г) — 1:6

28.08.2011

Чемпионат России

Славолюб Муслин

Евгений Городов

Зенит (г) — 0:5

19.09.2019

Лига Европы

Мурад Мусаев

Матвей Сафонов

Базель (г) — 0:5

27.10.2013

Чемпионат России

Олег Кононов

Александр Фильцов

ЦСКА (г) — 1:5

06.11.2014

Лига Европы

Олег Кононов

Андрей Дикань

Вольфсбург (г) — 1:5

06.08.2009

Первый дивизион

Нурбий Хакунов

Александр Перов

Носта (г) — 0:4

21.05.2011

Чемпионат России

Славолюб Муслин

Евгений Городов

Спартак (г) — 0:4

06.12.2014

Чемпионат России

Олег Кононов

Андрей Дикань

Зенит (г) — 0:4

21.08.2019

Лига чемпионов

Мурад Мусаев

Матвей Сафонов

Олимпиакос П (г) — 0:4

28.10.2020

Лига чемпионов

Мурад Мусаев

Матвей Сафонов

Челси (д) — 0:4

За время работы Доменико Тедеско красно-белые еще ни разу не играли настолько результативно.

Семи соперникам (в том числе и «Краснодару» в первом круге) спартаковцы забили по три мяча, «Родине» из второго дивизиона и начинавшему бастовать «Тамбову» — по пять.

Любопытно, что в восьми из десяти самых результативных матчей Тедеско отличался Эсекиэль Понсе, в семи — Джордан Ларссон.

Самые результативные матчи «Спартака» при Доменико Тедеско

Дата

Турнир

Соперник

Счет

Авторы голов

07.03.2021

Чемпионат России

Краснодар (д)

6:1

Соболев-2, Ларссон-2, Промес, Понсе

16.09.2020

Кубок России

Родина (г)

5:1

Соболев, Урунов, Айртон, Зобнин, Понсе

05.12.2020

Чемпионат России

Тамбов (д)

5:1

Ларссон-2, Понсе-2, Жиго

27.10.2019

Чемпионат России

Локомотив (г)

3:0

Ларссон-2, Понсе

04.03.2020

Кубок России

ЦСКА (д)

3:2 (д.в.)

Бакаев, Понсе, Ларссон

14.03.2020

Чемпионат России

Оренбург (г)

3:1

Понсе, Ларссон, Мирзов

20.06.2020

Чемпионат России

Арсенал (г)

3:2

Соболев, Рассказов, Понсе

15.07.2020

Чемпионат России

Ахмат (д)

3:0

Зобнин, Соболев, Тил

17.10.2020

Чемпионат России

Химки (г)

3:2

Кокорин, Понсе, Ларссон

24.10.2020

Чемпионат России

Краснодар (г)

3:1

Понсе, Мозес, Ларссон

Джордан Ларссон и Александр Соболев — 23-й в российской истории атакующий тандем «Спартака», сделавший по дублю в игре чемпионата.

В предыдущем случае — в декабре с «Тамбовом» — компанию Ларссону составил Понсе, а ранее подобных историй не случалось семь лет со времен разгрома нижегородской «Волги». Тогда по два мяча на свой счет записали Араз Езбилис и Хосе Хурадо.

Случаи, когда два футболиста «Спартака» делали дубли в одном матче чемпионата

Дата

Матч

Игрок

Минуты

29.03.1992

Крылья Советов (д) — 5:0

Владимир Бесчастных

6' (1:0), 50' (3:0)

Игорь Ледяхов

30' (2:0), 83' (5:0)

11.09.1992

Спартак Вл (г) — 5:2

Дмитрий Радченко

10' (1:0), 14' (2:0)

Валерий Карпин

69' (3:0), 77' (4:0)

31.10.1992

Динамо (г) — 5:2

Дмитрий Радченко

9' (1:1), 49' (4:1), 73' (5:1)

Игорь Ледяхов

49' (3:1), 64' (4:1)

17.07.1993

Уралмаш (г) — 8:2

Николай Писарев

10' (2:0), 36' (5:2), 47' (6:2)

Валерий Карпин

13' (3:0), 52' (7:2), 60' (8:2)

25.07.1993

КАМАЗ (д) — 6:1

Николай Писарев

12' (1:0), 31' (3:0)

Владимир Бесчастных

15' (2:0), 70' (4:0)

17.04.1994

Лада (г) — 5:1

Владимир Бесчастных

18' (1:0), 52' (3:0), 72' (5:0)

Валерий Карпин

25' (2:0), 66' (4:0)

03.08.1994

Уралмаш (г) — 6:2

Мухсин Мухамадиев

33' (2:0), 83' (6:2)

Дмитрий Аленичев

65' (4:1), 76' (5:2)

08.07.1995

Крылья Советов (г) — 6:1

Юрий Никифоров

17' (1:0), 23' (2:0)

Андрей Тихонов

75' (5:1), 83' (6:1)

15.07.1995

Черноморец (д) — 5:0

Валерий Шмаров

22' (2:0), 56' (4:0)

Андрей Тихонов

37' (3:0), 81' (5:0)

17.09.1995

Торпедо (д) — 5:0

Валерий Шмаров

58' (2:0), 87' (5:0)

Юрий Никифоров

75' (3:0), 78' (4:0)

26.10.1995

Текстильщик (д) — 4:2

Валерий Кечинов

3' (1:0), 56' (4:1)

Валерий Шмаров

10' (2:0), 20' (3:1)

02.10.1999

Жемчужина (г) — 7:3

Александр Ширко

16' (1:0), 60' (4:1)

Робсон

19' (2:0), 71' (5:2), 74' (6:2)

07.05.2000

Ротор (г) — 6:1

Егор Титов

34' (3:0), 80' (5:1)

Максим Бузникин

63' (4:1), 88' (6:1)

18.08.2001

Факел (г) — 5:0

Эдуард Цихмейструк

19' (2:0), 68' (5:0)

Робсон

30' (3:0), 45' (4:0)

21.09.2001

Сокол (г) — 4:2

Робсон

45' (1:0), 54' (2:0)

Владимир Бесчастных

62' (3:1), 71' (4:1)

17.04.2005

Динамо (д) — 5:1

Фернандо Кавенаги

17' (1:1), 30' (2:1)

Денис Бояринцев

34' (3:1), 57' (4:1)

18.11.2006

Ростов (г) — 4:3

Егор Титов

21' (1:1), 39' (2:2)

Роман Павлюченко

62' (3:2), 82' (4:3)

23.05.2009

Амкар (д) — 5:1

Веллитон

10' (1:0), 88' (5:0)

Алекс

51' (2:0), 86' (4:0)

21.07.2010

Сибирь (д) — 5:3

Ари

5' (1:0), 52' (3:0)

Джано Ананидзе

23' (2:0), 67' (4:0)

21.05.2011

Краснодар (д) — 4:0

Ари

9' (1:0), 90' (4:0)

Артем Дзюба

51' (2:0), 65' (3:0)

01.12.2013

Волга (д) — 6:1

Хосе Хурадо

3' (1:0), 33' (2:0)

Арас Езбилис

50' (4:0), 77' (5:1)

05.12.2020

Тамбов (д) — 5:1

Джордан Ларссон

27' (1:0), 83' (3:0)

Эсекиэль Понсе

64' (3:1), 90+3' (5:1)

07.03.2021

Краснодар (д) — 6:1

Александр Соболев

2' (1:0), 61' (3:1)

Джордан Ларссон

63' (4:1), 83' (6:1)

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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