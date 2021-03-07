«Спартак» нанес «Краснодару» рекордно крупное поражение

В матче 21-го тура чемпионата России «Спартак» разгромил «Краснодар» со счетом 6:1, установив рекорд по количеству голов в ворота «быков».

Ранее краснодарцы четыре раза получали по пять мячей. В Лиге Европы их огорчали «Базель» (0:5) и «Вольфсбург» (1:5), в чемпионате страны — «Зенит» (0:5), ЦСКА (1:5) и «Анжи» (2:5).

Самые крупные поражения в истории «Краснодара»

Дата Турнир Тренер Вратарь Матч 07.03.2021 Чемпионат России Мурад Мусаев Станислав Агкацев Спартак (г) — 1:6 28.08.2011 Чемпионат России Славолюб Муслин Евгений Городов Зенит (г) — 0:5 19.09.2019 Лига Европы Мурад Мусаев Матвей Сафонов Базель (г) — 0:5 27.10.2013 Чемпионат России Олег Кононов Александр Фильцов ЦСКА (г) — 1:5 06.11.2014 Лига Европы Олег Кононов Андрей Дикань Вольфсбург (г) — 1:5 06.08.2009 Первый дивизион Нурбий Хакунов Александр Перов Носта (г) — 0:4 21.05.2011 Чемпионат России Славолюб Муслин Евгений Городов Спартак (г) — 0:4 06.12.2014 Чемпионат России Олег Кононов Андрей Дикань Зенит (г) — 0:4 21.08.2019 Лига чемпионов Мурад Мусаев Матвей Сафонов Олимпиакос П (г) — 0:4 28.10.2020 Лига чемпионов Мурад Мусаев Матвей Сафонов Челси (д) — 0:4

За время работы Доменико Тедеско красно-белые еще ни разу не играли настолько результативно.

Семи соперникам (в том числе и «Краснодару» в первом круге) спартаковцы забили по три мяча, «Родине» из второго дивизиона и начинавшему бастовать «Тамбову» — по пять.

Любопытно, что в восьми из десяти самых результативных матчей Тедеско отличался Эсекиэль Понсе, в семи — Джордан Ларссон.

Самые результативные матчи «Спартака» при Доменико Тедеско

Дата Турнир Соперник Счет Авторы голов 07.03.2021 Чемпионат России Краснодар (д) 6:1 Соболев-2, Ларссон-2, Промес, Понсе 16.09.2020 Кубок России Родина (г) 5:1 Соболев, Урунов, Айртон, Зобнин, Понсе 05.12.2020 Чемпионат России Тамбов (д) 5:1 Ларссон-2, Понсе-2, Жиго 27.10.2019 Чемпионат России Локомотив (г) 3:0 Ларссон-2, Понсе 04.03.2020 Кубок России ЦСКА (д) 3:2 (д.в.) Бакаев, Понсе, Ларссон 14.03.2020 Чемпионат России Оренбург (г) 3:1 Понсе, Ларссон, Мирзов 20.06.2020 Чемпионат России Арсенал (г) 3:2 Соболев, Рассказов, Понсе 15.07.2020 Чемпионат России Ахмат (д) 3:0 Зобнин, Соболев, Тил 17.10.2020 Чемпионат России Химки (г) 3:2 Кокорин, Понсе, Ларссон 24.10.2020 Чемпионат России Краснодар (г) 3:1 Понсе, Мозес, Ларссон

Джордан Ларссон и Александр Соболев — 23-й в российской истории атакующий тандем «Спартака», сделавший по дублю в игре чемпионата.

В предыдущем случае — в декабре с «Тамбовом» — компанию Ларссону составил Понсе, а ранее подобных историй не случалось семь лет со времен разгрома нижегородской «Волги». Тогда по два мяча на свой счет записали Араз Езбилис и Хосе Хурадо.

Случаи, когда два футболиста «Спартака» делали дубли в одном матче чемпионата