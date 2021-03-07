Тедеско порадовал болельщиков «Спартака», но не Федуна

Максим Алланазаров — о лучшем матче «Спартака» при немецком тренере.

Тинькофф Чемпионат России. Премьер-лига. 21-й тур

«Спартак» (Москва) — «Краснодар» — 6:1 (2:0)

Голы: Соболев, 2 (1:0). Промес, 8 (2:0). Газинский, 56 (2:1). Соболев, 61 (3:1). Ларссон, 64 (4:1). Понсе, 75 (5:1). Ларссон, 82 (6:1).

«Спартак» (Москва): Максименко, Маслов, Джикия, Жиго (Кутепов, 78), Мозес, Умяров, Крал (Маркитесов, 88), Айртон, Ларссон (Бакаев, 88), Соболев (Понсе, 70), Промес (Хендрикс, 70).

«Краснодар»: Агкацев, Ионов, Кайо, Сорокин, Чернов, Газинский (Олссон, 68), Кабелла (Уткин, 68), Вилена (Камболов, 78), Вандерсон Масиэл, Ари (Сулейманов, 19), Классон (Марков, 68).

Предупреждения: Жиго, 67. Сорокин, 86. Умяров, 87.

Судьи: Мешков (Дмитров). Мосякин (Москва), Миневич (Смоленск).

ВАР: Любимов (Санкт-Петербург). Аверьянов (Москва).

7 марта. Москва. Стадион «Открытие Арена».

Стильная победа красно-белых над «Краснодаром» в любой другой ситуации могла бы вселить в болельщиков москвичей невероятный позитив, но на сегодняшний день даже такие успехи, по сути, мало что значат. Тедеско, сидевший в президентской ложе с Леонидом Федуном, эмоционально радовался классной игре своей команды, но при этом смотрелся довольно комично и нелепо. Казалось, что владелец клуба так и не смог по-настоящему насладиться зрелищем, подаренным спартаковцами зрителям. Что будет с командой завтра, Федун и фанаты до сих пор не знают.

Мало кто ожидал, что проигравший две стартовые встречи в новом году «Спартак» разделается с «Краснодаром» настолько легко. Тедеско и его помощник Андрес Хинкель вернули работающую схему, Квинси Промес показал, за что его вернули в Россию, а поймавшие кураж Джордан Ларссон и Александр Соболев на тяжелом поле продемонстрировали убойную реализацию. Если матч против клуба Сергея Галицкого не станет для москвичей ничего не значащей вспышкой, борьба за Лигу чемпионов продолжится, а попадание в главный европейский турнир поможет боссам «Спартака» пригласить более квалифицированного специалиста.

Игра с «быками» не стала для хозяев «Открытие банк Арены» идеальной и во многом напомнила матч красно-белых против «Севильи» осенью 2017 года. Тогда спартаковцы быстро забили, чудом выдержали невероятный натиск соперника и смогли добить гостей за счет отлично реализованных моментов и куража. Пожалуй, в воскресенье красно-белые впервые за долгий период своим футболом напомнили команду, которая являлась сильнейшей в последние годы. Но уверенности в том, что следующую встречу она проведет так же хорошо, честно говоря, не так уж много.

Безусловно, сегодня для всех в «Спартаке» важно вспомнить, что такое положительные эмоции. Конец прошлого года и начало нового напрочь лишили красно-белых хоть какого-то позитива. Ставка на покупку эмоций и классного исполнителя в лице Промеса принесла свои первые плоды. Уже во втором матче голландец начал оправдывать ожидания оптимистов. Квинси может стать важной составляющей новой стратегии «Спартака», которая должна появиться в клубе в ближайшее время. И чем раньше в Тушине определятся с новым тренером, тем быстрее победы станут по-настоящему важны.

А пока болельщикам «Спартака» не стоит обнадеживать себя даже после таких ярких перформансов.

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