Подробное интервью 18-летнего полузащитника «Зенита» Даниила Шамкина не только о футболе.

«Вираж»

— В конце февраля один паблик болельщиков «Зенита» опубликовал фото с выезда болельщиков в Ярославль в 2004 году. На нем — твои отец и дядя. Ты знаешь, сколько у них выездов за «Зенит»?

— Точное число не скажу, но знаю, что они всегда отправлялись в другие города вместе. С ними еще и мама иногда ездила. А папа с дядей на гостевых матчах были часто, особенно в молодости. Папа приехал из Вологды в Санкт-Петербург, начал учиться и познакомился с мамой и ее братом, то есть моим дядей. И вместе они ходили на «вираж» «Петровского».

— До сих пор ходят?

— Нет. Стали старше — работа, дети... На семейной жизни сосредоточились.

— Ты говорил, что впервые побывал на «Петровском» в четыре года. А был на выездах?

— На выездах — нет, потому что был маленький и папа побаивался брать меня с собой, ха-ха. А «Петровский» посещал не раз — на выходных, когда не надо было в школу, частенько ходил.

— Самый запоминающийся матч?

— В сознательном возрасте ходил на матчи с «Ливерпулем» (2013 год, Лига Европы, 2:0. - Прим. «СЭ» ) и с дортмундской «Боруссией» (2014 год, Лига чемпионов, 2:4. - Прим. «СЭ» ). Для меня это был космос — я впервые вживую увидел таких звезд, как Левандовски и Ройс.

— Когда-нибудь плакал после матча «Зенита»?

— В 2008-м, когда мы взяли Суперкубок УЕФА. Мы смотрели матч с «Манчестер Юнайтед» дома всей семьей — с бабушкой, с дедушкой. Вот тогда после победы слезы радости были.

— У «виража» к тебе и сейчас теплое отношение. В декабре на матче с «Боруссией» фанаты пели твое имя. Как ты на это отреагировал?

— Мне было очень приятно. Я обожаю наших болельщиков, «вираж». Максимально уважительно отношусь к фанатам.

Данила Прохин и Даниил Шамкин. Фото ФК «Зенит»

Золото РПЛ

— Летом ты стал чемпионом России, и команду в аэропорту встречала тьма болельщиков. Ты даже файер зажигал. Что помнишь о той ночи?

— В раздевалке после матча с «Краснодаром» было очень круто, нереальные эмоции. Все были рады — и Сергей Богданович (Семак. - Прим. «СЭ» ), и Александр Иванович (Медведев. - Прим. «СЭ» ). Когда прилетели, был приятно удивлен такому гигантскому числу болельщиков. Все с файерами, все пели песни. Это незабываемые эмоции. Когда я вспоминаю ту ночь, мне это даже добавляет сил и мотивации.

— Родители были среди встречающих?

— Да, мама, папа и девушка встречали.

— Тебе тогда едва исполнилось 18 лет, а ты уже стал чемпионом. Мог вообразить такое?

— Нет. Даже не задумывался об этом. Конечно, в детских мечтах представлял, что когда-нибудь выиграю что-то с «Зенитом». Но чтобы так рано... Было очень неожиданно. Могу только выразить огромную благодарность всему тренерскому штабу и лично Сергею Богдановичу за то, что в таком юном возрасте в меня поверили и стали выпускать на поле. Я ведь еще в 17 лет дебютировал за «Зенит» и на сбор поехал. Благодарен за то, что мне доверяли и продолжают доверять.

— Самое неожиданное поздравление, которое ты получил в тот день и в ту ночь?

— Поздравили все — друзья, знакомые, знакомые родителей. Даже воспитательница из детского садика поздравила. По-моему, все, кого я когда-либо знал, мне написали или позвонили.

— Где сейчас хранится золотая медаль?

— У меня в комнате есть стенд, на котором хранятся личные награды и медали. Медали за победу в чемпионате России и Кубке России — на самых видных местах. Там же медали за победу в чемпионате России среди игроков 2002 года рождения, на Мемориале Гранаткина и в других маленьких детских турнирах.

Даниил Шамкин. Фото AFP

Лига чемпионов

— В этом сезоне ты дебютировал в Лиге чемпионов. Волновался перед выходом на поле в Риме?

— Это совсем другие эмоции, если сравнивать с РПЛ. Единственное, не хватало болельщиков. Когда я стоял на бровке, сильно переживал. Сергей Богданович тогда попросил побольше бить и играть вперед. А Анатолий Александрович (Тимощук. - Прим. «СЭ» ) сказал, что надо действовать, как на тренировках. Вышел — первые передачи сделал партнерам, сразу почувствовал уверенность в себе.

— Ты сказал, что увидеть Левандовски с трибун — космос. Каково было играть против Иммобиле — обладателя «Золотой бутсы»?

— Я часто играю в приставку, в различные футбольные симуляторы, собираю команды. За неделю до матча с «Лацио» играл за команду итальянской лиги, и там был Иммобиле. На приставке я играл за него, а тут вышел — и он передо мной, настоящий, для меня такое действительно космос.

Даниил Шамкин. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Позиция и будущее

— Твоя позиция — это отдельная тема для разговора. Как ты сейчас сам себя описываешь: ты центральный полузащитник, атакующий, опорный?

— Всю жизнь играл то на месте центрфорварда, то «под нападающим». Сейчас мне больше всего нравится играть в центре поля — не так важно, атакующим или опорным хавбеком. Главное, чтобы я постоянно находился с мячом. Но если Сергей Богданович видит меня на другой позиции, то нет проблем. Для меня главное — игровая практика.

— Что Семак говорит о твоем функционале?

— Он говорил, что я могу выполнять большой объем работы, поэтому в центре поля мне будет лучше — и обороне могу помочь, и развить атаку, и подключиться к ней. А центрального нападающего я давно не играл, так что будет тяжелее втягиваться.

— Тебе только 18 лет. Но не считаешь, что получаешь мало игровой практики? Или для тебя, как для молодого футболиста, уже сами тренировки с топ-футболистами — это крутая практика?

— Да, для меня имеет огромное значение просто тренироваться с игроками национальной сборной России, с чемпионами. Это огромный опыт. Считаю, что если буду отрабатывать на тренировках на сто процентов или больше, то игровая практика сама собой появится.

— Об уходе из «Зенита» хоть раз задумывался?

— Сейчас я принадлежу «Зениту», играю за него. И мысли только о дальнейших победах с командой, о практике здесь.

— В феврале проскочил слух, что тобой интересовался «Ростов». Почему ты не перешел?

— Да, интерес был, отрицать не буду. Но, как видите, я остался, поэтому хочу добиваться с «Зенитом» новых побед.

Беседы с Жирковым

— Зимой твой друг Данила Прохин перешел в «Сочи». Ты рад его переходу или расстроился, что тебе станет чуточку скучнее?

— С одной стороны, расстроился. Мы с самого детства дружим. И, конечно, Дани не хватает на тренировках, ведь на них мы все время были вместе. С другой стороны, очень рад за него, ведь в «Сочи» у него появится больше шансов. А «Сочи» — хороший клуб, борется за еврокубки. И я только буду рад, если Даня будет играть.

— Помимо Прохина с кем ты чаще всего общаешься в команде?

— С Леоном Мусаевым, но он тоже ушел, ха-ха! На самом деле у меня со всеми хорошие отношения, на сборах в Дубае они как раз укрепились. Со старшими много общаемся — с Кузяевым, Суторминым, Кержаковым, Мостовым. Ну и с ровесниками, разумеется. Наверное, с Даней Одоевским больше всех.

— Ты в каком-то интервью упомянул, что иногда общаешься с Жирковым. О чем? Он же в два раза старше тебя.

— Он очень интересный человек, с которым любопытно пообщаться на любую тему. Футбол, личная жизнь... Мы просто в раздевалке рядом сидим, можем посмеяться над чем-то. Например, в последний раз обсуждали TikTok. Его дочка снимает там видео. И Жирков заметил, что один тиктокер очень похож на меня. Показывал мне: «Это ты!» Я шутил в ответ: «Давай с тобой тоже будем тиктоки снимать». Как бы это ни звучало, но да — мы обсуждаем с Жирковым TikTok.

— Стас Крапухин говорил, что он к Жиркову на «вы». А ты, видимо, нет.

— Нет. С самого начала так пошло — он обижался, когда я к нему на «вы» обращался. И я тоже считаю, что мы одноклубники и для лучшей коммуникации предпочтительнее на «ты» обращаться друг к другу. Да и на поле кричать «Юрий Валентинович» как-то не очень.

«Капуста» и «ананас»

— Осенью тебя спрашивали о шефстве над молодыми. Ты сказал, что раньше этим занимался Иванович, а сейчас — Дзюба и Ракицкий. Какая их подсказка, какой совет больше всего запомнились?

— Что-то конкретное не могу выделить. Они постоянно подсказывают — и в игре, и перед выходом на поле, и на тренировках. Это очень ценно — я внимательно вслушиваюсь в их слова, ведь они много играли и знают, что подсказывать и в каком моменте. Ярик — открытый, добрый человек. Недавно ему сало привозили, он всю команду угощал. Артем тоже много помогает, на последней тренировке шутил, ха-ха. Мы в разных командах играли во время двусторонки, и в одном из моментов я сыграл головой, и сразу после этого мы забили. А Дзюба все время смеется над моей прической, поэтому и отреагировал на момент так: «А что, «ананасом» можно играть?»

— Я был на сборе в Дубае и заметил, что Оздоев постоянно называет тебя «капуста». Не обидно?

— Ха-ха, я не знаю, как он это придумал! Но если ему так удобнее меня называть, то без проблем. Мне не обидно. Кстати, даже сын Маги называет меня «капуст».

— Ты же знаешь английский. С иностранными футболистами общаешься?

— Да, с Малкомом, с Себой Дриусси. С Малкомом в Instagram переписываемся, отвечаем друг другу на Stories. Вендел очень хорошо влился в коллектив, тоже веселый парень. Осенью он уезжал в сборную, мы с ним списывались. Он интересовался, как у нас погода. А я его спрашивал про Давида Нереса из «Аякса». Мне он нравится — в Лиге чемпионов недавно возил на фланге всех. Вообще иностранцы у нас открытые. Если травма — всегда спросят, как и что. И шутят постоянно: если прокинут мяч между ногами — смех на полдня.

Переводчик и дизайнер

— Помимо английского какой язык ты хотел бы выучить?

— Думаю над испанским — в команде много испаноговорящих. И, может быть, в будущем пригодится, и для духовного развития полезно.

— Кстати, об учебе. Ты заочно учишься в московской академии по специальности «Коммерции по отраслям». Хочешь стать бизнесменом?

— Грубо говоря, да. Но главное — быть футболистом! А высшее образование мне поможет после окончания карьеры, хотя, конечно, сейчас я еще молод и об этом не задумываюсь.

— В 2019-м ты пытался запустить бренд одежды. Почему все заморозилось?

— Просто решил направить все усилия на тренировки, посвятить себя футболу, это же моя основная профессия. Одежда — это было что-то вроде хобби, хотя до сих пор меня иногда спрашивают о ней, многим понравилось. Если в будущем появится свободное время, то я уже буду знать, как это работает, есть контакты нужных людей. Если что, не пропаду.

— А дизайн ты сам придумывал?

— Да. Изучал разные бренды, смотрел за тем, что сейчас в тренде, что мне нравится. Так и придумал дизайн.

— Кем бы ты стал, если бы не существовало футбола?

— Наверное, погрузился бы в учебу.

— Стал бы преподавателем?

— Я раньше учился в 373-м лицее, и мне хорошо давалась учеба, языки. Если бы не футбол, то сделал бы упор на тот или иной предмет — тот же английский или обществознание. Поступил бы на факультет международных отношений в университет. Стал бы, например, переводчиком.

НБА

— Ты смотришь НБА. Какая твоя любимая команда?

— «Лос-Анджелес Лейкерс».

— Из-за Коби Брайанта полюбил ее?

— Да, из-за Коби. И я давно слежу за молодыми баскетболистами, которые выпускаются из колледжей и на драфте переходят в клубы НБА. Например, в «Лейкерс» недавно играл Лонзо Болл, но он перешел в «Нью-Орлеан Пеликанс». Вообще их три брата — Ламело, Лианджело и Лонзо, и мне очень интересно было смотреть реалити-шоу Ball in the Family, которое выходило несколько лет назад. Там подробно описывалась история о том, как их отец Лавар Болл тренирует детей, готовит их к НБА.

— Матчи по ночам смотришь?

— Когда выходной — да. Когда нужно на тренировку — нет, я слежу за режимом. Так что смотрю хайлайты.

— Любимый игрок?

— Леброн Джеймс. А из новичков мне нравится Зайон Уильямсон, тяжелый форвард «Пеликанс».

- А джерси есть?

— Да. С фамилиями Лонзо Болла и Коби.

— Сам играешь?

— Да. Играли, например, на сборах с молодежной командой, с тем же Одоевским.

— На баскетбольный «Зенит» ходил когда-нибудь?

— Нет, но очень хочу сходить. Мы с Анатолием Александровичем Тимощуком давно собираемся, но все никак не получается. Он тоже любит баскетбол, но НБА вроде не смотрит — он больше по НХЛ. А мне хоккей не так интересен, хотя молодежный чемпионат мира зимой с удовольствием смотрел, болел за наших.

Тьерри Анри и Трэвис Скотт

— Ты в прошлом году сдал на права. Уже ездишь на своей машине?

— Да, на родительской Nissan Murano.

- А раньше на тренировки на метро ездил?

— На метро, да. Либо кто-то из родителей довозил до базы.

— В метро узнают?

— Тогда еще нет. Но уже перед базой болельщики узнавали, просили и автограф, и селфи.

— А ты сам с кем из знаменитостей хотел бы сделать селфи?

— С рэпером Трэвисом Скоттом. С удовольствием сходил бы на его концерт, но к нам он вряд ли приедет. А вот съездить на какой-нибудь фестиваль за рубеж с участием Трэвиса было бы здорово.

— Он в прошлом году дал концерт в онлайн-игре Fortnite.

— Да, причем я попал на его концерт, играл тогда. Но это совершенно другие эмоции. Хочется наблюдать за исполнителем не с экрана телевизора, а вживую.

- Кого еще слушаешь?

— Больше западных исполнителей. Помимо Трэвиса, нравится Дрейк, а еще Juice WRLD, который не так давно умер. А моя девушка больше любит русскую музыку, так что в машине часто слушаем ее. У нас с ней и первое свидание было на концерте моего друга — Димы NIKER.

— Продолжим тему знаменитостей. У тебя в Instagram есть фото с Тьерри Анри из 2015 года. Где ты его выловил?

— В 2015 году с ребятами из академии мы ездили в Берлин на турнир «Футбол для дружбы», ходили на финал Лиги чемпионов. Естественно, там было много знаменитостей, а на обратном пути в аэропорту я заметил Анри — вот и сфотографировался с ним.

Блиц

— Какое приложение ты первым открываешь, когда просыпаешься?

— Instagram.

— Лучший фильм в истории?

— Хороших фильмов много, из последнего, что смотрел, отмечу сериал «Бумажный дом».

— Самый злой Семак на твоей памяти?

— Ха-ха, нет, такого не было. Он всегда добрый, никогда не бывает злым. Все оценивает спокойно, всегда все говорит по делу. Злого Сергея Богдановича я никогда не видел.

— Последняя книга, которую ты прочитал?

— «Письмо незнакомки» Стефана Цвейга. Вообще по школьной программе я много что читал — на дачу летом брал книжки.

— Последний концерт, на котором ты был?

— OBLADAET в А2 выступал, но это было еще до пандемии — летом позапрошлого года. На днях с девушкой купили два билета на Pharaoh. У него скоро альбом выходит, интересно послушать.

- Самая дорогая вещь, которую ты покупал или дарил?

— Маме дарил iPhone.

— На что потратил первую зарплату?

— Половину родителям отдал. Другую половину ни на что особо не тратил. Рад был, что могу сам сходить в магазин и купить то, что хочу.

— Самый умный футболист «Зенита»?

— Если называть того, кто больше всех читает, то Юрий Жирков.

— Кем и где ты видишь себя через 10 лет?

— Стремлюсь к тому, чтобы играть в национальной сборной России. Дай бог, в Питере уже закреплюсь к тому времени и буду в основе «Зенита» играть.

— Допускаешь, что проведешь в «Зените» всю карьеру?