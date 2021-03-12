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Миллиарды инвестиций. Что еще сделает «Спартак» на Тушинском поле

Вячеслав Короткин
Вячеслав Короткин
Заместитель главного редактора
Сегодня, 11:30

Статья опубликована в газете под заголовком: «Миллиарды инвестиций. Что еще сделает «Спартак» на Тушинском поле»

№ 8396, от 12.03.2021

Стадион «Открытие Арена». Фото Александр Федоров, "СЭ" Стадион «Открытие Арена». Фото Федор Успенский, "СЭ" Так будет выглядеть одна из школ со спортивным уклоном. Фото ООО «Стадион «Спартак» Поля для учащихся спартаковской академии постелят на берегу Москвы-реки. Фото ООО «Стадион «Спартак»
Стадион «Открытие Арена». Фото Александр Федоров, "СЭ"
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Рассказываем о планах инвесторов красно-белых по обустройству большого спортивного комплекса вокруг «Открытие банк Арены».

Самое важное в деятельности любого профессионального спортивного проекта — результат, счет на табло и место в таблице. Естественно, «Спартак» не исключение. При этом гораздо проще стабильно добиваться успехов, опираясь на мощную клубную инфраструктуру, где важную роль играют строительные объекты — стадион, база, медцентр и так далее. Красно-белые прекрасно отдают себе в этом отчет: в планах значится проведение масштабных работ на Тушинском поле, где возведен стадион «Открытие банк Арена». Что же еще будет построено рядом с ним?

7&nbsp;марта. Москва. &laquo;Спартак&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Краснодар&raquo;&nbsp;&mdash; 6:1. Леонид Федун.«Ребята показали нацеленность на Лигу чемпионов». Реакция Федуна на победу над «Краснодаром»

Дворец спорта

В сооружении площадью 27 тысяч квадратных метров, которое планируется запустить в эксплуатацию в 2023 году, будут залы для занятий спортивными танцами, акробатическим рок-н-роллом, специальные помещения для брейк-данса и хореографии, ледовая площадка для хоккея и фигурного катания, спортивный бассейн с детской чашей. Стоимость возведения объекта — 5 миллиардов рублей.

База

Первая команда давно использует в качестве одной из тренировочных площадок комплекс полей, постеленных в 400 метрах от стадиона. Там же построено здание, пока представляющее из себя просто железобетонную коробку — в нем на данный момент футболисты могут только сменить кроссовки на бутсы.

Но скоро все изменится. К 2023 году на территории Тушинской базы должен появиться гостиничный комплекс, оборудованный всем необходимым (номера, пищеблоки, медицинские кабинеты, тренажерный зал и т.п.) как для основы на 60 человек, так и для 30 детей из академии красно-белых, которые сейчас проживают в комплексе в Сокольниках. Для того чтобы места хватило всем, будет возведено еще одно здание. Эти работы обойдутся инвесторам в 1,5 миллиарда рублей.

Плюс в дополнение к уже готовым полям уложат еще два летних с натуральной травой, одно — с искусственным покрытием, а также сделают крытый манеж. Стоимость — порядка 300-400 миллионов рублей.

Поля для учащихся спартаковской академии постелят на берегу Москвы-реки. Фото ООО «Стадион «Спартак»
Поля для учащихся спартаковской академии постелят на берегу Москвы-реки. Фото ООО «Стадион «Спартак»
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Медцентр

Его возведут к 2024 году и по условиям инвест-контракта передадут Федеральному медико-биологическому агентству (ФМБА). Это будет полномасштабный современный медицинский комплекс площадью 12 тысяч квадратных метров, флагманский для ФМБА, включающий в себя поликлинику, реабилитационные кабинеты, операционные. Здесь оборудуют кабинеты терапевтов, кардиологов, эндокринологов, а также хирургическое, гинекологическое, физиотерапевтическое отделения и стоматологию. Кроме того, проект предусматривает дневной стационар для проведения различных медпроцедур.

Предполагается, что центром станут пользоваться не только сборные России по всем видам спорта, но и жители домов, выросших в последние годы на месте бывшего Тушинского аэрополя — по обычному полису ОМС. С вводом в строй объекта именно там спартаковцы будут проходить ряд врачебных процедур, включая командные медосмотры. Цена вопроса составляет порядка 3 миллиардов рублей без стоимости медоборудования.

Кроме того, для Минспорта РФ на территории Тушинского поля построят теннисный центр — это тоже одно из положений инвестконтракта. Его площадь составит 8,5 тысяч квадратных метров: шесть кортов для большого тенниса, два зала для сквоша, помещение для восьми столов для пинг-понга. Стоимость строительства — 1,5 миллиарда рублей.

Социалка

Как уже говорилось, недалеко от «Открытие банк Арены» возводится большой жилой комплекс, часть очередей которого уже сданы — люди въехали в новые квартиры. В рамках обустройства микрорайона инвесторы «Спартака» к 2022 и 2025 году построят на его территории две школы со спортивным уклоном, где постелят по одному полноразмерному всепогодному футбольному полю. Именно в одной из них планируется обучение ребят из академии красно-белых, которые станут жить рядом в спортивно-гостиничном комплексе. Возведение одной школы обойдется в 2 миллиарда рублей.

Так будет выглядеть одна из школ со спортивным уклоном. Фото ООО «Стадион «Спартак»
Так будет выглядеть одна из школ со спортивным уклоном. Фото ООО «Стадион «Спартак»

Планы, как видим, большие. А их воплощение в жизнь — инвестиция в будущее «Спартака». В том числе — спортивное.

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