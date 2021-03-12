Миллиарды инвестиций. Что еще сделает «Спартак» на Тушинском поле

Рассказываем о планах инвесторов красно-белых по обустройству большого спортивного комплекса вокруг «Открытие банк Арены».

Самое важное в деятельности любого профессионального спортивного проекта — результат, счет на табло и место в таблице. Естественно, «Спартак» не исключение. При этом гораздо проще стабильно добиваться успехов, опираясь на мощную клубную инфраструктуру, где важную роль играют строительные объекты — стадион, база, медцентр и так далее. Красно-белые прекрасно отдают себе в этом отчет: в планах значится проведение масштабных работ на Тушинском поле, где возведен стадион «Открытие банк Арена». Что же еще будет построено рядом с ним?

Дворец спорта

В сооружении площадью 27 тысяч квадратных метров, которое планируется запустить в эксплуатацию в 2023 году, будут залы для занятий спортивными танцами, акробатическим рок-н-роллом, специальные помещения для брейк-данса и хореографии, ледовая площадка для хоккея и фигурного катания, спортивный бассейн с детской чашей. Стоимость возведения объекта — 5 миллиардов рублей.

База

Первая команда давно использует в качестве одной из тренировочных площадок комплекс полей, постеленных в 400 метрах от стадиона. Там же построено здание, пока представляющее из себя просто железобетонную коробку — в нем на данный момент футболисты могут только сменить кроссовки на бутсы.

Но скоро все изменится. К 2023 году на территории Тушинской базы должен появиться гостиничный комплекс, оборудованный всем необходимым (номера, пищеблоки, медицинские кабинеты, тренажерный зал и т.п.) как для основы на 60 человек, так и для 30 детей из академии красно-белых, которые сейчас проживают в комплексе в Сокольниках. Для того чтобы места хватило всем, будет возведено еще одно здание. Эти работы обойдутся инвесторам в 1,5 миллиарда рублей.

Плюс в дополнение к уже готовым полям уложат еще два летних с натуральной травой, одно — с искусственным покрытием, а также сделают крытый манеж. Стоимость — порядка 300-400 миллионов рублей.

Поля для учащихся спартаковской академии постелят на берегу Москвы-реки. Фото ООО «Стадион «Спартак»

Медцентр

Его возведут к 2024 году и по условиям инвест-контракта передадут Федеральному медико-биологическому агентству (ФМБА). Это будет полномасштабный современный медицинский комплекс площадью 12 тысяч квадратных метров, флагманский для ФМБА, включающий в себя поликлинику, реабилитационные кабинеты, операционные. Здесь оборудуют кабинеты терапевтов, кардиологов, эндокринологов, а также хирургическое, гинекологическое, физиотерапевтическое отделения и стоматологию. Кроме того, проект предусматривает дневной стационар для проведения различных медпроцедур.

Предполагается, что центром станут пользоваться не только сборные России по всем видам спорта, но и жители домов, выросших в последние годы на месте бывшего Тушинского аэрополя — по обычному полису ОМС. С вводом в строй объекта именно там спартаковцы будут проходить ряд врачебных процедур, включая командные медосмотры. Цена вопроса составляет порядка 3 миллиардов рублей без стоимости медоборудования.

Кроме того, для Минспорта РФ на территории Тушинского поля построят теннисный центр — это тоже одно из положений инвестконтракта. Его площадь составит 8,5 тысяч квадратных метров: шесть кортов для большого тенниса, два зала для сквоша, помещение для восьми столов для пинг-понга. Стоимость строительства — 1,5 миллиарда рублей.

Социалка

Как уже говорилось, недалеко от «Открытие банк Арены» возводится большой жилой комплекс, часть очередей которого уже сданы — люди въехали в новые квартиры. В рамках обустройства микрорайона инвесторы «Спартака» к 2022 и 2025 году построят на его территории две школы со спортивным уклоном, где постелят по одному полноразмерному всепогодному футбольному полю. Именно в одной из них планируется обучение ребят из академии красно-белых, которые станут жить рядом в спортивно-гостиничном комплексе. Возведение одной школы обойдется в 2 миллиарда рублей.

Так будет выглядеть одна из школ со спортивным уклоном. Фото ООО «Стадион «Спартак»

Планы, как видим, большие. А их воплощение в жизнь — инвестиция в будущее «Спартака». В том числе — спортивное.