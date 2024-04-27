Степашин назвал важнейшие матчи для «Динамо» в концовке сезона

Член советов директоров «Динамо» Сергей Степашин в комментарии для «СЭ» высказался о последних результатах команды.

«Надеюсь, что концовку сезона не провалим. Психологически важен матч с «Зенитом». Неплохо сыграли с «Нижним», а с «Оренбургом» — повезло. Что касается игры на Кубок со «Спартаком», то верю в положительный результат», — сказал Степашин «СЭ».

На данный момент «Динамо» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, набрав 44 очка. Отставание от лидирующего «Зенита» составляет 6 очков.

В матче 26-го тура команда Марцела Лички на своем поле сыграет с петербуржцами. Встреча состоится 28 апреля. Начало — в 19.15 мск.