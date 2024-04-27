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Сегодня, 12:15

Степашин назвал важнейшие матчи для «Динамо» в концовке сезона

Артем Бухаев
Корреспондент
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Член советов директоров «Динамо» Сергей Степашин в комментарии для «СЭ» высказался о последних результатах команды.

«Надеюсь, что концовку сезона не провалим. Психологически важен матч с «Зенитом». Неплохо сыграли с «Нижним», а с «Оренбургом» — повезло. Что касается игры на Кубок со «Спартаком», то верю в положительный результат», — сказал Степашин «СЭ».

На данный момент «Динамо» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, набрав 44 очка. Отставание от лидирующего «Зенита» составляет 6 очков.

В матче 26-го тура команда Марцела Лички на своем поле сыграет с петербуржцами. Встреча состоится 28 апреля. Начало — в 19.15 мск.

ФК Динамо (Москва)
Сергей Степашин
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 25 15 5 5 44-22 50
2
 Краснодар 25 14 7 4 41-25 49
3
 Динамо 25 12 8 5 42-33 44
4
 Локомотив 25 10 11 4 42-34 41
5
 Кр. Советов 25 11 6 8 43-35 39
6
 Спартак 25 11 6 8 34-29 39
7
 ЦСКА 25 9 11 5 44-33 38
8
 Ростов 25 10 7 8 37-38 37
9
 Рубин 25 10 6 9 23-30 36
10
 Пари НН 25 8 4 13 24-33 28
11
 Факел 25 6 8 11 19-28 26
12
 Ахмат 25 7 5 13 24-37 26
13
 Оренбург 25 6 8 11 28-33 26
14
 Урал 25 6 6 13 24-39 24
15
 Балтика 25 6 5 14 25-31 23
16
 Сочи 25 4 7 14 26-40 19
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28.04 14:00
Ахмат – Пари НН
 - : -
28.04 16:15
Спартак – Локомотив
 - : -
28.04 19:15
Динамо – Зенит
 - : -
28.04 21:30
Балтика – ЦСКА
 - : -
29.04 13:00
Кр. Советов – Краснодар
 - : -
29.04 15:15
Рубин – Урал
 - : -
29.04 17:30
Сочи – Факел
 - : -
29.04 19:45
Ростов – Оренбург
 - : -
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Краснодар

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Динамо

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П
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Максим Глушенков

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 12
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Динамо

 8
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И К Ж
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