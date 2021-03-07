Промес вернулся и включился в погоню за Вагнером и Азмуном
Голландец довел число результативных действий в премьер-лиге до 94, упрочив третье место в списке лидеров красно-белых по системе «гол + пас».
29-летний хавбек в 117 матчах забил 60 голов (четвертое место в российской истории клуба) и сделал 34 голевые передачи (пятое место). Сегодняшние ассисты позволили Квинси обойти Василия Баранова и приблизиться к Илье Цымбаларю.
Лидеры «Спартака» по системе «гол + пас» в чемпионатах России
|
Игрок
|
Годы в «Спартаке»
|
И
|
Г
|
П
|
О
|
Егор Титов
|
1995-2008
|
324
|
86
|
84
|
170
|
Андрей Тихонов
|
1992-2000, 2011
|
192
|
68
|
51
|
119
|
Квинси Промес
|
2014-2018, 2021-н.в.
|
117
|
60
|
34
|
94
|
Роман Павлюченко
|
2003-2008
|
141
|
69
|
12
|
81
|
Илья Цымбаларь
|
1993-1999
|
146
|
42
|
36
|
78
|
Веллитон
|
2007-2012
|
104
|
57
|
10
|
67
|
Владимир Бесчастных
|
1992-1994, 2001-2002
|
104
|
56
|
9
|
65
|
Дмитрий Комбаров
|
2010-2019
|
226
|
21
|
41
|
62
Квинси — пятый легионер в истории чемпионатов России, которому удалось добраться до отметки в 60 голов. При самом удачном стечении обстоятельств Промес уже в этом сезоне может потеснить ивуарийца Сейду Думбья и португальца Данни.
А погоня голландца за продолжающим выступление в «Зените» Сердаром Азмуном и лучшим армейским снайпером 2000-х Вагнером Лав обещает стать одной из самых интригующих в ближайшие годы.
Лучшие бомбардиры-легионеры в истории чемпионатов России
|
Игрок
|
Страна
|
Годы
|
Матчи
|
Голы
|
Вагнер Лав
|
Бразилия
|
2006-2013
|
169
|
85
|
Сердар Азмун
|
Иран
|
2013-н.в.
|
185
|
70
|
Данни
|
Португалия
|
2005-2017
|
270
|
68
|
Сейду Думбья
|
Кот-д'Ивуар
|
2010-2015
|
108
|
66
|
Квинси Промес
|
Голландия
|
2014-2019, 2021-н.в.
|
117
|
60
|
Веллитон
|
Бразилия
|
2007-2012
|
104
|
57
|
Халк
|
Бразилия
|
2012-2016
|
97
|
55
|
Сергей Корниленко
|
Белоруссия
|
2008-2014, 2015-2017, 2018/19
|
177
|
54
|
Кристиан Нобоа
|
Эквадор
|
2007-н.в.
|
296
|
54
|
Кевин Кураньи
|
Германия
|
2010-2015
|
123
|
50
|
Назим Сулейманов
|
Азербайджан
|
1992-1998
|
150
|
50
Кроме того, Промес стал 15-м футболистом, забившим 60 голов в составе одного клуба. Из спартаковцев подобное удалось Егору Титову, Роману Павлюченко и Андрею Тихонову.
Три бомбардира-«шестидесятника» выступали за ЦСКА и «Ротор», по два — за «Локомотив» и «Зенит» (причем Артем Дзюба продолжает пополнять счет), один — за «Динамо».
Рекорд по мячам за команду — у Олега Веретенникова, на счету которого 141 точный удар в составе «Ротора».
Футболисты, забившие 60 голов в составе одной команды в чемпионате России
|
Игрок
|
Клуб
|
Матчи
|
Голы
|
Ср.
|
Олег Веретенников
|
Ротор
|
247
|
141
|
0,57
|
Александр Кержаков
|
Зенит
|
289
|
120
|
0,42
|
Дмитрий Лоськов
|
Локомотив
|
322
|
99
|
0,31
|
Егор Титов
|
Спартак
|
324
|
86
|
0,27
|
Вагнер Лав
|
ЦСКА
|
169
|
85
|
0,50
|
Валерий Есипов
|
Ротор
|
349
|
84
|
0,24
|
Дмитрий Сычев
|
Локомотив
|
224
|
72
|
0,32
|
Роман Павлюченко
|
Спартак
|
141
|
69
|
0,49
|
Андрей Тихонов
|
Спартак
|
192
|
68
|
0,35
|
Сергей Семак
|
ЦСКА
|
282
|
68
|
0,24
|
Олег Терехин
|
Динамо
|
146
|
67
|
0,46
|
Владимир Нидергаус
|
Ротор
|
168
|
67
|
0,40
|
Сейду Думбья
|
ЦСКА
|
108
|
66
|
0,61
|
Артем Дзюба
|
Зенит
|
144
|
65
|
0,45
|
Квинси Промес
|
Спартак
|
117
|
60
|
0,51
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