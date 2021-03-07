Промес вернулся и включился в погоню за Вагнером и Азмуном

Квинси Промес, который зимой вернулся в «Спартак» из «Аякса», в матче 21-го тура чемпионата России против «Краснодара» (6:1) записал на свой счет гол и две голевые передачи.

Голландец довел число результативных действий в премьер-лиге до 94, упрочив третье место в списке лидеров красно-белых по системе «гол + пас».

29-летний хавбек в 117 матчах забил 60 голов (четвертое место в российской истории клуба) и сделал 34 голевые передачи (пятое место). Сегодняшние ассисты позволили Квинси обойти Василия Баранова и приблизиться к Илье Цымбаларю.

Лидеры «Спартака» по системе «гол + пас» в чемпионатах России

Игрок Годы в «Спартаке» И Г П О Егор Титов 1995-2008 324 86 84 170 Андрей Тихонов 1992-2000, 2011 192 68 51 119 Квинси Промес 2014-2018, 2021-н.в. 117 60 34 94 Роман Павлюченко 2003-2008 141 69 12 81 Илья Цымбаларь 1993-1999 146 42 36 78 Веллитон 2007-2012 104 57 10 67 Владимир Бесчастных 1992-1994, 2001-2002 104 56 9 65 Дмитрий Комбаров 2010-2019 226 21 41 62

Квинси — пятый легионер в истории чемпионатов России, которому удалось добраться до отметки в 60 голов. При самом удачном стечении обстоятельств Промес уже в этом сезоне может потеснить ивуарийца Сейду Думбья и португальца Данни.

А погоня голландца за продолжающим выступление в «Зените» Сердаром Азмуном и лучшим армейским снайпером 2000-х Вагнером Лав обещает стать одной из самых интригующих в ближайшие годы.

Лучшие бомбардиры-легионеры в истории чемпионатов России

Игрок Страна Годы Матчи Голы Вагнер Лав Бразилия 2006-2013 169 85 Сердар Азмун Иран 2013-н.в. 185 70 Данни Португалия 2005-2017 270 68 Сейду Думбья Кот-д'Ивуар 2010-2015 108 66 Квинси Промес Голландия 2014-2019, 2021-н.в. 117 60 Веллитон Бразилия 2007-2012 104 57 Халк Бразилия 2012-2016 97 55 Сергей Корниленко Белоруссия 2008-2014, 2015-2017, 2018/19 177 54 Кристиан Нобоа Эквадор 2007-н.в. 296 54 Кевин Кураньи Германия 2010-2015 123 50 Назим Сулейманов Азербайджан 1992-1998 150 50

Кроме того, Промес стал 15-м футболистом, забившим 60 голов в составе одного клуба. Из спартаковцев подобное удалось Егору Титову, Роману Павлюченко и Андрею Тихонову.

Три бомбардира-«шестидесятника» выступали за ЦСКА и «Ротор», по два — за «Локомотив» и «Зенит» (причем Артем Дзюба продолжает пополнять счет), один — за «Динамо».

Рекорд по мячам за команду — у Олега Веретенникова, на счету которого 141 точный удар в составе «Ротора».

Футболисты, забившие 60 голов в составе одной команды в чемпионате России