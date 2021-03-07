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Промес вернулся и включился в погоню за Вагнером и Азмуном

Кирилл Бурдаков
Кирилл Бурдаков
Корреспондент
7 марта 2021, 23:45
7 марта. Москва. «Спартак» — «Краснодар» — 6:1. 8-я минута. Квинси Промес забивает первый гол после возвращения. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
7 марта. Москва. «Спартак» — «Краснодар» — 6:1. 8-я минута. Квинси Промес забивает первый гол после возвращения. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Квинси Промес, который зимой вернулся в «Спартак» из «Аякса», в матче 21-го тура чемпионата России против «Краснодара» (6:1) записал на свой счет гол и две голевые передачи.

Голландец довел число результативных действий в премьер-лиге до 94, упрочив третье место в списке лидеров красно-белых по системе «гол + пас».

29-летний хавбек в 117 матчах забил 60 голов (четвертое место в российской истории клуба) и сделал 34 голевые передачи (пятое место). Сегодняшние ассисты позволили Квинси обойти Василия Баранова и приблизиться к Илье Цымбаларю.

Лидеры «Спартака» по системе «гол + пас» в чемпионатах России

Игрок

Годы в «Спартаке»

И

Г

П

О

Егор Титов

1995-2008

324

86

84

170

Андрей Тихонов

1992-2000, 2011

192

68

51

119

Квинси Промес

2014-2018, 2021-н.в.

117

60

34

94

Роман Павлюченко

2003-2008

141

69

12

81

Илья Цымбаларь

1993-1999

146

42

36

78

Веллитон

2007-2012

104

57

10

67

Владимир Бесчастных

1992-1994, 2001-2002

104

56

9

65

Дмитрий Комбаров

2010-2019

226

21

41

62

Квинси — пятый легионер в истории чемпионатов России, которому удалось добраться до отметки в 60 голов. При самом удачном стечении обстоятельств Промес уже в этом сезоне может потеснить ивуарийца Сейду Думбья и португальца Данни.

А погоня голландца за продолжающим выступление в «Зените» Сердаром Азмуном и лучшим армейским снайпером 2000-х Вагнером Лав обещает стать одной из самых интригующих в ближайшие годы.

Лучшие бомбардиры-легионеры в истории чемпионатов России

Игрок

Страна

Годы

Матчи

Голы

Вагнер Лав

Бразилия

2006-2013

169

85

Сердар Азмун

Иран

2013-н.в.

185

70

Данни

Португалия

2005-2017

270

68

Сейду Думбья

Кот-д'Ивуар

2010-2015

108

66

Квинси Промес

Голландия

2014-2019, 2021-н.в.

117

60

Веллитон

Бразилия

2007-2012

104

57

Халк

Бразилия

2012-2016

97

55

Сергей Корниленко

Белоруссия

2008-2014, 2015-2017, 2018/19

177

54

Кристиан Нобоа

Эквадор

2007-н.в.

296

54

Кевин Кураньи

Германия

2010-2015

123

50

Назим Сулейманов

Азербайджан

1992-1998

150

50

Кроме того, Промес стал 15-м футболистом, забившим 60 голов в составе одного клуба. Из спартаковцев подобное удалось Егору Титову, Роману Павлюченко и Андрею Тихонову.

Три бомбардира-«шестидесятника» выступали за ЦСКА и «Ротор», по два — за «Локомотив» и «Зенит» (причем Артем Дзюба продолжает пополнять счет), один — за «Динамо».

Рекорд по мячам за команду — у Олега Веретенникова, на счету которого 141 точный удар в составе «Ротора».

Футболисты, забившие 60 голов в составе одной команды в чемпионате России

Игрок

Клуб

Матчи

Голы

Ср.

Олег Веретенников

Ротор

247

141

0,57

Александр Кержаков

Зенит

289

120

0,42

Дмитрий Лоськов

Локомотив

322

99

0,31

Егор Титов

Спартак

324

86

0,27

Вагнер Лав

ЦСКА

169

85

0,50

Валерий Есипов

Ротор

349

84

0,24

Дмитрий Сычев

Локомотив

224

72

0,32

Роман Павлюченко

Спартак

141

69

0,49

Андрей Тихонов

Спартак

192

68

0,35

Сергей Семак

ЦСКА

282

68

0,24

Олег Терехин

Динамо

146

67

0,46

Владимир Нидергаус

Ротор

168

67

0,40

Сейду Думбья

ЦСКА

108

66

0,61

Артем Дзюба

Зенит

144

65

0,45

Квинси Промес

Спартак

117

60

0,51

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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