Пресс-конференция после главного матча выходных — «Краснодар» победил «Спартак» (2:1) в 15-м туре Тинькофф чемпионата России.

— Результат, который тяжело принять, — начал главный тренер «Спартака» Руй Витория. — У нас была возможность забить еще. Когда ты играешь против команды такого уровня, надо использовать моменты. Пропустили необязательный гол после углового плюс пенальти. Эти детали сегодня сыграли на руку сопернику.

— Есть ли 2—3 момента, которыми вы остались довольны в сегодняшней игре «Спартака»?

— Очевидно, что сейчас голова забита не этим. Первый круг чемпионата для нас получился не слишком удачным. Многие игроки отсутствовали из-за травм, кто-то не играл из-за перебора карточек. Поэтому мы пришли к такому результату. Сейчас важно прочувствовать баланс и идти дальше, мы принимаем эту игру.

— «Спартак» играет с 4 атакующими футболистами — где голы? В чем проблема?

— Мы тоже задаем этот вопрос. Мы приехали за победой. Пытались использовать длинные передачи и навесы, чтобы мяч проходил по разным коридорам. Сегодня было много опасных моментов, в которых мы могли забить. В некоторых эпизодах оставалось только добить мяч в ворота.

— Из-за чего прошла контратака и фол Айртона?

— Футбол состоит из небольших деталей, которые играют большую роль. Уровень концентрации тоже очень важен, его необходимо сохранять до конца матча. Мы упорно поработали, но возвращаемся в Москву ни с чем, потому что эти детали сложились не в нашу пользу. Еще раз отмечу, что игроки такого класса обязаны сохранять концентрацию на максимуме весь матч.

24.11.2021 | Спартак — Наполи

— Как вам сегодняшнее судейство?

— Не хочу говорить об этом. Хотя во время матча мне часто хотелось высказать судье то, с чем я не согласен. В частности, сегодня я впервые увидел, чтобы арбитр добавил всего две минуты в таком матче! Судьи сами усложняли себе жизнь: часто смотрели ВАР, совещались. Было бы хотя бы три минуты — результат мог получиться другой. Мы — «Спартак», крупнейший клуб страны.

— Как повлиял перерыв на сборные на физические кондиции футболистов?

— Мы хорошо воспользовались паузой, тренировались. До матча с «Краснодаром» проводили по две-три тренировки, но игроки не всегда успевали полностью восстановиться. Сейчас команда стала более агрессивной и динамичной, по-другому ведет игру, это хорошо. Мы очень хорошо поработали, но, к сожалению, у нас два игрока на карточках. Также травма у Зобнина, не так уж много вариантов на скамейке.

«Победа над «Спартаком» приятна вдвойне»

— Что можете сказать по содержанию матча? — вопрос Виктору Гончаренко.

— Очень эмоциональная игра, — сказал главный тренер «Краснодара». — Стадион сегодня оказал прекрасную поддержку. Победу мы заслужили. Атаковали с большим желанием, понимали, что нет права на ошибку после неудачных матчей. Игроки ответственно подошли к игре. Защита сыграла на хорошем уровне, а в нападении могли более качественно завершать моменты после того, как игра открылась. Но не буду останавливаться на плохом, мы выиграли. Над таким соперником это вдвойне приятно.

— Как настраивали команду на такую игру?

— Настрой команды зависит не только от установки или игрового дня. Здесь играет роль вся неделя, общение с игроками. Видно, что мы правильно среагировали на ситуацию, которая у нас была до этого матча.

— Почему не использовали преимущество над «Спартаком» в центре поля?

— Надо понимать расположение нападающих «Спартака». Соболев, Ларссон и Промес хорошо располагались для быстрых атак, длительное время это было для нас проблемой. У «Спартака» есть проблемы, но состав все равно вышел качественный.

— Кабелла сегодня был плох на подборах.

— У Реми есть более сильная сторона — отборы, это еще важнее подборов.

— Почему заменили Петрова?

— Он после длительной паузы набрал недостаточную форму, поэтому заменили его. Плюс порадовало то, как вышел Спаич, он успокоил игру на правом фланге.

— Как оцените судейство?

— Во время игры я могу быть эмоциональным. Надо понимать, что у судей очень сложная работа: обе команды давят — и тренеры, и футболисты. А им нужно при этом сохранять концентрацию. Делать это без ошибок очень сложно. Когда ты проигрываешь, у тебя все в черных тонах, когда выигрываешь — смотришь на все по-другому. С нашей стороны мы не киваем в сторону судейства. Да, мы потеряли много очков в чемпионате из-за судейских ошибок, но стараемся отделять их от игры команды. В целом сегодня судейство было на высоком уровне.

— Лично вы не проигрываете «Спартаку» на протяжении пяти домашних матчей подряд.

— Такую статистику даже не знал. Мне куда более интересны командные показатели в отдельном матче.

— Следите ли вы за игрой Уткина в «Ахмате»?

— Какие-то матчи смотрим по обзорам, что-то видим вживую. Он молодец. Мы знали его способности играть между линиями и исполнять стандартные положения. Он и показывает этот уровень.

— Как на команде сказался перерыв на сборные?

— У нас было больше времени на подготовку, почти все игроки сыграли только один матч за национальные команды. Больше всего в паузу был задействован Классон, поэтому он и не играл с первых минут сегодня.

— Как вы думаете, почему соперники не ставят игрока, который будет ответственен за перекрытие Сафонова при стандартах? Пару лет назад «Олимпиакос» на этом много приобрел.

— У нас тоже хорошо отлажена защита во время стандартов. Ведем над этим работу. Полуфланговые подачи, защита второго мяча, угловые удары. А за соперников я говорить не могу.

— Можно ли сказать, что «Краснодар» после этой победы вышел из кризиса?

— Все очень тяжело воспринимают результат и не видят за этим качества игры. Мы можем вернуться к матчу с «Динамо». Ни по одному компоненту мы не уступили, а оценки очень негативные. Из того, что мы могли сделать, — выставить основу против «Кубани» в Кубке. Тогда было бы другое эмоциональное состояние.

— Какое место будет для вас приемлемым по итогам сезона?

— Примем любое место. В любом случае надо двигаться вперед.