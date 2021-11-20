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«Судья добавил лишь две минуты — если бы три, результат мог быть другим». Руй Витория объясняет поражение «Спартака» от «Краснодара»

Сергей Федоров
Сергей Федоров
Корреспондент
20 ноября, 23:15
20 ноября. Краснодар. «Краснодар» — «Спартак» — 2:1. Руй Витория. Фото ФК «Спартак»
20 ноября. Краснодар. «Краснодар» — «Спартак» — 2:1. Руй Витория. Фото ФК «Спартак»
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Пресс-конференция после главного матча выходных — «Краснодар» победил «Спартак» (2:1) в 15-м туре Тинькофф чемпионата России.
20&nbsp;ноября. Краснодар. &laquo;Краснодар&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Спартак&raquo;&nbsp;&mdash; 2:1. Красно-белые не&nbsp;могут выиграть в&nbsp;РПЛ уже пять матчей подряд. «Спартак» и Руй Витория — «хромые утки». Поражение от «Краснодара» не имеет никакого значения

— Результат, который тяжело принять, — начал главный тренер «Спартака» Руй Витория. — У нас была возможность забить еще. Когда ты играешь против команды такого уровня, надо использовать моменты. Пропустили необязательный гол после углового плюс пенальти. Эти детали сегодня сыграли на руку сопернику.

— Есть ли 2—3 момента, которыми вы остались довольны в сегодняшней игре «Спартака»?

— Очевидно, что сейчас голова забита не этим. Первый круг чемпионата для нас получился не слишком удачным. Многие игроки отсутствовали из-за травм, кто-то не играл из-за перебора карточек. Поэтому мы пришли к такому результату. Сейчас важно прочувствовать баланс и идти дальше, мы принимаем эту игру.

Россия. Тинькофф Премьер-лига. 15-й тур
20 нояб, 19:00. Арена Краснодар (Краснодар)
Краснодар
2:1
Спартак
Голы
Кордоба, 16 (1:0), Соболев, 45 (1:1), Крыховяк, 61 (2:1)
Краснодар
Сафонов Сорокин Кайо Вилена Петров (Спаич, 62 ) Крыховяк Черников Сперцян (Чернов, 90 ) Кабелла Ионов (Классон, 62 ) Кордоба
Спартак
Селихов Жиго Кофрие (Рассказов, 71) Джикия Умяров Игнатов Айртон (Ломовицкий, 83) Мозес Промес Соболев Ларссон
Предупреждения
Черников 33, Сперцян 66, Вилена 74  -  Умяров 10, Кофрие 56, Айртон 59
Судьи
Алексей Сухой (Люберцы) Владимир Миневич (Смоленск) Варанцо Петросян (Ростов-на-Дону)
ВАР
Турбин (Дмитров) Богданов (Верея)

— «Спартак» играет с 4 атакующими футболистами — где голы? В чем проблема?

— Мы тоже задаем этот вопрос. Мы приехали за победой. Пытались использовать длинные передачи и навесы, чтобы мяч проходил по разным коридорам. Сегодня было много опасных моментов, в которых мы могли забить. В некоторых эпизодах оставалось только добить мяч в ворота.

— Из-за чего прошла контратака и фол Айртона?

— Футбол состоит из небольших деталей, которые играют большую роль. Уровень концентрации тоже очень важен, его необходимо сохранять до конца матча. Мы упорно поработали, но возвращаемся в Москву ни с чем, потому что эти детали сложились не в нашу пользу. Еще раз отмечу, что игроки такого класса обязаны сохранять концентрацию на максимуме весь матч.

24.11.2021 | Спартак — Наполи

— Как вам сегодняшнее судейство?

— Не хочу говорить об этом. Хотя во время матча мне часто хотелось высказать судье то, с чем я не согласен. В частности, сегодня я впервые увидел, чтобы арбитр добавил всего две минуты в таком матче! Судьи сами усложняли себе жизнь: часто смотрели ВАР, совещались. Было бы хотя бы три минуты — результат мог получиться другой. Мы — «Спартак», крупнейший клуб страны.

— Как повлиял перерыв на сборные на физические кондиции футболистов?

— Мы хорошо воспользовались паузой, тренировались. До матча с «Краснодаром» проводили по две-три тренировки, но игроки не всегда успевали полностью восстановиться. Сейчас команда стала более агрессивной и динамичной, по-другому ведет игру, это хорошо. Мы очень хорошо поработали, но, к сожалению, у нас два игрока на карточках. Также травма у Зобнина, не так уж много вариантов на скамейке.

«Победа над «Спартаком» приятна вдвойне»

— Что можете сказать по содержанию матча? — вопрос Виктору Гончаренко.

— Очень эмоциональная игра, — сказал главный тренер «Краснодара». — Стадион сегодня оказал прекрасную поддержку. Победу мы заслужили. Атаковали с большим желанием, понимали, что нет права на ошибку после неудачных матчей. Игроки ответственно подошли к игре. Защита сыграла на хорошем уровне, а в нападении могли более качественно завершать моменты после того, как игра открылась. Но не буду останавливаться на плохом, мы выиграли. Над таким соперником это вдвойне приятно.

— Как настраивали команду на такую игру?

— Настрой команды зависит не только от установки или игрового дня. Здесь играет роль вся неделя, общение с игроками. Видно, что мы правильно среагировали на ситуацию, которая у нас была до этого матча.

— Почему не использовали преимущество над «Спартаком» в центре поля?

— Надо понимать расположение нападающих «Спартака». Соболев, Ларссон и Промес хорошо располагались для быстрых атак, длительное время это было для нас проблемой. У «Спартака» есть проблемы, но состав все равно вышел качественный.

— Кабелла сегодня был плох на подборах.

— У Реми есть более сильная сторона — отборы, это еще важнее подборов.

— Почему заменили Петрова?

— Он после длительной паузы набрал недостаточную форму, поэтому заменили его. Плюс порадовало то, как вышел Спаич, он успокоил игру на правом фланге.

Судья Алексей Сухой. Сухой ошибочно назначил пенальти в пользу «Спартака» и не удалил тренера «Краснодара». Назначение этих судьи и ВАР — ошибка

— Как оцените судейство?

— Во время игры я могу быть эмоциональным. Надо понимать, что у судей очень сложная работа: обе команды давят — и тренеры, и футболисты. А им нужно при этом сохранять концентрацию. Делать это без ошибок очень сложно. Когда ты проигрываешь, у тебя все в черных тонах, когда выигрываешь — смотришь на все по-другому. С нашей стороны мы не киваем в сторону судейства. Да, мы потеряли много очков в чемпионате из-за судейских ошибок, но стараемся отделять их от игры команды. В целом сегодня судейство было на высоком уровне.

— Лично вы не проигрываете «Спартаку» на протяжении пяти домашних матчей подряд.

— Такую статистику даже не знал. Мне куда более интересны командные показатели в отдельном матче.

— Следите ли вы за игрой Уткина в «Ахмате»?

— Какие-то матчи смотрим по обзорам, что-то видим вживую. Он молодец. Мы знали его способности играть между линиями и исполнять стандартные положения. Он и показывает этот уровень.

— Как на команде сказался перерыв на сборные?

— У нас было больше времени на подготовку, почти все игроки сыграли только один матч за национальные команды. Больше всего в паузу был задействован Классон, поэтому он и не играл с первых минут сегодня.

— Как вы думаете, почему соперники не ставят игрока, который будет ответственен за перекрытие Сафонова при стандартах? Пару лет назад «Олимпиакос» на этом много приобрел.

— У нас тоже хорошо отлажена защита во время стандартов. Ведем над этим работу. Полуфланговые подачи, защита второго мяча, угловые удары. А за соперников я говорить не могу.

— Можно ли сказать, что «Краснодар» после этой победы вышел из кризиса?

— Все очень тяжело воспринимают результат и не видят за этим качества игры. Мы можем вернуться к матчу с «Динамо». Ни по одному компоненту мы не уступили, а оценки очень негативные. Из того, что мы могли сделать, — выставить основу против «Кубани» в Кубке. Тогда было бы другое эмоциональное состояние.

— Какое место будет для вас приемлемым по итогам сезона?

— Примем любое место. В любом случае надо двигаться вперед.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
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  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
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  • Stavka.tv
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  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
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  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
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  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Италия. Серия А
Интер
Наполи

X2

23%

1.69

Обе забьют - да

22%

1.66

Ф2 (0)

15%

2.38
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Краснодар 2
Спартак 1
Матч завершен

Обе забьют - да

31%

1.70

ТБ 2.5

23%

1.77

X2

16%

2.00
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Ливерпуль 4
Арсенал 0
Матч завершен

П1

26%

1.48

Ф1 (-1.0)

20%

1.77

Обе забьют - да

19%

1.64

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