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«Спартак» и Руй Витория — «хромые утки». Поражение от «Краснодара» не имеет никакого значения

Дмитрий Гирин
Дмитрий Гирин
Заместитель шефа отдела футбола
Сегодня, 21:20
20 ноября. Краснодар. «Краснодар» — «Спартак» — 2:1. Красно-белые не могут выиграть в РПЛ уже пять матчей подряд. Фото ФК «Краснодар», vk.com/fckrasnodar
20 ноября. Краснодар. «Краснодар» — «Спартак» — 2:1. Красно-белые не могут выиграть в РПЛ уже пять матчей подряд. Фото ФК «Краснодар», vk.com/fckrasnodar
Теги:
Красно-белым остается только ждать зимы и перемен.

Неужели вам правда еще интересно следить за «Спартаком»? Что-то там разбирать, анализировать, пытаться делать какие-то выводы? Обсуждать, что Руй Витория перешел с 3-4-3 на 4-4-2 или говорить про гибридность схемы? Серьезно?

Ведь в этом нет ровным счетом никакого смысла. Потому что нынешний «Спартак» — это классическая «хромая утка». Вот хромее просто не бывает. Это же касается и его главного тренера. Кажется, уже сам Руй Витория свыкся с тем, что он задержится в Москве еще на несколько недель, не дольше — ровно до конца первой части сезона. А дальше в «Спартак» придет Паоло Ваноли (кто-то еще в этом сомневается?) и начнется новая жизнь.

Ну, отыгрались бы красно-белые в Краснодаре или даже победили бы, и что? Вот что бы это глобально изменило? Ничего.

Россия. Тинькофф Премьер-лига. 15-й тур
20 нояб, 19:00. Арена Краснодар (Краснодар)
Краснодар
2:1
Спартак
Голы
Кордоба, 16 (1:0), Соболев, 45 (1:1), Крыховяк, 61 (2:1)
Краснодар
Сафонов Сорокин Кайо Вилена Петров (Спаич, 62 ) Крыховяк Черников Сперцян (Чернов, 90 ) Кабелла Ионов (Классон, 62 ) Кордоба
Спартак
Селихов Жиго Кофрие (Рассказов, 71) Джикия Умяров Игнатов Айртон (Ломовицкий, 83) Мозес Промес Соболев Ларссон
Предупреждения
Черников 33, Сперцян 66, Вилена 74  -  Умяров 10, Кофрие 56, Айртон 59
Судьи
Алексей Сухой (Люберцы) Владимир Миневич (Смоленск) Варанцо Петросян (Ростов-на-Дону)
ВАР
Турбин (Дмитров) Богданов (Верея)

Даже хочется, чтобы зимний перерыв наступил как можно скорее, и пошли уже какие-то новости. Лучше всего, на мой взгляд, о кадровых чистках — вряд ли в этом составе есть хоть один игрок, про которого можно сказать, что за него нужно обязательно держаться до последнего и обязательно оставлять. Вот не было у «Спартака» в матче с «Краснодаром» трех центральных полузащитников — Романа Зобнина, Йорита Хендрикса и Руслана Литвинова. Плюс отбывал дисквалификацию Зелимхан Бакаев. В середине играли Наиль Умяров и Михаил Игнатов, который обычно действует ближе к атаке.

24.11.2021 | Спартак — Наполи

И что, разве что-то изменилось по сравнению с предыдущими матчами? На мой взгляд, нет. Стал «Спартак» из-за этих потерь играть хуже? Точно нет. Значит, он стал играть лучше? Да тоже не сказать. И даже если взять совсем недавние времена, никто из нынешнего ростера и близко не ровня праймовому Денису Глушакову образца чемпионского сезона; или Фернандо. Более того, есть ощущение, что бразилец даже с пятью килограммами лишнего веса был бы совершенно точно не хуже. Неудивительно, что поначалу жестко критикуемый Максимилиано Кофрие кажется спустя пару месяцев нормальным игроком — на фоне остальных.

В принципе, из матча с «Краснодаром» можно сделать только два вывода. Рефери Алексей Сухой — просто-напросто слабый неквалифицированный судья, допустивший кучу ошибок в обе стороны. Момент с фолом на Джордане Ларссоне — самый вопиющий, но он один из многих. Ок, там нет пенальти, поскольку швед был за пределами штрафной, но как в принципе можно там не заметить нарушение? В итоге Сухой выпустил игру из-под контроля — и хорошо еще, что обошлось без драк и потасовок: по первому тайму было чувство, что этим рано или поздно закончится. Остается только процитировать коллегу Игоря Рабинера, метко заметившего у себя в Telegram-канале, что судейство в РПЛ при Ашоте Хачатурянце хорошеет, как Москва при Сергее Собянине.

И второе — несмотря на положение «хромой утки», «Спартак» был по-хорошему зол и заведен. С мастерством и осмысленной игрой, конечно, все плохо, но не скажешь, что футболисты смирились и ждут зимней паузы и перемен в клубе, доигрывая эту часть сезона. Даже Виктор Мозес играл с настроением — а когда оно у нигерийца есть, он на голову выше всех в этой команде (а, может, и во всей лиге), что матч с «Краснодаром» в очередной раз показал. Только вот посещает оно Мозеса примерно раз в месяц. Возможно, в следующий раз настроение будет уже в марте — в первом матче при новом тренере.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Ливерпуль 1
Арсенал 0
Перерыв

П1

26%

1.48

Ф1 (-1.0)

20%

1.77

Обе забьют - да

19%

1.64
⚽ Футбол. Италия. Серия А
Интер
Наполи

X2

23%

1.69

Обе забьют - да

22%

1.66

Ф2 (0)

15%

2.38
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Краснодар 2
Спартак 1
Матч завершен

Обе забьют - да

31%

1.70

ТБ 2.5

23%

1.77

X2

16%

2.00

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Дмитрий Гирин все материалы автора

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