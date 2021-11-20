Красно-белым остается только ждать зимы и перемен.

Неужели вам правда еще интересно следить за «Спартаком»? Что-то там разбирать, анализировать, пытаться делать какие-то выводы? Обсуждать, что Руй Витория перешел с 3-4-3 на 4-4-2 или говорить про гибридность схемы? Серьезно?

Ведь в этом нет ровным счетом никакого смысла. Потому что нынешний «Спартак» — это классическая «хромая утка». Вот хромее просто не бывает. Это же касается и его главного тренера. Кажется, уже сам Руй Витория свыкся с тем, что он задержится в Москве еще на несколько недель, не дольше — ровно до конца первой части сезона. А дальше в «Спартак» придет Паоло Ваноли (кто-то еще в этом сомневается?) и начнется новая жизнь.

Ну, отыгрались бы красно-белые в Краснодаре или даже победили бы, и что? Вот что бы это глобально изменило? Ничего.

Даже хочется, чтобы зимний перерыв наступил как можно скорее, и пошли уже какие-то новости. Лучше всего, на мой взгляд, о кадровых чистках — вряд ли в этом составе есть хоть один игрок, про которого можно сказать, что за него нужно обязательно держаться до последнего и обязательно оставлять. Вот не было у «Спартака» в матче с «Краснодаром» трех центральных полузащитников — Романа Зобнина, Йорита Хендрикса и Руслана Литвинова. Плюс отбывал дисквалификацию Зелимхан Бакаев. В середине играли Наиль Умяров и Михаил Игнатов, который обычно действует ближе к атаке.

24.11.2021 | Спартак — Наполи

И что, разве что-то изменилось по сравнению с предыдущими матчами? На мой взгляд, нет. Стал «Спартак» из-за этих потерь играть хуже? Точно нет. Значит, он стал играть лучше? Да тоже не сказать. И даже если взять совсем недавние времена, никто из нынешнего ростера и близко не ровня праймовому Денису Глушакову образца чемпионского сезона; или Фернандо. Более того, есть ощущение, что бразилец даже с пятью килограммами лишнего веса был бы совершенно точно не хуже. Неудивительно, что поначалу жестко критикуемый Максимилиано Кофрие кажется спустя пару месяцев нормальным игроком — на фоне остальных.

В принципе, из матча с «Краснодаром» можно сделать только два вывода. Рефери Алексей Сухой — просто-напросто слабый неквалифицированный судья, допустивший кучу ошибок в обе стороны. Момент с фолом на Джордане Ларссоне — самый вопиющий, но он один из многих. Ок, там нет пенальти, поскольку швед был за пределами штрафной, но как в принципе можно там не заметить нарушение? В итоге Сухой выпустил игру из-под контроля — и хорошо еще, что обошлось без драк и потасовок: по первому тайму было чувство, что этим рано или поздно закончится. Остается только процитировать коллегу Игоря Рабинера, метко заметившего у себя в Telegram-канале, что судейство в РПЛ при Ашоте Хачатурянце хорошеет, как Москва при Сергее Собянине.

И второе — несмотря на положение «хромой утки», «Спартак» был по-хорошему зол и заведен. С мастерством и осмысленной игрой, конечно, все плохо, но не скажешь, что футболисты смирились и ждут зимней паузы и перемен в клубе, доигрывая эту часть сезона. Даже Виктор Мозес играл с настроением — а когда оно у нигерийца есть, он на голову выше всех в этой команде (а, может, и во всей лиге), что матч с «Краснодаром» в очередной раз показал. Только вот посещает оно Мозеса примерно раз в месяц. Возможно, в следующий раз настроение будет уже в марте — в первом матче при новом тренере.