В Манчестере оценили «Спартак». Подробности возможной сделки с City Football Group

«СЭ» стали известны детали отчета City Football Group (CFG) о деятельности «Спартака». Главное — клуб перспективен, состав уступает только «Зениту».

Холдинг City Football Group завершил всесторонний анализ «Спартака» — в течение месяца специалисты группы провели более 20 интервью с сотрудниками клуба и изучили более 100 документов. Диагностический отчет включает оценку футбольной деятельности и организационных вопросов, финансовый анализ, оценку академии, анализ коммерческой деятельности и работы медиа.

Этот доклад — один из первых, но при этом важных и конкретных шагов по покупке крупным холдингом части акций «Спартака». В СМИ ранее называлась доля около 20 процентов. По данным «СЭ», это соответствует действительности и сделка может быть совершена в 2022 году. Тогда это будут первые серьёзные иностранные инвестиции в отечественный футбол.

Документ, подготовленный специалистами из Манчестера, по нашей информации, содержит более 200 страниц. Большинство сведений носит конфиденциальный характер. Но некоторые тезисы из отчета нам стали известны. Представляем их вашему вниманию.

Спартаковцы празднуют забитый мяч у памятника братьям Старостиным на домашнем стадионе. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Состав

Результаты «Спартака» по оценке CFG не соответствуют валовым расходам клуба на трансферы. По стоимости состав первой команды занимает второе место в РПЛ (13 миллиардов рублей) после состава «Зенита» (15 миллиардов). При этом команда демонстрирует результаты ниже прогнозов на основе статистики.

Статистический анализ CFG показал, что у «Спартака» второй состав в РПЛ не только по стоимости, но и по силе. Симуляция на основе вероятности выигрыша оценила шансы «Спартака» перед началом нынешнего сезона в 57%. Для сравнения, у «Зенита» — 67%.

Вероятность выигрыша в сезоне-2021/22 (статистическая симуляция CFG). Фото «СЭ»

Модель показала, что у «Спартака» к зимнему перерыву должно было быть на 10 очков больше (тогда клуб занимал бы 3-е место, а не 9-е). Также специалисты из Манчестера пришли к выводу, что у «Спартака» самый высокий абсолютный показатель создания стоимости в лиге — то есть соотношения текущей рыночной стоимости и суммы, уплаченной за трансфер.

Вместе с тем структура состава по оценке CFG не является до конца сбалансированной. В «Спартаке» высока доля развивающихся и молодых игроков (49%), при этом доля зрелых игроков относительно невысока (42%), возрастные же игроки вообще не получают игровое время. У «Зенита» это соотношение 23-52-24.

Проблемой по мнению CFG также является частая смена главных тренеров. Это происходит чаще, чем в сопоставимых клубах. При этом отмечено, что Руй Витория не смог реализовать потенциал состава в той мере, как это делал предыдущий тренер Доменико Тедеско (отчёт был написан ещё до расставания красно-белых с португальцем).

Инфраструктура

Инфраструктура клуба названа высококачественной. Стадион, по мнению авторов отчета, — один из лучших в России. Отмечены уникальный дизайн и оформление, удобная доступность для болельщиков, хороший обзор, высокая видимость спонсорских материалов, оборудованные зоны гостеприимства.

Тренировочная база, расположенная рядом со стадионом, имеет много плюсов, однако названы и минусы: отсутствие крытых полей, подверженность ветру и ограниченная инфраструктура для восстановления.

Историческая база в Тарасовке оснащена лучше, при этом располагается в значительном удалении от стадиона — это в отчете названо сложностью.

Капитан «Спартака» Георгия Джикия (с мячом) и его партнеры по команде после гола. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Коммерция и медиа

Коммерческая деятельность в клубе ведется на высоком уровне. Специалисты CFG отметили последовательную стратегию продажи билетов и маркетинга, а также стремление к инновациям и диверсификации доходов. Даже в сравнении с европейскими клубами у «Спартака» достаточно высокие коммерческие доходы — это один из ключевых факторов, являющийся привлекательным для потенциальных инвесторов.

Позитивные оценки вызвало полноценное присутствие клуба в социальных сетях, активное вовлечение международной аудитории и популярность в TikTok (на мировом уровне — 2,4 миллиона подписчиков).

Вывод

Если подводить итог, то вероятность сделки можно оценить как реальную. К футбольным процессам в «Спартаке» есть вопросы. Но с точки зрения коммерции, инфраструктуры и медиа клуб является одним из лидеров России (наравне с «Зенитом»). И в этом большая заслуга Леонида Федуна.

Да и чисто спортивная составляющая имеет хороший потенциал. В конце концов, моделирование CFG наглядно продемонстрировало, что состав красно-белых — один из самых конкурентоспособных в лиге.

Но неопределенность по-прежнему остается. Инвестиции зависят не только от футбола, но и от множества смежных факторов — политическая ситуация вокруг России, показатели всей лиги в Европе, развитие экономики после ковида...

Но кто знает — возможно, в новом году мы увидим первые иностранные инвестиции в российский футбол.

City Football Group Limited (CFG)

Эмиратский спортивный холдинг, основанный в 2013 году и зарегистрированный в Великобритании. Группа получила своё название от футбольного клуба «Манчестер Сити», своего флагманского актива, и выступает в качестве его материнской компании.

Глава CFG — Халдун Аль Мубарак.

CFG принадлежит Abu Dhabi United Group (ADUG) (77%), China Media Capital (CMC) Consortium (13%) и Silver Lake (10%).

Владелец Abu Dhabi United Group (частная инвестиционно-девелоперская компания) — шейх Мансур ибн Зайд Аль Нахайян. Член правящей королевской семьи эмирата Абу-Даби.

Руководство CFG ставит своей главной задачей раскрытие ярких молодых талантов и последующую помощь в развитии их способностей и карьерном продвижении.

Помимо «Манчестер Сити» City Football Group также владеет «Нью-Йорк Сити» (США) и «Мельбурн Сити» (Австралия). Инвестирует в команды «Ломмел» (Бельгия), «Монтевидео Сити Торке» (Уругвай), «Жирона» (Испания), «Иокогама Ф. Маринос» (Япония), «Труа» (Франция), «Мумбаи Сити» (Индия), «Сычуань Цзюню» (Китай).

В 2021-м первым клубом-партнером CFG стал клуб «Боливар» (Боливия).