Федун: «Спартак» не комментирует причины ухода Витории"

Владелец и председатель совета директоров «Спартака» Леонид Федун сообщил, что клуб не комментирует обстоятельства, связанные с уходом экс-главного тренера команды Руя Витории. По его словам, в соглашении о расторжении договора есть пункт об этом.

«Мы достигли соглашения, что он оставляет этот пост. И в нем есть пункт по требованию адвокатов Витории, чтобы мы не комментировали данное событие», — сказал Федун в эфире телеканала «Россия-24».

Напомним, Витории покинул «Спартак» 15 декабря. На его место пришел итальянец Паоло Ваноли.

При Витррии Спартак занял первое место в группе и вышел в 1/8 финала Лиги Европы. В чемпионате команда идет гна девятом месте.