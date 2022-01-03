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Билялетдинов назвал палкой о двух концах смену тренера в «Спартаке» перед паузой в чемпионате

13:13
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Бывший полузащитник «Спартака» Динияр Билялетдинов высказался о смене тренера в московском клубе.

«Смена тренера перед зимней паузой — палка о двух концах. С одной стороны, может сыграть и на руку — у нового тренера будет время освоиться и понять, куда он попал, какие ресурсы в его распоряжении. С другой стороны, может сыграть злую шутку — он может не успеть донести свои мысли футболистам за эти полтора месяца подготовки.

Тут ситуация 50 на 50. Но надеюсь, что там все наладится, а то каждый год появляются новости, постоянно находимся в неведении, а потом удивляемся или радуемся. Перепады настроений должны закончиться, на какое-то стабильное плато должны выйти», — приводит ТАСС слова Билялетдинова.

15 декабря «Спартак» объявил об отставке Руя Витории, его сменщиком стал итальянский специалист Паоло Ваноли. Красно-белые занимают 9-е место в турнирной таблице Тинькофф РПЛ с 23 очками в 18 матчах.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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⚽ Футбол. Англия. АПЛ
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Вулверхэмптон

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Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/13348221

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Иван Торопцев все материалы автора

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