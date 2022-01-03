Билялетдинов назвал палкой о двух концах смену тренера в «Спартаке» перед паузой в чемпионате

Бывший полузащитник «Спартака» Динияр Билялетдинов высказался о смене тренера в московском клубе.

«Смена тренера перед зимней паузой — палка о двух концах. С одной стороны, может сыграть и на руку — у нового тренера будет время освоиться и понять, куда он попал, какие ресурсы в его распоряжении. С другой стороны, может сыграть злую шутку — он может не успеть донести свои мысли футболистам за эти полтора месяца подготовки.



Тут ситуация 50 на 50. Но надеюсь, что там все наладится, а то каждый год появляются новости, постоянно находимся в неведении, а потом удивляемся или радуемся. Перепады настроений должны закончиться, на какое-то стабильное плато должны выйти», — приводит ТАСС слова Билялетдинова.

15 декабря «Спартак» объявил об отставке Руя Витории, его сменщиком стал итальянский специалист Паоло Ваноли. Красно-белые занимают 9-е место в турнирной таблице Тинькофф РПЛ с 23 очками в 18 матчах.