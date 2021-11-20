Разбираем работу бригады арбитров во время матча 15-го тура Тинькофф чемпионата России «Краснодар» — «Спартак» (2:1).

Выбор судей

За несколько дней до игры в Краснодаре мы опубликовали комментарий, касавшийся назначения арбитров на этот матч. Обозреватель «СЭ» напомнил, что с 17 по 30 октября у Евгения Турбина было три игры с участием «быков»: «Краснодар» — «Уфа» (1:1), «Кубань» — «Краснодар» (3:0) и «Краснодар» — «Крылья Советов» (0:1). Еще тогда ставился вопрос, не перебор ли это. Но вот ему снова дали игру с участием «быков», чей гол в ворота самарцев был ошибочно отменен — в том числе с участием Турбина.

На 34-й минуте матча «Краснодар» — «Крылья Советов» мяч рикошетом от Виктора Классона влетел в ворота гостей. Примерно через пять минут арбитр Евгений Кукуляк гол отменил. Как признала позднее ЭСК, ошибочно. Неправильным было и вмешательство видеоарбитра Турбина. Те, кто назначает судей, поняли его и простили?

Всего один тур пропустил Алексей Сухой, допустивший две серьезные ошибки в матче «Нижний Новгород» — «Локомотив» (1:2), в котором он не наказал гостей 11-метровым и не удалил их игрока Константина Марадишвили. Теперь ему вместе с Турбиным доверили центральный матч 15-го тура. А в 11-м туре в матче между «Краснодаром» и «Уфой» Сухой не назначил в пользу «быков» пенальти за фол на Гжегоже Крыховяке. Алексею тогда помогал... Турбин.

Скриншот момента.

Предупреждение Умярова

На 10-й минуте матча Сухой ошибочно зафиксировал фол Наиля Умярова, назначил штрафной удар и наказал спартаковца желтой карточкой. С той позиции, которую занимал судья, он не мог видеть, чем сыграл в мяч футболист красно-белых — рукой, разрешенной частью плеча или грудью. Получается, решающим для рефери стал сигнал одного из краснодарцев.

В том эпизоде Сухому следовало продолжить игру. А Умяров теперь «повис» на карточке — она стала для него третьей в этом чемпионате.

Скриншот момента.

Падение Ларссона

На 31-й минуте в штрафной площади «быков» упал Джордан Ларссон, однако арбитр Алексей Сухой не назначил пенальти и продолжил игру. Правильно ли он поступил?

Судья ошибся, не зафиксировав фол Тонни Вилены, который случайно ударил соперника левой ногой по правой ноге. Но произошло это за пределами штрафной площади. То есть Сухому следовало назначить штрафной удар в опасной близости от ворот «Краснодара».

Предположу, что к такому выводу пришли и видеоассистенты Турбин и Александр Богданов. Они провели свою проверку, но в действия судьи не вмешались. Потому что ВАР не может вмешиваться, когда ошибочно назначен или не назначен штрафной удар.

Скриншот момента.

Назначение пенальти в ворота «быков»

В конце первого тайма Сухой ошибочно назначил 11-метровый удар в ворота «быков» после падения в штрафной площади Сергея Петрова и Михаила Игнатова. Оснований для такого наказания у судьи не было. В чем заключался фол защитника?

Кстати, если рефери так поступил, следовало вынести Петрову предупреждение.

24.11.2021 | Спартак — Наполи

Назначение повторного 11-метрового удара

В конце первого тайма правильное решение принял первый ассистент судьи Владимир Миневич. После выполнения пенальти Александром Соболевым он дал сигнал арбитру, что вратарь «быков» Матвей Сафонов до удара обеими ногами сошел с линии ворот. Голкипер не дал сопернику забить гол, в таком случае 11-метровый удар следовало повторить. Так в итоге и было сделано.

По современным правилам одна нога вратаря до удара с 11-метровой отметки должна оставаться на линии ворот. Возможно, в следующем сезоне это правило изменят — разрешат убирать ногу с линии, но вглубь ворот. В любом случае выходить вперед будет запрещено, как и сейчас.

Скриншот момента.

Неудаление Гончаренко

На 45+6-й минуте арбитр ошибочно не показал красную карточку главному тренеру «быков» Виктору Гончаренко и не удалил его из технической зоны.

Скриншот момента.

В том эпизоде в центре поля был совершен фол против Квинси Промеса. Мяч покатился в направлении Гончаренко, его попытался взять в руки Соболев, но тренер опередил его. Он продолжал удерживать мяч, не возвращая его спартаковцу и не позволяя быстро выполнить штрафной удар. Затем Гончаренко бросил мяч вверх и назад, так и не отдав его Соболеву.

В правилах игры (и в английском варианте, и в русском переводе) говорится, что нарушения официальных лиц команды (тренеров), «наказуемые удалением, включают в себя... препятствование возобновлению игры командой соперника, например удерживание мяча, выбивание мяча, препятствование движению игрока».

Скриншот момента.

Это как раз именно то, что сделал Гончаренко. Но он почему-то получил не красную карточку, а желтую. Сложно сказать, было ли это совместное решение судейской бригады или кто-то из ее членов подсказал Сухому так поступить, но итоговое решение получилось неверным.

Скриншот момента.

Неудаление Умярова

На 73-й минуте краснодарцы стали требовать удаления Умярова, который резко пошел в единоборство с Александром Черниковым. Напомню, что у спартаковца уже была желтая карточка, которую он ошибочно получил от Сухого на 10-й минуте. Кто-то мог решить, что именно поэтому арбитр не стал показывать ему вторую и не выгнал с поля.

Скриншот момента.

Но если вы посмотрите эпизод внимательнее, то увидите, что Умяров сыграл в мяч, а затем его бутса оказалась на газоне — под бутсой и под шипами Черникова, а краснодарец потом подпрыгнул и упал, почему-то держась за ахиллово сухожилие.

Поддержу решение Сухого — тут нет оснований для вынесения второго предупреждения и последующего удаления Умярова.