«СЭ» оценивает усиление для нового тренера красно-белых.

«Спартак» — самый активный клуб на трансферном рынке этой зимой. Еще до назначения нового главного тренера и спортивного директора красно-белые оформили переход Даниила Хлусевича из «Арсенала». Вратарскую линию укрепили Ильей Свиновым из «Факела», а в атаку был приобретен Шамар Николсон (теперь нужно совершить один трансфер на выход, чтобы освободить лишнюю, 9-ю легионерскую позицию).

Двумя другими новичками, о покупке которых вскоре объявят официально, станут Леон Классен и Данил Пруцев. Разбираемся, как играют новички красно-белых и усилят ли они обойму Паоло Ваноли.

Данил Пруцев — 21 год, центральный полузащитник

Пруцева нельзя назвать стопроцентным опорником. В схеме 4-2-2-2, по которой играют «Крылья», он выходит в центре поля с более оборонительным хавбеком — Дмитрием Иванисеней. Они могут друг друга подстраховывать и подключаться в атаку практически поочередно, но Данил все-таки играет чуть ближе к чужим воротам.

Пруцев не самый габаритный футболист (рост 174 см, вес 62 кг), поэтому в единоборствах чувствует себя не слишком уверенно. Но за счет своей маневренности Данил покрывает большие расстояния на поле и дает «объем». Ниже — пример тепловой карты Пруцева (в матче 17-го тура РПЛ против ЦСКА).

Тепловая карта Данила Пруцева.

Данил почти не обостряет: в среднем за игру он отдает 0,16 ключевой передачи, а попытки обыграть соперника происходят чаще всего в центре поля. Кроме того, Пруцев редко бьет по воротам — 0,4 удара за матч.

По набору качеств Данил напоминает Наиля Умярова. Скорее всего, он и станет главным конкурентом Пруцева в борьбе за место в основе. При этом Умяров заметно мощнее (182 см, 73 кг) и лучше действует в отборе.

Сравнительная статистика Данила Пруцева и Наиля Умярова в сезоне-2021/22.

Переход Пруцева — работа на перспективу. Пока Данила нельзя назвать усилением для «Спартака», но он точно добавит глубины составу красно-белых. Тем более на одной из наиболее важных и уязвимых позиций.

Леон Классен — 21 год, левый защитник

Классен родился в Германии, с 16 лет выступает за юношеские и молодежную сборные России. Основная позиция — левый защитник, но может сыграть и в средней линии. Ярко выраженный левша, правой ногой действует средне.

У Классена хорошая скорость. Кроме того, Леон обладает неплохим видением поля: в 17 матчах чемпионата Австрии он набрал шесть ассистов. Также в «Тироле» Классену доверяют исполнение стандартов.

В среднем за матч Леон отдает 1,2 ключевой передачи. Охотно подключается в атаку и совершает немало подборов у чужой штрафной. В обводку идет редко, для продвижения вперед предпочитает обыгрываться с партнерами в «стенку».

Похоже, что Классена в «Спартаке» рассматривают как замену Айртону на левом фланге. По информации «СЭ», бразилец может покинуть Россию летом: защитник раздумывает о переходе в европейский клуб, а красно-белые готовы продать игрока на пике стоимости.

Сравнительная статистика Леона Классена и Айртона в сезоне-2021/22.

По данным «СЭ», после завершения сделок по Пруцеву и Классену зимняя трансферная кампания «Спартака» на вход будет завершена. Все новички красно-белых, включая Данила и Леона, присоединятся к команде на первом межсезонном сборе.