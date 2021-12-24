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Пруцев и Классен — финальные трансферы для Ваноли зимой. Зачем они «Спартаку»

Николай Егорычев
Николай Егорычев
Корреспондент
Сегодня, 18:30
Данил Пруцев и Леон Классен. Тепловая карта Данила Пруцева. Сравнительная статистика Данила Пруцева и Наиля Умярова в сезоне-2021/22. Сравнительная статистика Леона Классена и Айртона в сезоне-2021/22.
Данил Пруцев и Леон Классен.
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«СЭ» оценивает усиление для нового тренера красно-белых.

«Спартак» — самый активный клуб на трансферном рынке этой зимой. Еще до назначения нового главного тренера и спортивного директора красно-белые оформили переход Даниила Хлусевича из «Арсенала». Вратарскую линию укрепили Ильей Свиновым из «Факела», а в атаку был приобретен Шамар Николсон (теперь нужно совершить один трансфер на выход, чтобы освободить лишнюю, 9-ю легионерскую позицию).

Двумя другими новичками, о покупке которых вскоре объявят официально, станут Леон Классен и Данил Пруцев. Разбираемся, как играют новички красно-белых и усилят ли они обойму Паоло Ваноли.

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Данил Пруцев — 21 год, центральный полузащитник

Пруцева нельзя назвать стопроцентным опорником. В схеме 4-2-2-2, по которой играют «Крылья», он выходит в центре поля с более оборонительным хавбеком — Дмитрием Иванисеней. Они могут друг друга подстраховывать и подключаться в атаку практически поочередно, но Данил все-таки играет чуть ближе к чужим воротам.

Пруцев не самый габаритный футболист (рост 174 см, вес 62 кг), поэтому в единоборствах чувствует себя не слишком уверенно. Но за счет своей маневренности Данил покрывает большие расстояния на поле и дает «объем». Ниже — пример тепловой карты Пруцева (в матче 17-го тура РПЛ против ЦСКА).

Тепловая карта Данила Пруцева.
Тепловая карта Данила Пруцева.

Данил почти не обостряет: в среднем за игру он отдает 0,16 ключевой передачи, а попытки обыграть соперника происходят чаще всего в центре поля. Кроме того, Пруцев редко бьет по воротам — 0,4 удара за матч.

По набору качеств Данил напоминает Наиля Умярова. Скорее всего, он и станет главным конкурентом Пруцева в борьбе за место в основе. При этом Умяров заметно мощнее (182 см, 73 кг) и лучше действует в отборе.

Сравнительная статистика Данила Пруцева и Наиля Умярова в сезоне-2021/22.
Сравнительная статистика Данила Пруцева и Наиля Умярова в сезоне-2021/22.

Переход Пруцева — работа на перспективу. Пока Данила нельзя назвать усилением для «Спартака», но он точно добавит глубины составу красно-белых. Тем более на одной из наиболее важных и уязвимых позиций.

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Леон Классен — 21 год, левый защитник

Классен родился в Германии, с 16 лет выступает за юношеские и молодежную сборные России. Основная позиция — левый защитник, но может сыграть и в средней линии. Ярко выраженный левша, правой ногой действует средне.

У Классена хорошая скорость. Кроме того, Леон обладает неплохим видением поля: в 17 матчах чемпионата Австрии он набрал шесть ассистов. Также в «Тироле» Классену доверяют исполнение стандартов.

В среднем за матч Леон отдает 1,2 ключевой передачи. Охотно подключается в атаку и совершает немало подборов у чужой штрафной. В обводку идет редко, для продвижения вперед предпочитает обыгрываться с партнерами в «стенку».

Похоже, что Классена в «Спартаке» рассматривают как замену Айртону на левом фланге. По информации «СЭ», бразилец может покинуть Россию летом: защитник раздумывает о переходе в европейский клуб, а красно-белые готовы продать игрока на пике стоимости.

Сравнительная статистика Леона Классена и Айртона в сезоне-2021/22.
Сравнительная статистика Леона Классена и Айртона в сезоне-2021/22.

По данным «СЭ», после завершения сделок по Пруцеву и Классену зимняя трансферная кампания «Спартака» на вход будет завершена. Все новички красно-белых, включая Данила и Леона, присоединятся к команде на первом межсезонном сборе.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Манчестер Сити
Лестер

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21%

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Обе забьют - да

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14%

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Астон Вилла
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ИТБ2 (1.5)

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