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Сегодня, 20:00

В «Спартаке» рассказали о состоянии здоровья Бабича

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Срджан Бабич.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Руководитель пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов ответил на вопрос о состоянии здоровья защитника красно-белых Срджана Бабича.

Ранее «СЭ» сообщил, что 28-летний серб выбыл до конца сезона-2023/24 и может пропустить Евро-2024 из-за травмы, полученной на 11-й минуте матча первой стадии полуфинала Пути регионов FONBET Кубка России против «Динамо» (2:0), который прошел 1 мая.

«Медицинский штаб внимательно следит за ходом восстановления Бабича. Мы регулярно информируем, если он не прибывает на какую-то игру. Он продолжает восстановление. Но точных сроков мы не называем. Мы можем только надеяться, что он вернется в строй как можно скорее», — сказал Зеленов.

После матча с «Динамо» Бабич пропустил игры РПЛ против «Пари НН» (0:0) и «Краснодара» (1:0). Футболист не полетел вместе со «Спартаком» в Калининград на финал Пути регионов FONBET Кубка России против «Балтики», который состоится во вторник, 14 мая.

Бабич выступает за «Спартак» с августа 2023 года. В сезоне-2023/24 защитник забил 3 гола в 23 матчах за красно-белых во всех турнирах.

Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Срджан Бабич
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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Динамо 28 15 8 5 49-37 53
2
 Зенит 28 15 6 7 45-25 51
3
 Краснодар 28 14 8 6 41-27 50
4
 Локомотив 28 12 11 5 47-37 47
5
 Спартак 28 13 7 8 38-31 46
6
 ЦСКА 28 10 12 6 48-38 42
7
 Рубин 28 11 8 9 29-34 41
8
 Кр. Советов 28 11 7 10 44-39 40
9
 Ростов 28 11 7 10 40-43 40
10
 Ахмат 28 10 5 13 32-38 35
11
 Пари НН 28 8 5 15 26-44 29
12
 Оренбург 28 7 8 13 31-38 29
13
 Урал 28 7 8 13 27-41 29
14
 Факел 28 6 11 11 20-29 29
15
 Балтика 28 7 5 16 31-37 26
16
 Сочи 28 5 8 15 34-44 23
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18.05 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
18.05 16:30
Локомотив – Факел
 - : -
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Сочи – Краснодар
 - : -
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