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Сегодня, 19:10

Экс-тренер «Портимоненсе» Пессоа назвал переход Роши в ЦСКА скачком в карьере

Микеле Антонов
Корреспондент
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Бывший тренер защитника ЦСКА Виллиана Роши в «Портимоненсе» Рикардо Пессоа в разговоре с «СЭ» высказался об игре бразильца в России.

«Правда в том, что Виллиан перешел в один из самых больших клубов, если не самый большой за последние годы, в российском футболе. Клуб, который привык играть в Лиге чемпионов. РПЛ никогда не переставала быть чрезвычайно интересной лигой. Честно говоря, я думал, что Виллиан сначала перейдет в средний клуб, а потом уже доберется до того, который будет бороться за титулы в своей стране.

Но, безусловно, я доволен, поскольку это большой шаг вперед в его карьере. Я считаю, Виллиан — игрок, который часто оказывается в центре внимания, так как он этого заслуживает. Роша трудолюбив и сосредоточен на том, что делает. Сезоны в ЦСКА доказывают это. Футболист способен сделать еще больший скачок», — сказал Пессоа «СЭ».

Роша выступает за ЦСКА с 2022 года. В текущем сезоне футболист провел 33 матча во всех турнирах, забил 2 гола и отдал 1 голевую передачу. Его контракт с московским клубом рассчитан до лета 2025 года.

РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)
Виллиан Роша
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Динамо 28 15 8 5 49-37 53
2
 Зенит 28 15 6 7 45-25 51
3
 Краснодар 28 14 8 6 41-27 50
4
 Локомотив 28 12 11 5 47-37 47
5
 Спартак 28 13 7 8 38-31 46
6
 ЦСКА 28 10 12 6 48-38 42
7
 Рубин 28 11 8 9 29-34 41
8
 Кр. Советов 28 11 7 10 44-39 40
9
 Ростов 28 11 7 10 40-43 40
10
 Ахмат 28 10 5 13 32-38 35
11
 Пари НН 28 8 5 15 26-44 29
12
 Оренбург 28 7 8 13 31-38 29
13
 Урал 28 7 8 13 27-41 29
14
 Факел 28 6 11 11 20-29 29
15
 Балтика 28 7 5 16 31-37 26
16
 Сочи 28 5 8 15 34-44 23
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30 тур
18.05 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
18.05 16:30
Локомотив – Факел
 - : -
18.05 19:00
Сочи – Краснодар
 - : -
19.05 12:00
Урал – Оренбург
 - : -
19.05 14:15
Спартак – Рубин
 - : -
19.05 16:30
Ростов – Балтика
 - : -
19.05 19:00
Ахмат – Зенит
 - : -
20.05 20:00
Пари НН – ЦСКА
 - : -
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Локомотив

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