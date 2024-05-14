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Карапетян: «Общаюсь со Сперцяном, он хочет в Европу, играть в больших турнирах»

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Бывший нападающий «Сочи» и сборной Армении Александр Карапетян рассказал о желании своего соотечественника и полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна перейти в один из европейских чемпионатов.

«Не случайно, что у Сперцяна хорошая статистика. Он опять показал себя. Я надеюсь, что он сумеет дальше прогрессировать. Общаюсь с Эдиком, знаю много вещей, но рассказывать не могу. Надеюсь, что всё получится, как он хочет, а он хочет в Европу, играть в больших турнирах.
Обидно, что сейчас такая ситуация, и российские клубы не могут участвовать в еврокубках. Все футболисты хотят играть на высоком уровне, в России, к сожалению, это не получится сделать», — приводит Metaratings слова Карапетяна.

В сезоне-2023/24 Сперцян забил 10 голов и сделал 7 результативных передач в 31 матче за «Краснодар» во всех турнирах. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 23-летнего армянина в 18 миллионов евро.

Источник: Metaratings
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 Динамо 28 15 8 5 49-37 53
2
 Зенит 28 15 6 7 45-25 51
3
 Краснодар 28 14 8 6 41-27 50
4
 Локомотив 28 12 11 5 47-37 47
5
 Спартак 28 13 7 8 38-31 46
6
 ЦСКА 28 10 12 6 48-38 42
7
 Рубин 28 11 8 9 29-34 41
8
 Кр. Советов 28 11 7 10 44-39 40
9
 Ростов 28 11 7 10 40-43 40
10
 Ахмат 28 10 5 13 32-38 35
11
 Пари НН 28 8 5 15 26-44 29
12
 Оренбург 28 7 8 13 31-38 29
13
 Урал 28 7 8 13 27-41 29
14
 Факел 28 6 11 11 20-29 29
15
 Балтика 28 7 5 16 31-37 26
16
 Сочи 28 5 8 15 34-44 23
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