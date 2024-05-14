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Бонгонда: «Если бы «Спартак» играл в ла лиге, то побеждал бы аутсайдеров со счетом 3:0»

Руслан Минаев
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Вингер «Спартака» Тео Бонгонда сравнил чемпионаты России и Испании. По его мнению, красно-белые не испытывали бы проблем с аутсайдерами ла лиги.

«Это два разных чемпионата. Тот более техничный, здесь же меня впечатлил уровень футбола — достаточно высокий, сильный. Поначалу я старался адаптироваться под российский футбол. Скажем, в Испании больше игроков моего стиля, чем в России.

Там выше интенсивность, но в России точно хороший уровень. Нет огромной разницы с чемпионатом Испании. Если бы «Спартак» играл в испанской ла лиге, он бы мог обыгрывать команду, идущую на последнем месте, со счетом 3:0. Другое дело — матчи с лидерами», — цитирует игрока Metaratings.ru.

До перехода в «Спартака» Бонгонда выступал за «Сельту» и «Кадис». В этом сезоне 28-летний конголезец провел в РПЛ 23 матча, забил 6 голов и сделал 2 результативные передачи.

Источник: Metaratings.ru
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Тео Бонгонда
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Динамо 28 15 8 5 49-37 53
2
 Зенит 28 15 6 7 45-25 51
3
 Краснодар 28 14 8 6 41-27 50
4
 Локомотив 28 12 11 5 47-37 47
5
 Спартак 28 13 7 8 38-31 46
6
 ЦСКА 28 10 12 6 48-38 42
7
 Рубин 28 11 8 9 29-34 41
8
 Кр. Советов 28 11 7 10 44-39 40
9
 Ростов 28 11 7 10 40-43 40
10
 Ахмат 28 10 5 13 32-38 35
11
 Пари НН 28 8 5 15 26-44 29
12
 Оренбург 28 7 8 13 31-38 29
13
 Урал 28 7 8 13 27-41 29
14
 Факел 28 6 11 11 20-29 29
15
 Балтика 28 7 5 16 31-37 26
16
 Сочи 28 5 8 15 34-44 23
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18.05 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
18.05 16:30
Локомотив – Факел
 - : -
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Сочи – Краснодар
 - : -
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Урал – Оренбург
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