Булыкин — о продлении контракта Лички: «Главное — результат «Динамо» в концовке»

Бывший форвард сборной России Дмитрий Булыкин в разговоре с «СЭ» прокомментировал продление контракта «Динамо» с Марцелом Личкой.

Как стало известно «СЭ», победа «Динамо» в Калининграде над «Балтикой» (3:2) в матче 28-го тура РПЛ активировала опцию автоматического продления контракта с главным тренером бело-голубых еще на один сезон.

«Марцел Личка прямо сейчас участвует в чемпионской гонке. Как при нем заиграла команда, какие начала показывать результаты, я думаю, всем болельщикам это нравится. Но главное это результат в концовке чемпионата», — сказал Булыкин «СЭ».

Личка возглавляет «Динамо» с июля 2023 года. После 28 туров чемпионата России бело-голубые лидируют в турнирной таблице с 53 очками. Отрыв от идущего вторым «Зенита» составляет два очка. Изначально контракт чеха с московским клубом действовал до конца июня 2024 года.

Софья Грецкая