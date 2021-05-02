Популярный голливудский актер лайкнул пост про Дзюбу в костюме Дэдпула
22:46
Нападающий «Зенита» Артем Дзюба вышел на церемонию награждения, чтобы получить золотую медаль, в костюме известного героя комиксов Дэдпула.
Эта новость не прошла мимо актера Райна Рейнольдса, который исполнял роль этого героя в кино. Он лайкнул несколько постов с картинками, на которых Дзюба изображен в костюме Дэдпула.
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