Популярный голливудский актер лайкнул пост про Дзюбу в костюме Дэдпула

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба вышел на церемонию награждения, чтобы получить золотую медаль, в костюме известного героя комиксов Дэдпула.

Эта новость не прошла мимо актера Райна Рейнольдса, который исполнял роль этого героя в кино. Он лайкнул несколько постов с картинками, на которых Дзюба изображен в костюме Дэдпула.