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Популярный голливудский актер лайкнул пост про Дзюбу в костюме Дэдпула

22:46
Артем Дзюба в костюме Дэдпула. Фото Александр Федоров., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Артем Дзюба в костюме Дэдпула. Фото Александр Федоров., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Нападающий «Зенита» Артем Дзюба вышел на церемонию награждения, чтобы получить золотую медаль, в костюме известного героя комиксов Дэдпула.

Эта новость не прошла мимо актера Райна Рейнольдса, который исполнял роль этого героя в кино. Он лайкнул несколько постов с картинками, на которых Дзюба изображен в костюме Дэдпула.

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