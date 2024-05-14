Радимов: «После прихода Мусаева сразу сказал, что «Краснодар» будет первым или не попадет в тройку»

Бывший полузащитник «Зенита» Владислав Радимов поделился мнением о шансах «Краснодара» на чемпионство в этом сезоне РПЛ.

«Когда только пришел Мусаев, я же вам сразу сказал, что «Краснодар» или будет первым, или не попадет в тройку. И сейчас я абсолютно не уверен в том, что «Краснодар» выиграет в Сочи. Потому что «Сочи» не слабее «Краснодара» сейчас. Поэтому «Локомотив» еще вполне может его догнать. И «Спартак», — цитирует Радимова «РБ Спорт».

«Краснодар» после 28 туров РПЛ набрал 50 очков и занимает третье место.