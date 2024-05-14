Карапетян заявил, что вылет «Сочи» будет потерей для РПЛ

Бывший нападающий «Сочи» Александр Карапетян прокомментировал возможный вылет команды из РПЛ.

«Конечно, очень обидно видеть «Сочи» на последнем месте. Этот город заслуживает иметь свою команду в РПЛ. Совсем недавно команда заняла второе место, а сейчас борется за выживание. Конечно, вылет «Сочи» будет потерей для РПЛ», — цитирует Карапетяна Metaratings.

«Сочи» (23 очка) остается на последнем месте в турнирной таблице РПЛ за 2 тура до конца чемпионата. Команда Роберта Морено отстает от зоны стыковых матчей на 6 очков.