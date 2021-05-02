Известный телекомментатор Геннадий Орлов — о чемпионском матче «Зенита» против «Локомотива» (6:1).

— «Зенит» сегодня снял все вопросы. Вообще питерцы очень здорово проводили решающие игры в этом сезоне. Тактика Семака с двумя центральными нападающими себя полностью оправдала. Дзюба вообще, на мой взгляд, провел свой лучший матч в этом чемпионате. С точки зрения борьбы, организации игры. Капитан команды! Важнейший первый гол в его исполнении!

Ну и Азмун, безусловно, не подкачал. Этот тандем поставил в тупик оборону «Локомотива». План Семака сработал! Нельзя также не отметить Барриоса, Дугласа Сантоса, Ракицкого. Это лидеры на своих позициях в России.

Мне показалось, что «Зенит» в этом сезоне намного увереннее, чем в прошлом, выиграл золотые медали. Поздравляем Семака.

Фолил ли Дзюба в эпизоде с первым голом? Я же был на стадионе. Считаю, это борьба, а не нарушение правил. Видеоарбитры же приняли решение, они все отсмотрели. Так что тут, по-моему, все четко. Все порядке.

Но даже если бы этот гол не засчитали, «Зенит» взял бы три очка. «Локомотив» оказался не готов к борьбе с сине-бело-голубыми. Гости пытались повторить игру, которую они показывали в предыдущих встречах. На контратаках. Впереди почти ничего не получилось. Да, был момент хороший у Мухина. Но там мяч довольно неожиданно к нему дошел... В целом «Зенит» был сильнее на каждом участке поля. В каждой позиции. Вы же видели, что творил Барриос на 90-й минуте. Вот этой страсти у гостей я что-то не заметил.

А как Дзюба бился с первой минуты? Молодец! Сегодня он напомнил мне форварда, который играл на чемпионате мира в 2018 году. Особенно в эпизоде, когда прокинул мяч между двумя защитниками и полез вперед. Этого от него и ждут! Он сегодня доказал свой класс.

Уедет ли Азмун в Европу? Ему решать. Но гол, забитый им головой, просто шикарен. В стиле английской премьер-лиги! Сердар перепрыгнул, опередил защитников. Точно положил мяч в сетку. Великолепный матч в его исполнении.

Чего ждать от «Зенита» в Лиге чемпионов? Ясно, что нужно усиливаться. Позиции? Вратарь, центральный защитник, нападающий. В общем, необходимо приобрести как минимум трех игроков высокого уровня.

Должен ли остаться Семак? Будет смешно, если с ним не продолжат сотрудничество. Он же справился с основной задачей. Стал чемпионом. Да, не смог выйти из группы в ЛЧ, но ведь он попал туда! А это уже серьезные деньги — около 20 миллионов евро. Пополнил бюджет клуба.

Думаю, он многое доказал своим злопыхателям в игре с «Краснодаром», когда за счет четырех замен перевернул ход встречи. Значит, Семак прекрасно владеет ситуацией, знает возможности своих подопечных. Нет-нет, Сергей Богданыч растет как тренер. И это очень приятно.

Федун сказал, что сегодня будет болеть за «Зенит»? Ну что ж, значит, питерцы его порадовали. Но теперь «Спартаку» еще нужно победить «Арсенал», который решает свои задачи. Посмотрим. Борьба за второе место продолжается. «Локомотив» тоже намерен биться до конца.

Но сегодня «Локо» показал, что это команда одной тактики. Играет от обороны. Против «Зенита» пришлось действовать первым номером, и каков результат? Ничего интересного в атаке гости не предложили.

Лучший игрок сезона? Либо Азмун, либо Дзюба. Кто-то из них. Оба забили много голов. Повторю свою мысль. Тактика Семака с тандемом впереди оказалась победной, чемпионской. Удивляет, почему другие команды не играют с двумя форвардами. Хоть бы попробовали... Нужно брать на вооружение все возможные варианты, которые работают!