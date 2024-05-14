Экс-тренер «Портимоненсе» Пессоа назвал сильную сторону защитника ЦСКА Роши

Бывший тренер защитника ЦСКА Виллиана Роши в «Портимоненсе» Рикардо Пессоа прокомментировал «СЭ» попадание бразильца в топ-10 центральных защитников по игре на втором этаже.

Ранее CIES Football Observatory выпустили исследование о топ-10 центральных защитников по игре на втором этаже в период с апреля 2023 по март 2024 года. Лучшим стал футболист «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк. Роша занял девятое место.

«Честно говоря, я не знал об этой статистике. Роша — игрок с высоким ростом и большой прыгучестью. И он может сделать это очень важным аспектом своей игры. Виллиан очень силен в воздухе. Иногда встречаются игроки, которые обладают такими способностями в защите, но не так сильны в нападении. Он очень силен в обоих компонентах игры. Это его главная характеристика, на мой взгляд. У него есть и другие очень хорошие качества, но это явно выделяется», — сказал Пессоа «СЭ».

Роша выступает за ЦСКА с 2022 года. В текущем сезоне футболист провел 33 матча во всех турнирах, забил 2 гола и отдал 1 голевую передачу. Его контракт с московским клубом рассчитан до лета 2025 года.