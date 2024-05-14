Журналист AS Эспина: «Интерес «Атлетико» может быть правдой. Тюкавин очень хорош»

Журналист испанской спортивной газеты Diario AS Хосе Антонио Эспина поделился мнением о том, что «Атлетико» интересуется форвардом «Динамо» Константином Тюкавиным. Ранее об этом сообщил Telegram-канал «Первый спорт».

«Я думаю, это может быть правдой. «Атлетико» на данный момент действительно ищет нападающего — судя по тому, что я сейчас читаю об этом парне, похоже, он очень хорош. Мне кажется, что переход игрока сборной России в топ-клуб ла лиги возможен», — цитирует журналиста «РБ Спорт».

В текущем сезоне 21-летний Тюкавин провел 36 матчей во всех турнирах, забил 17 голов и отдал 10 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в 12 миллионов евро.