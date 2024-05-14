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Журналист AS Эспина: «Интерес «Атлетико» может быть правдой. Тюкавин очень хорош»

Руслан Минаев
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Журналист испанской спортивной газеты Diario AS Хосе Антонио Эспина поделился мнением о том, что «Атлетико» интересуется форвардом «Динамо» Константином Тюкавиным. Ранее об этом сообщил Telegram-канал «Первый спорт».

«Я думаю, это может быть правдой. «Атлетико» на данный момент действительно ищет нападающего — судя по тому, что я сейчас читаю об этом парне, похоже, он очень хорош. Мне кажется, что переход игрока сборной России в топ-клуб ла лиги возможен», — цитирует журналиста «РБ Спорт».

В текущем сезоне 21-летний Тюкавин провел 36 матчей во всех турнирах, забил 17 голов и отдал 10 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в 12 миллионов евро.

Источник: РБ Спорт
ФК Атлетико
ФК Динамо (Москва)
Константин Тюкавин
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 И В Н П +/- О
1
 Динамо 28 15 8 5 49-37 53
2
 Зенит 28 15 6 7 45-25 51
3
 Краснодар 28 14 8 6 41-27 50
4
 Локомотив 28 12 11 5 47-37 47
5
 Спартак 28 13 7 8 38-31 46
6
 ЦСКА 28 10 12 6 48-38 42
7
 Рубин 28 11 8 9 29-34 41
8
 Кр. Советов 28 11 7 10 44-39 40
9
 Ростов 28 11 7 10 40-43 40
10
 Ахмат 28 10 5 13 32-38 35
11
 Пари НН 28 8 5 15 26-44 29
12
 Оренбург 28 7 8 13 31-38 29
13
 Урал 28 7 8 13 27-41 29
14
 Факел 28 6 11 11 20-29 29
15
 Балтика 28 7 5 16 31-37 26
16
 Сочи 28 5 8 15 34-44 23
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