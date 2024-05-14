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Экс-тренер «Портимоненсе» Пессоа: «Рост Роши в тактическом плане был поразительным»

Экс-тренер «Портимоненсе» Пессоа рассказал о росте Роши в его команде
Микеле Антонов
Корреспондент
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Бывший тренер защитника ЦСКА Виллиана Роши в «Портимоненсе» Рикардо Пессоа в разговоре с «СЭ» высказался о прогрессе бразильца.

«Я был с Виллианом практически все время, пока он играл в «Портимоненсе». Он прибыл из клуба «Кова-да-Пиедади», выступавшего во второй лиге, был игроком с впечатляющими физическими данными, очень сильным в воздухе, с отличными беговыми показателями. Но Роше нужно было подтянуть в некоторых аспектах, особенно в техническом и тактическом. И его рост в этих областях был поразительным. В «Портимоненсе» Виллиан играл на двух позициях: центрального полузащитника и защитника, но его позиция, на мой взгляд, центральный защитник, потому что он очень агрессивный игрок, который силен в защите и борьбе один на один. Он развивался с нами до тех пор, пока не случился трансфер в ЦСКА, который мог бы случиться даже раньше, потому что у Роши было два сезона, в которых он оказывался одним из лучших игроков команды», — сказал Пессоа «СЭ».

Роша выступает за ЦСКА с 2022 года. В текущем сезоне футболист провел 33 матча во всех турнирах, забил 2 гола и отдал 1 голевую передачу. Его контракт с московским клубом рассчитан до лета 2025 года.

РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)
Виллиан Роша
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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Динамо 28 15 8 5 49-37 53
2
 Зенит 28 15 6 7 45-25 51
3
 Краснодар 28 14 8 6 41-27 50
4
 Локомотив 28 12 11 5 47-37 47
5
 Спартак 28 13 7 8 38-31 46
6
 ЦСКА 28 10 12 6 48-38 42
7
 Рубин 28 11 8 9 29-34 41
8
 Кр. Советов 28 11 7 10 44-39 40
9
 Ростов 28 11 7 10 40-43 40
10
 Ахмат 28 10 5 13 32-38 35
11
 Пари НН 28 8 5 15 26-44 29
12
 Оренбург 28 7 8 13 31-38 29
13
 Урал 28 7 8 13 27-41 29
14
 Факел 28 6 11 11 20-29 29
15
 Балтика 28 7 5 16 31-37 26
16
 Сочи 28 5 8 15 34-44 23
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18.05 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
18.05 16:30
Локомотив – Факел
 - : -
18.05 19:00
Сочи – Краснодар
 - : -
19.05 12:00
Урал – Оренбург
 - : -
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Спартак – Рубин
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Ростов – Балтика
 - : -
19.05 19:00
Ахмат – Зенит
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20.05 20:00
Пари НН – ЦСКА
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Матео Кассьерра

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Зенит

 16
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 15
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 14
П
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 15
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 9
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 7
И К Ж
да Силва Виллиан Роша

да Силва Виллиан Роша

ЦСКА

 22 1 9
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

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Кирилл Гоцук

Кирилл Гоцук

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