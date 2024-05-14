Экс-тренер «Портимоненсе» Пессоа: «Рост Роши в тактическом плане был поразительным»

Бывший тренер защитника ЦСКА Виллиана Роши в «Портимоненсе» Рикардо Пессоа в разговоре с «СЭ» высказался о прогрессе бразильца.

«Я был с Виллианом практически все время, пока он играл в «Портимоненсе». Он прибыл из клуба «Кова-да-Пиедади», выступавшего во второй лиге, был игроком с впечатляющими физическими данными, очень сильным в воздухе, с отличными беговыми показателями. Но Роше нужно было подтянуть в некоторых аспектах, особенно в техническом и тактическом. И его рост в этих областях был поразительным. В «Портимоненсе» Виллиан играл на двух позициях: центрального полузащитника и защитника, но его позиция, на мой взгляд, центральный защитник, потому что он очень агрессивный игрок, который силен в защите и борьбе один на один. Он развивался с нами до тех пор, пока не случился трансфер в ЦСКА, который мог бы случиться даже раньше, потому что у Роши было два сезона, в которых он оказывался одним из лучших игроков команды», — сказал Пессоа «СЭ».

Роша выступает за ЦСКА с 2022 года. В текущем сезоне футболист провел 33 матча во всех турнирах, забил 2 гола и отдал 1 голевую передачу. Его контракт с московским клубом рассчитан до лета 2025 года.