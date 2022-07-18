Терентьев: «Наша цель — быть в призах и выигрывать медали. Еврокубков нет, но мотивации меньше не стало»
Защитник «Ростова» Денис Терентьев в беседе с корреспондентом «СЭ» рассказал о целях команды на сезон.
— Как «Ростов» добиралась до Москвы?
— Мы добирались до Ставрополя где-то семь часов. Там была задержка самолета. Потом летели еще четыре часа. Это тяжело, но на игру с «Динамо» это не повлияло.
— На какие места «Ростов» может претендовать в этом сезоне?
— Сложно сказать. Мне кажется, что в этом году наша команда стала сильнее, чем в прошлом. Пришли новички в центр поля, несколько ребят вернулись из аренды. Очень надеюсь, что мы выступим лучше и поборемся за высокие места.
— В этом году отсутствуют еврокубки, у тебя не стало меньше мотивации играть?
— Последние пару лет мы не можем порадовать наших болельщиков результатами. Наша цель — быть в призах и выигрывать медали. Конечно же, обидно, что нет еврокубков, но мотивации у нас меньше не стало.
В следующем туре «Ростов» 24 июля на выезде сыграет против «Локомотива».
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Кр. Советов
|1
|1
|0
|0
|4-2
|3
|
2
|Сочи
|1
|1
|0
|0
|3-1
|3
|
3
|ЦСКА
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|
4
|Факел
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|
5
|Краснодар
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|
6
|Динамо
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
7
|Спартак
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
8
|Химки
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
9
|Ростов
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
10
|Н. Новгород
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
11
|Локомотив
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
12
|Ахмат
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
13
|Зенит
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
14
|Оренбург
|1
|0
|0
|1
|2-4
|0
|
15
|Торпедо
|1
|0
|0
|1
|1-3
|0
|
16
|Урал
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|3.06
|00:00
|
Зенит – Факел
|- : -
|3.06
|00:00
|
Кр. Советов – Спартак
|- : -
|3.06
|00:00
|
ЦСКА – Ростов
|- : -
|3.06
|00:00
|
Локомотив – Торпедо
|- : -
|3.06
|00:00
|
Ахмат – Краснодар
|- : -
|3.06
|00:00
|
Оренбург – Динамо
|- : -
|3.06
|00:00
|
Н. Новгород – Химки
|- : -
|3.06
|00:00
|
Урал – Сочи
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов
|2
|
|
Роман Акбашев
Факел
|1
|
|
Тимур Аюпов
Оренбург
|1
|П
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов
|1
|
|
Александр Долгов
Химки
|1
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Мачей Рыбус
Спартак
|1
|0
|0
|
|
Тимур Сулейманов
Нижний Новгород
|1
|0
|0
|
|
Хорен Байрамян
Ростов
|1
|0
|1