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Терентьев: «Наша цель — быть в призах и выигрывать медали. Еврокубков нет, но мотивации меньше не стало»

Денис Терентьев рассказал о целях «Ростова» на сезон
Севастиан Терлецкий
,  
Антон Иванов
Читать «СЭ» в

Защитник «Ростова» Денис Терентьев в беседе с корреспондентом «СЭ» рассказал о целях команды на сезон.

— Как «Ростов» добиралась до Москвы?

—  Мы добирались до Ставрополя где-то семь часов. Там была задержка самолета. Потом летели еще четыре часа. Это тяжело, но на игру с «Динамо» это не повлияло.

— На какие места «Ростов» может претендовать в этом сезоне?

— Сложно сказать. Мне кажется, что в этом году наша команда стала сильнее, чем в прошлом. Пришли новички в центр поля, несколько ребят вернулись из аренды. Очень надеюсь, что мы выступим лучше и поборемся за высокие места.

— В этом году отсутствуют еврокубки, у тебя не стало меньше мотивации играть?

— Последние пару лет мы не можем порадовать наших болельщиков результатами. Наша цель — быть в призах и выигрывать медали. Конечно же, обидно, что нет еврокубков, но мотивации у нас меньше не стало.

В следующем туре «Ростов» 24 июля на выезде сыграет против «Локомотива».

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