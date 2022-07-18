Защитник «Ростова» Денис Терентьев в беседе с корреспондентом «СЭ» рассказал о целях команды на сезон.

— Как «Ростов» добиралась до Москвы?

— Мы добирались до Ставрополя где-то семь часов. Там была задержка самолета. Потом летели еще четыре часа. Это тяжело, но на игру с «Динамо» это не повлияло.

— На какие места «Ростов» может претендовать в этом сезоне?

— Сложно сказать. Мне кажется, что в этом году наша команда стала сильнее, чем в прошлом. Пришли новички в центр поля, несколько ребят вернулись из аренды. Очень надеюсь, что мы выступим лучше и поборемся за высокие места.

— В этом году отсутствуют еврокубки, у тебя не стало меньше мотивации играть?

— Последние пару лет мы не можем порадовать наших болельщиков результатами. Наша цель — быть в призах и выигрывать медали. Конечно же, обидно, что нет еврокубков, но мотивации у нас меньше не стало.

В следующем туре «Ростов» 24 июля на выезде сыграет против «Локомотива».