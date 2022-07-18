Кудряшов заявил, что конкретики по трансферу Набиуллина в «Нижний Новгород» нет

Заместитель генерального директора «Нижнего Новгорода» по трансферной политике и развитию молодежного футбола Игорь Кудряшов прокомментировал информацию о том, что клуб интересуется бывшим футболистом «Химок» Эльмиром Набиуллиным. Ранее «СЭ» сообщил, что в приобритении защитника заинтересован «Рубин», «Торпедо», «Краснодар» и нижегородская команда.

«Конкретики по Набиуллину нет. Конкретика — это когда присылают какие-то бумаги или делают запрос, но сейчас ничего нет», — цитирует Metaratings.ru Кудряшова.

17 июля защитник Набиуллин и «Химки» расторгли контракт по соглашению сторон. В прошедшем сезоне защитник забил один мяч и отдал три результативные передачи в 21 матче за «Химки» во всех турнирах.