«Фантастический балабол, у которого Урунов «будет стоить 25-30 миллионов евро». Салихова ответила Газизову

Зарема Салихова отреагировала на высказывания Шамиля Газизова по выплатам агентам в «Спартаке»

Супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна и экс-член совета директоров клуба Зарема Салихова прокомментировала высказывания генерального директора «Уфы» Шамиля Газизова по выплатам агентам в 2021 году.

«Фантастический балабол. У которого Урунов «будет стоить 25-30 миллионов евро». Даже комментировать этого баснописца не хочется, столько было сказано. Пусть перечислит нам то, что проиграл в суде», — сказала Салихова «СЭ».

Ранее Газизов заявил в интервью РИА «Новости»: «Когда я был в «Спартаке», там клуб тоже намного меньше платил. Наверное, кое-каким силам было неприятно, что у руля «Спартака» в то время находился я».

29 марта, РФС опубликовал отчет комиссии по работе с посредниками. По итогам 2021 года больше всех на услуги агентов потратил «Спартак» (2,62 миллиона евро и 385,35 миллиона рублей). Второе место по расходам заняло «Динамо» (6,53 миллиона евро), третье — «Локомотив» (465,25 миллиона рублей).

Газизов занимал должность генерального директора «Спартака» с июля по декабрь 2020 года. В декабре 2021 года суд Башкирии отказал ему в удовлетворении требований по выплатам со стороны московского клуба в полном объеме.