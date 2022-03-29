«Спартак» потратил больше всех российских клубов на услуги посредников в 2021 году

«Спартак» потратил больше всех российских клубов на услуги посредников в прошлом году, сообщается в отчете, опубликованном на сайте Российского футбольного союза (РФС).

В 2021 году клуб заплатил посредникам 2 620 024 евро и 385 353 683 рубля.

Второе место по расходам на услуги посредников в прошлом году заняло «Динамо», потратившее на это 6 534 976 евро. На третьей строчке — «Локомотив», заплативший посредникам 465 250 327 рублей.

Всего в прошлом году российские клубы потратили 1 116 449 875 рублей, 23 381 569 евро и 143 500 долларов США на услуги посредников.

Отметим, что в 2020 году на услуги посредников больше всех потратил «Зенит» (8 057 796 евро), который в 2021 году стал седьмым по этому показателю (2 687 500 евро).