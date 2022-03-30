Газизов: «Когда я был в «Спартаке», клуб платил агентам меньше, чем сейчас»

Газизов заявил, что когда он работал в «Спартаке», клуб платил агентам меньше, чем сейчас

Генеральный директор футбольного клуба «Уфа» Шамиль Газизов поделился мнением по поводу лидерства «Спартака» по выплатам агентам в 2021 году.

«Я много раз говорил по этому поводу, не хотелось бы обсуждать другой клуб. «Уфа» по агентским выплатам — один из самых маленьких клубов. Когда я был в «Спартаке», там клуб тоже намного меньше платил. Наверное, кое-каким силам было неприятно, что у руля «Спартака» в то время находился я», — приводит слова Газизова РИА «Новости».

29 марта, РФС опубликовал отчет комиссии по работе с посредниками. По итогам 2021 года больше всех на услуги агентов потратил «Спартак» (2,62 миллиона евро и 385,35 миллиона рублей). Второе место по расходам заняло «Динамо» (6,53 миллиона евро), третье — «Локомотив» (465,25 миллиона рублей).