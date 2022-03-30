Апелляционный комитет РФС отклонил протест «Химок» на решение по Кухте

В среду, 30 марта, состоялось заседание Апелляционного комитета РФС, на котором была рассмотрена апелляция футбольного клуба «Химки».

«Отказать в удовлетворении жалобы ФК «Химки» г. Химки на решение КДК РФС от 10 марта 2022 г. (в части протеста клуба по матчу Тинькофф чемпионата россии по футболу среди команд клубов премьер-лиги сезона 2021-2022 гг. между командами «Локомотив» и «Химки», который состоялся 06 марта 2022 г.). Оставить решение КДК РФС от 10 марта 2022 года в силе», — говорится в заявлении на сайте РФС.

Ранее в матче 20-го тура РПЛ между «Локомотивом» и «Химками» (3:2) нападающий Ян Кухта, перешедший в составе москвичей из пражской «Славии» в январе, забил победный мяч.

В последней игре за чешский клуб футболист получил красную карточку и был дисквалифицирован на один матч. «Химки» подали протест на участие Кухты в игре РПЛ, но КДК РФС отклонил его и не стал присуждать поражение «Локомотиву».

Позже генеральный директор «Химок» Владимир Габулов сообщил, что клуб подал апелляцию в РФС.