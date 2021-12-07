Газизов прокомментировал решение суда об отказе в выплатах от «Спартака»
Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов высказался по поводу того, что суд не удовлетворил в полном объеме его требования к «Спартаку».
«Нас не устраивает решение суда. Есть соглашение, по которому я ушёл из клуба — при этом оно всех устроило. Подадим жалобу в кассационный суд», — приводит слова Газизова «Чемпионат».
7 декабря суд Башкирии окончательно отказал бывшему генеральному директору московского клуба Шамилю Газизову в удовлетворении требований в полном объеме.
Газизов занимал должность генерального директора «Спартака» с июля по декабрь 2020 года. В марте 2021 года он вернулся на аналогичную должность в «Уфу», где до этого работал с июля 2012 года по июль 2020 года.
Дополнительная информация:
https://www.championat.com/football/news-4537555-gazizov-otreagiroval-na-reshenie-bashkirskogo-suda-emu-otkazano-v-vyplatah-ot-spartaka.html
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