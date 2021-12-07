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Газизов прокомментировал решение суда об отказе в выплатах от «Спартака»

19:47
Шамиль Газизов. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Шамиль Газизов. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов высказался по поводу того, что суд не удовлетворил в полном объеме его требования к «Спартаку».

«Нас не устраивает решение суда. Есть соглашение, по которому я ушёл из клуба — при этом оно всех устроило. Подадим жалобу в кассационный суд», — приводит слова Газизова «Чемпионат».

7 декабря суд Башкирии окончательно отказал бывшему генеральному директору московского клуба Шамилю Газизову в удовлетворении требований в полном объеме.

Газизов занимал должность генерального директора «Спартака» с июля по декабрь 2020 года. В марте 2021 года он вернулся на аналогичную должность в «Уфу», где до этого работал с июля 2012 года по июль 2020 года.

Дополнительная информация:

https://www.championat.com/football/news-4537555-gazizov-otreagiroval-na-reshenie-bashkirskogo-suda-emu-otkazano-v-vyplatah-ot-spartaka.html

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