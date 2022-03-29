Российские футбольные клубы заплатили более 1,1 миллиарда рублей и 23,3 миллиона евро посредникам в 2021 году

Российский футбольный союз (РФС) опубликовал отчет о суммах вознаграждений, выплаченных посредникам в 2021 году.

Согласно данным за прошлый год, клубы заплатили посредникам 1 116 449 875 рублей, 23 381 569 евро и 143 500 долларов США.

Больше всех за услуги посредников заплатили «Спартак», «Динамо», «Локомотив» и ЦСКА.

Отметим, что в 2020 году российские клубы заплатили посредникам около 535 миллионов рублей, 543,5 тысячи долларов и 26,9 миллиона евро.