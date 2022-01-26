Жирков пошутил над Азмуном по поводу перевода форварда в дубль «Зенита»

Полузащитник «Химок» Юрий Жирков пошутил над нападающим «Зенита» Сердаром Азмуном.

Во время прямой трансляции 27-летнего иранца в Instagram Жирков написал в комментариях: «Давай в дубль «Зенита».

22 января стало известно, что Азмун подписал контракт с «Байером» до 2027 года и начнет выступать за немецкую команду после сезона-2021/22. Позднее сообщалось, что футболист сдал положительный тест на коронавирус, а «Зенит» может оштрафовать форварда и перевести его в дубль за нарушение медицинского регламента.

Жирков выступал за «Зенит» вместе с Азмуном с февраля 2019 года по июль 2021 года.