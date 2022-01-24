Источник: Азмун сдал положительный тест на коронавирус

Нападающий «Зенита» Сердар Азмун сдал положительный тест на коронавирус, сообщает Twitter Gol Bezan.

Ранее «СЭ» сообщал, что «Зенит» рассматривает возможность перевода нападающего во вторую команду за нарушения медицинского регламента.

Иранский футболист заключил соглашение с «Байером» до 2027 года. Планировалось, что Азмун перейдет в леверкузенскую команду летом 2022 года, после того как истечет его контракт с «Зенитом».

Также появилась информация, что «Зенит» требует у «Байера» 5 миллионов евро за трансфер иранского нападающего в это зимнее окно.