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Сегодня, 11:30

Терехин: «У «Краснодара» самый сложный календарь. Не удивлюсь, если они не наберут очков»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Бывший нападающий «Динамо» Олег Терехин заявил, что у «Краснодара» самый сложный календарь среди претендентов на чемпионство.

«Как показал матч «Зенита» с «Факелом», нет смысла говорить, у кого календарь на финише проще. У всех трех претендентов на чемпионство будут еще потери очков, потому что нет ни одной проходной встречи, все тяжелые. Самый сложный календарь у «Краснодара». Они могут вообще ни одного очка не набрать, а могут и набрать, это непредсказуемая команда. Не удивлюсь, если они откатятся на третье место. Они и на четвертом могут оказаться, если не наберут очков», — приводит слова Терехина Legalbet.

После 27 туров РПЛ «Зенит» лидирует с 51 очком, «Краснодар» (50) идет вторым, а на третьем месте располагается «Динамо» (50).

Источник: Legalbet
Олег Терехин
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Зенит
ФК Краснодар
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 27 15 6 6 45-24 51
2
 Краснодар 27 14 8 5 41-26 50
3
 Динамо 27 14 8 5 46-35 50
4
 Локомотив 27 11 11 5 45-37 44
5
 Спартак 27 12 7 8 37-31 43
6
 Кр. Советов 27 11 7 9 44-37 40
7
 Ростов 27 11 7 9 39-40 40
8
 ЦСКА 27 9 12 6 47-38 39
9
 Рубин 27 10 8 9 26-33 38
10
 Ахмат 27 9 5 13 30-38 32
11
 Пари НН 27 8 5 14 25-38 29
12
 Оренбург 27 7 8 12 31-36 29
13
 Урал 27 7 7 13 27-41 28
14
 Факел 27 6 10 11 20-29 28
15
 Балтика 27 7 5 15 29-34 26
16
 Сочи 27 4 8 15 28-43 20
Результаты / календарь
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30 тур
10.05 16:00
Кр. Советов – Ахмат
 - : -
11.05 14:00
Рубин – Ростов
 - : -
11.05 16:30
Спартак – Краснодар
 - : -
11.05 19:00
Зенит – ЦСКА
 - : -
11.05 21:30
Балтика – Динамо
 - : -
12.05 14:00
Оренбург – Локомотив
 - : -
12.05 16:30
Факел – Урал
 - : -
12.05 19:00
Сочи – Пари НН
 - : -
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Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 16
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 14
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 14
П
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 13
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Константин Тюкавин

Динамо

 8
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 7
И К Ж
да Силва Виллиан Роша

да Силва Виллиан Роша

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Кирилл Гоцук

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