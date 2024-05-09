Точилин — о спаде «Зенита»: «Они часто теряют очки в матчах, где делать этого не должны»

Бывший тренер «Сочи» Александр Точилин в разговоре с «СЭ» поделился мнением об игре «Зенита» в текущем сезоне РПЛ.

«Все привыкли, что уже за десять туров до конца РПЛ «Зенит» был чемпионом, поэтому, наверное, многие критикуют за то, что они сохраняют интригу. Мне кажется, что, наоборот, должно радовать, что у нас до последнего тура не будет ясен чемпион. А что касается качества, то «Зенит» играет так же, как и на протяжении последних пяти сезонов. Но они часто теряют очки в матчах, где делать этого не должны. После пяти чемпионств подряд, наверное, появилось какое-то спокойствие. Тем более игра «Зенита» зависит от легионеров, именно от их качества и настроя. Может быть, появилось пресыщение, было ведь много разговоров об их возможных уходах из клуба», — сказал Точилин «СЭ».

На данный момент «Зенит» занимает первое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 51 очко. Вторым идет «Краснодар» (50), а тройку лучших замыкает «Динамо» (50).