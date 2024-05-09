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Сегодня, 15:25

Булатов: «Спартак» имел бы больше шансов попасть в тройку, если бы Абаскаля убрали раньше»

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Бывший футболист «Спартака» Виктор Булатов прокомментировал результаты красно-белых в нынешнем сезоне.

14 апреля московский клуб объявил об увольнении Гильермо Абаскаля. Исполняющим обязанности главного тренера был назначен Владимир Слишкович.

«Соглашусь с болельщиками, Абаскаля надо было раньше убирать, затянули с этой отставкой. Тем более, смена тренера пошла на пользу. «Спартак» воскрес, эмоции появились, химия какая-то, игра, желание футболистов, результаты. Если бы убрали Абаскаля раньше, думаю, что на тройку у «Спартака» бы были большие шансы», — цитирует Булатова Metaratings.ru.

На данный момент «Спартак» занимает 5-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 43 очка в 27 матчах.

14 мая красно-белые сыграют в Калининграде против «Балтики» в финале Пути регионов FONBET Кубка России.

Источник: Metaratings.ru
Виктор Булатов
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Владимир Слишкович
Гильермо Абаскаль
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 27 15 6 6 45-24 51
2
 Краснодар 27 14 8 5 41-26 50
3
 Динамо 27 14 8 5 46-35 50
4
 Локомотив 27 11 11 5 45-37 44
5
 Спартак 27 12 7 8 37-31 43
6
 Кр. Советов 27 11 7 9 44-37 40
7
 Ростов 27 11 7 9 39-40 40
8
 ЦСКА 27 9 12 6 47-38 39
9
 Рубин 27 10 8 9 26-33 38
10
 Ахмат 27 9 5 13 30-38 32
11
 Пари НН 27 8 5 14 25-38 29
12
 Оренбург 27 7 8 12 31-36 29
13
 Урал 27 7 7 13 27-41 28
14
 Факел 27 6 10 11 20-29 28
15
 Балтика 27 7 5 15 29-34 26
16
 Сочи 27 4 8 15 28-43 20
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10.05 16:00
Кр. Советов – Ахмат
 - : -
11.05 14:00
Рубин – Ростов
 - : -
11.05 16:30
Спартак – Краснодар
 - : -
11.05 19:00
Зенит – ЦСКА
 - : -
11.05 21:30
Балтика – Динамо
 - : -
12.05 14:00
Оренбург – Локомотив
 - : -
12.05 16:30
Факел – Урал
 - : -
12.05 19:00
Сочи – Пари НН
 - : -
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 16
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 14
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Константин Тюкавин

Динамо

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П
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Максим Глушенков

Локомотив

 13
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Константин Тюкавин

Динамо

 8
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Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 7
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да Силва Виллиан Роша

да Силва Виллиан Роша

ЦСКА

 21 1 9
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Кирилл Гоцук

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