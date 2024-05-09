Скопинцев: «Динамо» сделало выводы и вышло на взлетную белую полосу»

Защитник «Динамо» Дмитрий Скопинцев прокомментировал результаты команды в последних матчах РПЛ. У бело-голубых четыре победы подряд в чемпионате России.

«У каждой команды бывают черные и белые полосы. Мы сделали выводы и вышли на взлетную белую полосу. Надеемся и верим, что она продолжится и дальше», — приводит слова Скопинцева Legalbet.

В турнирной таблице РПЛ «Динамо» с 50 очками занимает третье место, отставая от лидирующего «Зенита» (51) на 1 балл. В оставшихся трех турах московская команда сыграет с «Балтикой», «Крыльями Советов» и «Краснодаром».