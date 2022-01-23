Азмуна могут отправить во вторую команду «Зенита»

По информации «СЭ», «Зенит» рассматривает возможность перевода нападающего Сердара Азмуна во вторую команду за нарушения медицинского регламента.

Иранец покинул отель клуба, когда ездил на подписание контракта с «Байером». Также Азмуну могут выписать денежный штраф, который составит более 50 тысяч евро. Санкции к иранцу обсуждаются руководством клуба.

Ранее «Чемпионат» сообщил, что к Азмуну могут применить штрафные санкции.

22 января стало известно, что 27-летний форвард летом 2022 года перейдет в «Байер».