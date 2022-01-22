Сердар Азмун летом перейдет из «Зенита» в «Байер»

Нападающий «Зенита» Сердар Азмун перейдет в «Байер». Контракт вступит в силу с лета 2022 года.

27-летний иранец заключил соглашение до 2027 года.

Нападающий перешел в «Зенит» в феврале 2019 года. В этом сезоне в 21 матче во всех турнирах иранский футболист забил десять голов и отдал четыре голевые передачи. Контракт Азмуна с российским клубом истекает по окончании сезона.

Всю профессиональную карьеру Азмун провел в России. Помимо «Зенита», он играл за «Рубин» и «Ростов».

В составе команды из Санкт-Петербурга нападающий трижды становился чемпионом России, дважды выигрывал Суперкубок и один раз — Кубок России.