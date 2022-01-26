Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
ТИНЬКОФФ РПЛ

Сегодня, 00:02

Лесовой впервые с июля 2021 года занимался в общей группе «Динамо»

Анна Горшкова
Корреспондент

Полузащитник «Динамо» Даниил Лесовой провел тренировку в общей группе «бело-голубых» впервые с июля 2021 года, сообщает Twitter клуба.

Летом 2021 года футболист выбыл из-за разрыва крестообразной связки колена. В августе в одной из клиник Рима он перенес операцию.

В сезоне-2020/21 Лесовой провел 31 матч за бело-голубых, забил 7 голов и сделал 6 результативных передач. Игрок выступает за «Динамо» с 2020 года.

Даниил Лесовой
ФК Динамо (Москва)
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Как Овечкин чуть не женился на Кириленко. Невероятный роман, который закончился ссорой
Реклама
Материалы сюжета: РПЛ: зимняя пауза 2021 / 2022 в чемпионате России, главные события, новости и материалы, сборы клубов премьер-лиги
Скандалы в «Рубине» переоценивают, а позиции Слуцкого прочны. Что на самом деле происходит в клубе?
Деспотович может стать игроком тульского «Арсенала»
Агент Хендрикса о переходе в «Фейеноорд»: «Привлекательная сделка, но нужно пройти медосмотр»
В «Нижнем Новгороде» сообщили о подписании контракта с защитником Стоцким
«Краснодар» расторг контракт с защитником Стоцким
В Нидерландах сообщили, что «Фейеноорд» договорился об аренде Хендрикса
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Деспотович может стать игроком тульского «Арсенала»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 18 11 5 2 44-20 38
2
 Динамо 18 11 3 4 33-20 36
3
 Сочи 18 10 1 7 30-21 31
4
 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
6
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
7
 Ахмат 18 9 0 9 24-24 27
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 18 6 5 7 20-26 23
10
 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
11
 Урал 18 4 7 7 12-18 19
12
 Арсенал 18 5 4 9 21-35 19
13
 Н. Новгород 18 5 4 9 18-30 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 18 3 7 8 17-26 16
16
 Химки 18 2 8 8 16-31 14
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 - : -
26.02 14:00
Химки – Динамо
 - : -
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 - : -
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 - : -
27.02 14:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
27.02 16:30
Краснодар – Локомотив
 - : -
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 - : -
28.02 19:00
Зенит – Рубин
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 13
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

 10
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 8
П
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 5
Себастьян Шиманьски

Себастьян Шиманьски

Динамо

 5
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 10 1 2
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 16 1 7
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости