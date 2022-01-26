Лесовой впервые с июля 2021 года занимался в общей группе «Динамо»

Полузащитник «Динамо» Даниил Лесовой провел тренировку в общей группе «бело-голубых» впервые с июля 2021 года, сообщает Twitter клуба.

Лесовой с командой ?



Сегодня Даня занимался в общей группе впервые с июля 2021 года ?



Мы скучали, Лес ??#ДинамоМосква #ЛесБогатствоРоссии pic.twitter.com/BcQ5yiqPOr — ФК «Динамо» Москва (@fcdynamo) January 25, 2022

Летом 2021 года футболист выбыл из-за разрыва крестообразной связки колена. В августе в одной из клиник Рима он перенес операцию.

В сезоне-2020/21 Лесовой провел 31 матч за бело-голубых, забил 7 голов и сделал 6 результативных передач. Игрок выступает за «Динамо» с 2020 года.