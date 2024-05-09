Матчи РПЛ начнутся с минуты молчания в память о погибших в Великой Отечественной войне

Все матчи 28-го тура РПЛ начнутся с минуты молчания в память о погибших во время Великой Отечественной войны.

«Перед всеми матчами 28-го тура РПЛ будет организована минута молчания в память о погибших во время Великой Отечественной войны», — приводит ТАСС слова директора по маркетингу и коммуникациям РПЛ Антона Фетисова.

Матчи 28-го тура РПЛ пройдут с 10 по 12 мая.

На данный момент «Зенит» занимает первое место в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 51 очко. На второй строчке «Краснодар» с 50 очками, столько же очков у идущего на третьем месте «Динамо».