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Сегодня, 13:15

Точилин — о возможном чемпионстве «Динамо»: «Сюрпризом будет только отсутствие золота у «Зенита»

Константин Белов
Корреспондент
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Бывший футболист «Динамо» Александр Точилин в разговоре с «СЭ» оценил шансы бело-голубых на чемпионство.

«У «Динамо» есть хорошая возможность воспользоваться турбулентностью соперников. Личка работал в «Оренбурге», где команда выдавала результат сериями. В «Динамо» тоже есть серия побед, серия неудач. Я надеюсь, что сейчас команда вышла на победную волну. Конкуренты могут потерять очки, поэтому москвичи могут стать чемпионами. Если это случится, то не будет сюрпризом. Сюрпризом будет только отсутствие золота у «Зенита», — сказал Точилин «СЭ».

Точилин также оценит состав «Динамо» в этом сезоне.

«Динамо» в последние годы является стабильным клубом, с сильными игроками и своими воспитанниками. Тот же Тюкавин, который показывает свой лучший футбол на сегодняшний день. Надеюсь, что дальше он будет играть только лучше. А если бы Захарян остался на этот сезон, то у «Динамо» было бы еще больше шансов на чемпионство. Но и сейчас они не маленькие, многое будет решаться в игре с «Краснодаром» в последнем туре", — добавил Точилин.

На данный момент «Зенит» занимает первое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 51 очко. Вторым идет «Краснодар» (50), а тройку лучших замыкает «Динамо» (50).

Александр Точилин
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Зенит
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Точилин — о спаде «Зенита»: «Они часто теряют очки в матчах, где делать этого не должны»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 27 15 6 6 45-24 51
2
 Краснодар 27 14 8 5 41-26 50
3
 Динамо 27 14 8 5 46-35 50
4
 Локомотив 27 11 11 5 45-37 44
5
 Спартак 27 12 7 8 37-31 43
6
 Кр. Советов 27 11 7 9 44-37 40
7
 Ростов 27 11 7 9 39-40 40
8
 ЦСКА 27 9 12 6 47-38 39
9
 Рубин 27 10 8 9 26-33 38
10
 Ахмат 27 9 5 13 30-38 32
11
 Пари НН 27 8 5 14 25-38 29
12
 Оренбург 27 7 8 12 31-36 29
13
 Урал 27 7 7 13 27-41 28
14
 Факел 27 6 10 11 20-29 28
15
 Балтика 27 7 5 15 29-34 26
16
 Сочи 27 4 8 15 28-43 20
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10.05 16:00
Кр. Советов – Ахмат
 - : -
11.05 14:00
Рубин – Ростов
 - : -
11.05 16:30
Спартак – Краснодар
 - : -
11.05 19:00
Зенит – ЦСКА
 - : -
11.05 21:30
Балтика – Динамо
 - : -
12.05 14:00
Оренбург – Локомотив
 - : -
12.05 16:30
Факел – Урал
 - : -
12.05 19:00
Сочи – Пари НН
 - : -
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

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Джон Кордоба

Краснодар

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Константин Тюкавин

Динамо

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П
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Максим Глушенков

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 8
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